Visszaüthet a Fidesz fő kampányfegyvere Dunaújvárosban

Az utóbbi hetekben a Dunaferr több helyi politikusi nyilatkozatban, spekulációban is feltűnt, és akaratán kívül a dunaújvárosi önkormányzati- és polgármester-választási kampány eszközévé, egyik központi témájává vált

- olvasható a Dunaferr csütörtökön kiadott közleményében, amelyben részletesen írnak arról, hogy miként támadja őket valótlan és megtévesztő információkkal Dunaújváros fideszes vezetése.

Hangsúlyozzák, hogy a Dunaferr egy üzleti vállalkozás, amely teljesen kívül áll a politikán, és nem támogatnak egyetlen politikai pártot se.

„EZZEL EGYÜTT ARRA IS SZERETNÉNK FELHÍVNI A FIGYELMET, HOGY A POZÍCIÓJUKAT MEGTARTANI IGYEKVŐ POLITIKUSOK UTÓBBI IDŐBEN TETT MEGANNYI FELELŐTLEN MEGNYILVÁNULÁSA SÉRTI A DUNAFERR ÉRDEKEIT, KÁRT OKOZ A VÁLLALATNAK. KÜLÖNÖSEN HÁTRÁNYOS ÉS VESZÉLYES MINDEZ MOST, AMIKOR RENDKÍVÜL NEHÉZ GAZDASÁGI HELYZETBEN VAN AZ ACÉLIPAR”

– írják. A cég azt is közölte, hogy mint korábban, a jövőben is nyitott lesz az együttműködésre a mindenkori polgármesterrel és képviselő-testülettel, de csak akkor, ha ez a közös munka a város, az itt dolgozó emberek és a vállalat érdekeit szolgálja. „Amennyiben mindez egyéni gazdasági vagy politikai célokat szolgál, ahogy korábban sem tudtunk, úgy a továbbiakban sem szándékozunk együttműködni.”

A Dunaferr szerint kitűnő szakmai és stratégiai kapcsolatokat ápolnak a kormányzattal, ugyanakkor a helyi politikusok támadásaikkal folyamatos kárt okoznak a cégnek, ezen keresztül pedig mintegy 12 ezer embernek, akiknek a megélhetése a gyártól függ.

Azok a politikusok, akik saját, rövid távú céljaik elérésének érdekében államosítással fenyegetik, feljelentésekkel vagy rágalmakkal támadják, destabilizálni próbálják a Dunaferr működését, az itt dolgozó több ezer embert és családjukat is támadják, megélhetésüket veszélyeztetik.

A Dunaferr államosításával kampányol a polgármester

Az orosz-ukrán tulajdonosi körrel rendelkező cég vezetése azután állt a sarkára, hogy az elmúlt hetekben Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere több interjúban is azzal az ígérettel kampányolt, hogy tárgyalni fog a Dunaferr államosításáról. A kormányközeli helyi lapok folyamatos lejáratókampányt folytatnak a Dunaferr ellen, többek között a környezetvédelmi előírások megszegésével és a pénz külföldre szivattyúzásával vádolják, de állandó téma a Vasmű 2004-es "áron aluli" privatizációja is, amit összekapcsolnak Gyurcsány Ferenc nevével és rajta keresztül Pintér Tamás ellenzéki jelölttel.

Nem először használja kampánycélra a Dunai Vasművet a helyi Fidesz, a tavalyi országgyűlési választások előtt úgy fogalmazott Galambos Dénes, Fejér Megye 4. számú választókörzetének egyéni képviselőjelöltje, hogy április 8. tétje a Dunaferr és a munkavállalók jövője. Kijelentette, a vasmű tulajdonosai csak arra törekednek, hogy fejlesztések és a bérek növelése helyett a lehető legtöbb pénzt szivattyúzzák ki a társaságból. A Dunaferrel korábban szóba hozott, feltételezett tulajdonost érintő adócsalásról szóló hírek (Szulejmán Kerimovot végül minden vád alól felmentették) miatt beszámolója szerint megkereste Tállai Andrást, a NAV elnökét, és arra kérte, hogy az adóhatóság tartson soron kívüli vizsgálatot a Dunaferrnél.

