Tarlós: Soha nem mondtam, hogy ne legyen vita

Tarlós István főpolgármester az MTI-nek nevetségesnek minősítette Karácsony Gergely zuglói polgármester, ellenzéki főpolgármester-jelölt csütörtöki nyílt levelét.

Azt mondta, hogy a nemtelen módszereket elítéli: a nyílt levél meglepő, meg nem is, különös tekintettel arra, hogy Karácsony Gergely végighazudta a kampányt és mindenről beszélt, csak arról nem, amiről kellett volna. Az érdemi kérdéseket titkolózás, tapintatos hallgatás övezte.

Tarlós István azt mondta, Karácsony Gergely most összehord hetet-havat, kerületi polgármesterek állítólagos plakátrongálásait hánytorgatja fel neki, vitát reklamál, miközben ő már egyértelműen közölte az ellenzéki jelölttel, melyek a feltételei egy vitához.

Soha nem mondtam, hogy ne legyen vita, mondta Tarlós István, hozzátéve, Karácsony Gergely két hete nem reagál arra, hogy lefolytasson egy éles vitát a szintén főpolgármester-jelölt Puzsér Róberttel, aki pedig vállalkozott erre. Teszi ezt, miközben zuglói teljesítménye mérhetetlen és mindig azt mondja, hogy Puzsér Róbertet figyelembe kell venni.

A főpolgármester kitért arra is, hogy az ellenzéki főpolgármester-jelölt mindenféle bűncselekményeket emleget a Fidesznek célozva. Miközben egyik nap azt mondja, hogy a Fideszben ki mindenkit akar börtönbe csukatni, másnap azt, hogy majd a Fidesszel nagyon jól együtt fog működni, majd harmadnap megint bűncselekményekkel gyanúsítja őket.

Azt mondta: Karácsony Gergely összevissza hazudozott patkányügyben, a zuglói parkolási szerződés ügyében és hazudoznak a lehallgatási ügyben is.

Ez utóbbi esetében, ahelyett, hogy egy hét alatt tisztáznák az ügyet, megneveznék a beszélgetőpartnert, hatósággal vizsgáltatnák meg a bizonyos felvételt, hol van megvágva, életszerűtlen vádaskodásokba bocsátkoznak, és minden nap mást mondanak.

„Ettől függetlenül nem a technika a lényeg, hanem a tartalom, amit Karácsony Gergely saját hangján kimondott. Ezek nagyon súlyos mondatok” – jelentette ki Tarlós István, hozzátéve, Karácsony Gergely a politikai szövetségeseit egészen durván pocskondiázza, szidja, bűnözőnek nevezi.

Azt mondta, Karácsony Gergely belezavarodott a lehallgatási botrányba is.

Nyílt levél Tarlós Istvánnak

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Tovább bővült azon témák sora, amelyeket nekünk, kettőnknek nyilvános vita keretei között kell megbeszélnünk. Az Ön érdekében folytatott választási kampányt hányingerkampánnyá zülleszti pártja, a Fidesz. Ön pedig cinkos hallgatással, képmutató értetlenséggel veszi tudomásul, hogy bűncselekmények sorozatát követik el az Ön támogatói.

Mert ellenzéki párt elnökségi ülését lehallgatni, jelöltjét megfigyelni: bűncselekmény. Hazug plakátokat közpénz felhasználásával terjeszteni: bűncselekmény.

Hazug váddal rendőri erővel fellépni ellenzéki kampánycsapat ellen: bűncselekmény.

Hivatali autóval asszisztálni azoknak, akik az ellenzék plakátjait letépik: bűncselekmény.

Ellenzéki pártirodát megrongálni: bűncselekmény.

Ellenzéki politikusokat és kollégáikat hazug vádakkal lejáratni: bűncselekmény.

Mindez a Fidesz szégyene, de mivel ezen bűntetteknek Ön a haszonélvezője, ezért elsősorban az Ön szégyene.

Tartozik azzal a budapestieknek, hogy világosan elmondja álláspontját pártja, a Fidesz bűnben fogant hányingerkampányáról. Erre is jó alkalom lenne kettőnk vitája, miként arra is, hogy végre megtudjuk, a lejáratásban merül ki az Ön kampánya, vagy van programja is Budapest jövőjéről, a budapestiek életéről.

A vitára továbbra is készen állok.

Karácsony Gergely