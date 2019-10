A NER-úthenger és az ellenzéki összefogás nagy csatája

Közös listát állítanak a baloldali pártok a Jobbikkal Miskolcon, az eddigi választási eredmények alapján így nagy esélyük lehet a győzelemre. Egy tapasztalt iskolaigazgató mögé álltak be, aki korábban már szembekerült a fideszes városvezetéssel. Gulyásék azután kapcsoltak magasabb fordulatszámra, hogy a kampány közepén kellett jelöltet váltani, a jelenlegi polgármester betegség miatt nem indul, helyette a város jegyzője lépett elő, aki korábban szabálytalanul rajzolta át a körzethatárokat. A Fidesz azzal fenyegeti a miskolciakat, hogy csak akkor jönnek a beruházások a városba, ha Alakszai nyer, és még a polgármester tanácsadójának legjobb barátját is harcba vitték. Kampányriport Miskolcról, az iskolaigazgató és a jegyző összecsapásáról.

Kriza Ákos polgármester egészségügyi okokra hivatkozva távozik, de más okai is lehettek a döntésének. A Fideszt belső széthúzás gyengíti Miskolcon, ősszel el is veszítheti a várost.

Veres Pál feddhetetlen: rend, fegyelem és erkölcs jellemzi. Egy talpig becsületes ember, akit mindenki tisztel. Én azt gondolom, óriási esélye van a győzelemre

- így mutatta be az ellenzéki pártok által támogatott miskolci polgármesterjelöltet a nyugdíjas Génye István, amikor megérkeztünk az ötre meghirdetett utcafórumra a hírhedt húszemeletes melletti térre. A korábban zöldségesként dolgozó férfi azt állítja, a miskolci igazgatót az egész város ismeri, míg a kormánypárti ellenfeléről, Alakszairól eddig kevésbé lehetett hallani. "Változást akarnak az emberek. Amíg a Fidesz be nem tette a lábát 2010-ben, itt rend volt. Azóta csak a gyűlöletkeltés, a viszály megy. Nem jön ide beruházás, nincs munkahely, elsüllyed a város" - részletezi a problémákat.

Ennek a Veres Pálnak olyan szép kék szemei vannak. Bezzeg az Alakszainak, annak a gombszemei se tetszenek

- kapcsolódik be a beszélgetésbe egy idősebb hölgy, aki a lányával érkezett. - "Azt is írja meg, hogy itt nincsenek padok, elvitte a hivatal. Tele van idősekkel és betegekkel Miskolc, de nem lehet hova leülni" - mondja, amikor megtudja, mi járatban vagyok.

Aztán sorra jönnek még a környékbeli idősebb szavazók a Szentpéteri kapuhoz, és jobb híján a betonrámpára ülnek le, többen a magukkal hozott helyi újságra. Nem sokkal öt előtt megérkezik Badány Lajos, az egyes körzet jobbikos képviselője, aki fekete, összecsukható székekkel készült, az előbb említett nő ugyanis már az előző nap felhívta telefonon, és jelezte a problémát.

Betegség miatt nem indul Kriza

A fórumra hallgatóként érkezett Génye szerint pont ez a különbség a jelenlegi fideszes városvezetés és Veres Pál csapata között. Míg Krizához és Alakszaihoz nem lehet bejutni a városházára, az ellenzéki jelölteket bármikor fel lehet hívni. Ráadásul Krizával még a fideszesek se tudnak beszélni, teszi hozzá.

Az erdélyi születésű politikus 2010 óta vezeti Miskolcot, eredetileg idén is őt indította volna a Fidesz, ám augusztus elején súlyos betegségére hivatkozva visszalépett, és jegyzőjét, Alakszai Zoltánt ajánlotta maga helyett. Kriza visszalépése után részletesen írtunk arról, hogy a polgármester nem tartozott az ismertebb fideszes politikusok közé, a Fideszen belül se volt nagy beágyazottsága, és emiatt számos kudarc kísérte a nyolc évét. Ezek közül a legfájóbb minden bizonnyal az volt a miskolciaknak, hogy a BMW a borsodi megyeszékhely helyett Debrecenben épít gyárat.

Milliós jutalom, törvénytelenül átrajzolt körzetek

Bár a jegyzőket - gondolná az ember - ritkán ismerik a nagyobb városokban, Alakszai neve az elmúlt években többször is bekerült a médiába. A korábbi alpolgármester jogász fia 2014-ben a Miniszterelnökségtől érkezett a borsodi városba Kriza Ákos hívására, először a polgármester kabinetfőnöke volt, majd 2016 decemberében nevezeték ki jegyzőnek. Itt olyannyira jól végezte a munkáját, hogy három hónap múlva ő kapta meg a Városházán a legnagyobb bónuszt, 1,4 millió forintot, habár a jutalmat az előző félév teljesítményei alapján osztották szét, amiből ő csak egy hónapot volt jegyző.

Következő alkalommal idén tavasszal, az EP-választás előtt hallhattunk a miskolci jegyzőről, amikor a Helyi Választási Iroda vezetőjeként épp azt a körzetet törölte, ahol a szocialista Bartha György 1994 óta minden önkormányzati választáson nyerni tudott. A Miskolci Törvényszék később hatályon kívül helyezte ezt a határozatot, és kimondta, a jegyzőnek mindenképp indokolnia kell, milyen szempontok alapján alakítja ki a választókerületeket, és nem csatolhat össze magyarázat nélkül különböző, egymással össze nem függő területeket.

A Jobbik és az MSZP eddig kioltotta egymást...