Szoros küzdelem vár a Fideszre

Ez nagyon nem tetszett a dunaújvárosi választóknak, ami az eredményen is meglátszott: a Jobbikos Pintér Tamás 43,55 százalékkal megnyerte a körzetet, Galambos kiesett az országgyűlésből. A bukás ellenére viszont kinevezték Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottjának, így elvileg a mai napig hozzá tartoznak a Dunaferr ügyei is.

Idén még szorosabb küzdelem vár a Fideszre, miután összeállt az ellenzék, és a tavaly jól bevált Pintér Tamást indítják Cserna Gábor polgármester ellen. A kormánypárt minden eddiginél keményebb kampányt kezdett Dorkota Lajos választókerületi elnök vezetésével, aki Orbán Viktor régi jó barátja. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökeként is dolgozó Dorkota korábban a város alpolgármestere és országgyűlési képviselője volt. A mai napig az ő szava számít döntőnek a dunaújvárosi Fideszben, ő felel a személyi kérdésekért is.

A korábbi sorozatos helyi botrányok után állítólag kiadta a parancsot a kampány elején, hogy mindent vagy semmi alapon egész pályás letámadást indítanak. Médiafelülete bőven van Csernának, a helyi médiát Belénessy Csaba korábbi MTI-vezér irányítja, és a Pesti Srácok is létrehozott egy dunaújvárosi blogot a kampány idejére.

A cég részvényeseit elbizonytalanítja Cserna kampányígérete

A Dunaferrnek igen komoly reputációs gondokat okoz, hogy a lejáratókampány célkeresztjébe került, mondja a cég belső ügyeiben jártas informátorunk. Ez egyrészt hitelteleníti a jelenlegi menedzsmentet a dolgozók és a partnerek szemében, másrészt úgy rángatják bele őket a kampányba, hogy ők távol szeretnének maradni a politikától.

MÁR ANYAGILAG IS JELENTKEZIK A KÁR, A CÉG RÉSZVÉNYESEIT UGYANIS ELBIZONYTALANÍTJA, HOGY NEKI MERJENEK-E KEZDJENI A HELYI FEJLESZTÉSEKNEK, VAGY INKÁBB MEGVÁRJÁK, MI LESZ A MAGYAR ÁLLAM SZÁNDÉKA A VASMŰVEL.

Úgy tudjuk, miután a részvényesek jelezték ezt a menedzsmentnek, a cégvezetés informális úton megkereste Orbán Viktort, Szijjártó Pétert és Palkovics Lászlót.

Az volt a kérésük, HA 14 NAPON BELÜL NEM VÁLTOZIK MEG A HELYI FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓJA, VALAMINT NEM KÉR NYILVÁNOSAN BOCSÁNATOT DORKOTA LAJOS ÉS CSERNA GÁBOR, akkor NYILVÁNOSSÁGRA FOGJÁK HOZNI AZ ÁLLÁSPONTJUKAT.

Mivel semmi nem változott az elmúlt két hétben, csütörtökön a fentebb leírt közleményt adta ki a cég. Informátorunk hangsúlyozta, a cég továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápol az állammal, ami mindkét félnek elemi érdeke. A magyar gyár fontos a cégcsoportnak az EU miatt, az államnak és városnak pedig a komoly bevételek mellett a térség, főleg a város működése miatt se érdemes összekülönböznie a céggel. Ha bezárna Dunaújvárosban a gyár, többezer család megélhetése kerülne veszélybe, és Dunaújváros könnyen Ózd sorsára juthatna.

Egyszer már meghiúsult az állami vásárlás

A Dunaferr állami megvásárlása nagyon régóta téma. Amikor a hosszú évekig elhúzódó acélipari válság közepén 1500 ember elbocsátását is belengették Dunaújvárosban, Varga Mihály pénzügyminiszter a helyszínre sietett, majd bejelentette, szeretnék visszaállamosítani a vasművet.

