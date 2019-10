Önkormányzatilag pénzelt civilek erősítik a polgármestert Óbudán

Négy éven át összesen több mint 320 millió forint önkormányzati támogatást kaptak azok az óbudai civil szervezetek, amelyek közvetve vagy közvetlenül, de Bús Balázs fideszes polgármestert támogatják a kampányban. Bús nemrég maga is alapított egy magáról elnevezett egyesületet, ami beállt a képviselőjelöltjei mögé, és az alapító okiratban szögezte le, hogy együttműködne az önkormányzattal, amit Bús vezet. Eközben a Fidesz arról is gondoskodott a kormánypárt, hogy a helyi kamu, lényegében elérhetetlen ellenzékieknek is kreáljanak olyan civil szervezetet, ami jelöli őket.

Nem sokat tudunk meg Újfalusi Gergőről, hiába keresünk utána az interneten, noha ő az egyik óbudai körzet ellenzéki képviselőjelöltje, így feltehetőleg ambiciózus tervei vannak. Nem tudni ki ő, azt viszont igen, hogy a neve hasonló az ellenzéki összefogás által indított jelöltjéhez, akit - micsoda véletlen - éppen Újfalusinak hívnak. Újfalusi Gergőt az Ellenzéki Összefogás Óbudáért Egyesület indította, akárcsak azt a Kiss vezetéknevű jelöltet, aki egy olyan körzetben indul, ahol az MSZP-s jelölt neve - ismét micsoda véletlen - Kiss László.

Az, hogy a választási kampányban olyan kamu ellenzéki jelöltek bukkannak fel, akiknek a neve kísértetiesen hasonlít az igazi ellenzékiére, nem példa nélküli. De Óbuda annyiban mindenképpen figyelemreméltó hely, hogy a helyi hatalmi erők szinte mesterien elsajátították a civilséget: Bús Balázs például saját magáról nevezett el egy civil egyesületet, hogy aztán ennek a szervezetnek és a Fidesznek a támogatásával indulhassanak azok a jelöltek, akik egyébként az ő és a Fidesz szekerét tolják.

Bús Balázs tényleg saját magáról nevezte el az egyesületét, így lett Bús Balázs Óbudáért Egyesület a neve. Egy korábbi Facebook-kommentelő kérdésére azt mondta, a saját fizetéséből hozta létre a szervezetet.

A láthatatlan légió

Bús egyesülete nagyjából egyidőben lett bejegyezve, mint Kozma János szervezete, Ellenzéki Összefogás Óbudáért Egyesülete, amely azokat a jelölteket indítja, akiknek véletlenül hasonló a nevük, mint az összellenzékieké.

Úgy tudjuk, Kozma jelenleg az önkormányzat városfejlesztési bizottságának külsős tagja, korábban pedig az Óbudáért-Békásmegyerért Egyesület delegáltjaként független önkormányzati képviselő volt. Próbáltuk Kozmát elérni telefonon, hogy megtudjuk, miért alakította az egyesületet és hol érhetjük el a jelöltjeit, de nem sikerült kapcsolatba lépnünk vele.

A polgármester egyesülete arra vállalkozott, hogy mindenkit képviseljen Óbudán, legyen az helyi lakos, cég vagy civil szervezet.

Bús Balázs egyesülete az alapító okiratában leszögezte, hogy együttműködik azzal az önkormányzattal, amit jelenleg Bús Balázs vezet. Apró érdekesség, hogy a Kozma János által alapított szervezet is ugyanezt tűzte ki célul az alapító okiratban.

Amikor arról kérdeztük Búst, hogy polgármesterként miért gondolta jó ötletnek egy olyan civil szervezet létrehozását, amelynek célja egyebek mellett a kerülettel történő együttműködés, a polgármester az önkormányzatok korlátozott mozgásterére hivatkozott. Bús szerint egy önkormányzatnak meg van kötve a keze abban, hogy milyen tevékenységben, együttműködésben vehet részt, míg egy civil szervezetnek nincsen.

Bús szerint emellett egy ilyen civil szervezetben azok is aktívan részt tudnak venni, akik bár őt támogatják, de a mögötte álló pártszerveződéseket már nem feltétlenül.

Búsnak jó esélye lesz arra, hogy az egyesülete együttműködjön a saját maga által vezetett önkormányzattal, hogy ha októberben újraválasztják. Akárcsak Kozma a saját szervezetében, úgy a Bús Balázs Óbudáért Egyesület elnöke, Bús Balázs öt évig marad az egyesület elnöke, így ha ő lesz a polgármester, a saját civil szervezetével valószínűleg gyümölcsöző kapcsolatot tud kialakítani. Ahogy azokkal a civil szervezetekkel is folytathatja az együttműködését, amelyek nyíltan vagy kevésbé nyíltan, de a mostani kampányban beálltak mögé.

A látható légió

Nyíltan 16 civil szervezet állt be Bús Balázs mögé, ezeknek a szervezeteknek a vezetői nyilvánosan jelezték: szeretnék, ha a polgármestert újraválasztanák. Köztük van például a Gallai Máté vezette Boldog Salamon Kör nevű szervezet, amely a legutóbbi években évi 3-6 millió forint közötti támogatást kapott az óbudai önkormányzattól. Gallai cége több állami intézménnyel is szerződött már, emellett Orbán Viktor miniszterelnöki weblapjának fejlesztésében, üzemeltetésében is részt vett. Gallai cége az Óbudai Kulturális Központtal is kötött megbízási szerződést, többször, tavaly is.

Bús egyesületének egyik képviselőjelöltje, Sinkó Andrea olimpikon például annak az Óbudai Wellness és Diáksport Egyesületnek az elnöke, amelyik az elmúlt években évente 4 és 8 millió forint közötti támogatást kapott az önkormányzattól. Egy másik jelöltjük, Gyepes Ádám a Római Sportegyesület társvezetője, utóbbi szervezet évente 6 millió forintot kapott a kerülettől.

A Búst támogatói óbudai civil szervezetek közel 320 millió forint önkormányzati támogatást kaptak az elmúlt években, pontosabban 2014-től 2018-ig.

Természetesen Óbudán más civil szervezetek is kaptak támogatást ebben az időszakban, de az megfigyelhető, hogy a tortából összességében több jutott azoknak a szervezeteknek, amelyek - vagy amelyek vezetői - beálltak Bús mögé, vagy eleve mögötte álltak.

Tavaly például 152 civil szervezet kapott összesen nagyjából 213 millió forint önkormányzati támogatást, ebből 64 millió forintnyi összeg jutott annak a 19 szervezetnek, amely Bús támogatói között tudható. Összesítésünk szerint átlagosan körülbelül kétszer annyi támogatást kaptak azok a civilek, akik támogatják, mint azok, akik nem. Igaz, vannak a nyílt támogatók között olyanok is, akik egy vasat nem kaptak eddig.

Bús az Index megkeresésére közölte: jelentős összegű támogatásban csak azok a szervezetek részesülhetnek, amelyek hosszú távú együttműködésben állnak az önkormányzattal, mert kiemelkedő munkát végeznek. De ezekről a támogatásokról nem Bús, hanem a képviselőtestület dönt. Bús hangsúlyozta: több olyan szervezet is van, amelyik támogatásáról biztosította őt, noha egyetlen forintot sem kapnak az önkormányzattól. Példának a Budapesti Székely Kört, az Együtt Óbudáért Egyesületet, a Derűs Évekért Alapítványt és a Reménysugár az Idősekért Alapítványt említette. A polgármester szerint tehát semmilyen összefüggés nincs a civil szervezetek kiállása és az önkormányzati támogatások között.