Vissza, hiszen 1951-es építésétől 2004-ig állami kézben volt a Dunai Vasmű, ekkor adták el az ukrajnai Donbassz Ipari Szövetségnek (ISD) egy ciprusi offshore cégen keresztül. Arról a szövevényes történetről már egy korábbi cikkben részletesen írtunk, hogy miként lett a cég többségi tulajdonosa az orosz állami Vnyesekonombank (VEB).

AZ ÁLLAMI VÁSÁRLÁS állítólag SZÓBA KERÜLT NÉHÁNY ÉVE EGY ORBÁN-PUTYIN TALÁLKOZÓN IS, ahol A VNYESEKONOMBANK képviselőjével is egyeztettek a vételi szándékról, de valami miatt mégse valósult meg az üzlet.

Korábban egyébként az önkormányzatnak is volt egy minimális részesedése a cégben, meséli Pintér Tamás, Dunaújváros országgyűlési képviselője és polgármesterjelöltje, de amikor ennek az eladását tárgyalták zárt ülésen, Dorkota Lajos elhagyta a termet. Szerinte ezzel hallgatólagos beleegyezését adta, és meg se próbálta megakadályozni, hogy eladja az önkormányzat a részvényeit.

Dorkota utolsó esélye

A helyi Fidesz és az országos vezetés ellentéte régóta ismert, már 2016-ban arról írtunk, hogy Dorkota utasítást kapott fentről: Cserna nem lehet még egyszer polgármester. Úgy látszik azonban, nem talált azóta más megfelelő jelöltet.

Az elmúlt években sorra robbantak ki a botrányok Dunaújvárosban, ami igencsak aláásta a helyi Fidesz tekintélyét. Annak idején mindegyikkel külön-külön is foglalkoztunk, itt most csak felsoroljuk a legismertebb eseteket:

2011-ben lemondott, majd öngyilkos lett Tóth László alpolgármester. Búcsúlevelében arról írt, "a frakción belüli széthúzás, a döntések halogatása, a szervezetlenség miatt a folyamatok nem megfelelő irányba tartanak."

2014-ben egy helyi lap felvételt közölt Cserna Gáborról Piázhat-e a polgármester címmel. Azt írják, a polgármester gyakrabban néz a pohár fenekére, mint kellene. Egy videót is közzétettek a közgyűlésről, amin a polgármester olyan szinten kitárulkozik, hogy mi annak idején Cserna Gábor öszödi beszédének neveztünk a felvételt.

2015-ben 225 millió forintból korszerűsítették a város közvilágítását, de ez olyannyira elfuserált volt, hogy sötétebb lett az utcákon, mint előtte volt, és ezután a gyalogátkelőhelyek környékén rendőrök kísérték át esténként a gyalogosokat. A NAV és az Európai Csalás Ellenes Hivatal (OLAF) is költségvetési csalás gyanúja miatt vizsgálta az uniós támogatásból finanszírozott beruházást.

Három év fegyházbüntetésre ítélték Gál Roland, korábbi dunaújvárosi fideszes önkormányzati képviselőt, miután közreműködött egy gyilkosságban, egy dunaföldvári vállalkozót öltek meg az otthonában és betonoztak be a falba.

Dunaújvárosban arról beszélnek, ez lehet Dorkota utolsó esélye, mivel a tavalyi országgyűlési választási kudarc után az idei EP-választáson se volt fényes a kormánypárt dunaújvárosi eredménye, a 40,55 százalékon végeztek.

Nem válaszolnak a megkeresésekre

Szerettük volna a történet fideszes szereplőit is megszólaltatni. Dorkota Lajos kétszer is ránkcsapta a telefont, amikor meghallotta, milyen témában keressük, míg Cserna Gábor a sajtófőnökéhez irányított bennünket, akit napok óta nem lehet se telefonon, se emailben elérni. Felhívtuk Galambos Dénest is, aki jelezte, csak hivatalos úton hajlandó válaszolni a kérdéseinkre, és írjunk a Miniszterelnökség sajtóosztályának. Ez megtörtént, válasz azonban nem érkezett, mint ahogy a Külügyminisztérium se reagált megkeresésünkre. A Dunaferr a közleményen kívül nem kívánt nyilatkozni.

(Borítókép: A Dunai Vasmű bejárata - fotó: Bődey János / Index)