Nagy kérdés, hogy Alakszaiban megtalálták-e a megfelelő embert a kormánypártok, hiszen bőven van félnivalójuk Miskolcon, ha azt nézzük, az egykori szocialista iparvárosban 2010-ig az MSZP rendre tarolt a választásokon, Káli Sándor 2006-ban még simán legyőzte Kriza Ákost (56,31 - 40,51 százalék). A Fidesznek nagyon jól jött a Jobbik megerősödése és a borsod megyei erődemonstrációi, 2010-ben ugyanis már megoszlottak a szavazók a Jobbik és az MSZP között, a Fidesz pedig az országgyűlési és az önkormányzati választásokon is tarolt.

Az elmúlt kilenc évben azonban nem tudott megerősödni Miskolcon, ennek az is lehet az oka, hogy egyes pletykák szerint nem jött ki jól Kriza a térség országgyűlési képviselőjével, Csöbör Katalinnal. A tavalyi országgyűlési választáson itt volt a legszorosabb a verseny az országban, a jobbikos Jakab Péter csupán 127 szavazattal maradt le az első körzetben Csöbör Katalin mögött, és a másik körzetben is az országos átlagnál rosszabb eredményt tudott elérni a kormánypárt: Hubay György mindössze 38,06 százalékkal nyert, mögötte a szocialista Varga László 29,91 és az akkor még Jobbikos, ma már Mi Hazánkos Pakusza Zoltán 28,25 százalékkal osztozott.

Az idei EP-választás szintén azt erősítette meg, hogy a Jobbik és a baloldali pártok összefogásával simán lehet esélye Miskolcon az ellenzéknek, a Fidesz ugyanis csak a szavazatok 45,84 százalékát szerezte meg májusban.

...idén azonban összefogtak

Tanulva az elmúlt választások eredményeiből, idén júliusban megegyezett a Jobbik, az MSZP, a DK, a Momentum, az LMP és a PM, hogy közös listát és polgármesterjelöltet állítanak a borsodi megyeszékhelyen, ehhez létrehoztak egy egyesületet, a Velünk a Várost. Nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy kit indítanak a polgármesteri székért: a Szinva Városáért Egyesülettel összefogva beálltak Veres Pál, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgatója mögé, aki július elején videóban jelentette be az indulását.

Mint Veres lapunknak elmondta, az elmúlt években lényegében az összes párt megkereste már, ő azonban sokáig egy civil, politikától teljesen független konstrukcióban gondolkodott. Attól mindvégig mereven elzárkózott, hogy egy pártot képviseljen, és kijelentette, csak akkor hajlandó bárminemű tárgyalásra, ha megvalósul a teljes ellenzéki összefogás. Annak ugyan nem örült, meséli, hogy neki semmi beleszólása nem volt a képviselőjelöltek kiválasztásába, de el kellett fogadnia, hogy ez a pártok megállapodásának része volt, és nem akarta emiatt borítani a megállapodást.

Veres nem akart rajta lenni a pártszövetség listáján

Veres 22 éve vezeti a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumot, és ez idő alatt már többször is szembekerült a fideszes városvezetéssel. 2011-ben Kriza át akarta nevezni az iskolát Széchenyi Istvánra, amit ellenszél fogadott, 40 ezren írták alá a tiltakozó petíciót. A polgármester egy évvel később aztán nem hosszabbította meg Veres Pál iskolaigazgatói szerződését színvonalcsökkenésre hivatkozva, habár ő volt az egyetlen induló és a tantestület is maximálisan támogatta. A döntésből újabb botrány kerekedett, de Kriza akkor már nem engedett, és egy nyugdíj előtt álló általános iskolai tanárt tett nevezett ki igazgatónak. 2013-ban aztán az iskolaigazgatók kinevezése átkerült állami hatáskörbe, és az Emmi - talán a felháborodást látva -ismét kinevezte az intézmény élére Verest.

A helyi Fidesz ezek után érthető módon nem szívleli Verest, augusztus óta lejáratókampányt folytatnak ellene: plakátokon és a helyi újságban is azt hirdetik, hogy Veres valójában Gyurcsány és a DK bábja. Ehhez ráadásul előszedtek egy 2003-as fotót, amin az iskolaigazgató együtt adja át az iskola tornatermét az akkor még MSZP színeiben ifjúsági- és sportminiszteri posztot betöltő Gyurcsánnyal.

Szintén megkérdőjelezik Veres függetlenségét amiatt, mert nincs rajta a pártszövetség listáján, amely élén a DK-s Debreczeni József szerepel. Az iskolaigazgató ugyanakkor azt mondja, ebben nagyon határozott volt az az álláspontja. Semmiképp se szeretett volna rákerülni a listára, mert "ezzel azt deklarálnám, hogy a pártpolitikai csoporthoz tartozom pártpolitikai elköteleződésből." Márpedig ő meg akarta őrizni a függetlenségét, így azt is vállalta, hogy nem kerül be a közgyűlésbe, ha nem választják meg polgármesternek. "Én szalonképes szeretnék lenni a jelenlegi kormányzatnak is, pártpolitikától függetlenül szeretném képviselni teljes Miskolcot" - vallja.

Minden követ megmozgat a Fidesz

A Fidesz láthatóan mindent megtesz, hogy a kevéssé ismert Alakszai nevét és arcát megjegyezzék a városban. Már a hivatalos kampányidőszak kezdete előtt Gulyás Gergellyel fotózkodott, de a miskolci származású Varga Judit igazságügyi miniszter is több videóban is korteskedett mellette, az elmúlt időszakban pedig hetente látogatnak Miskolcra a fideszes nagyágyúk. Pár hete Tuzson Bence államtitkár nyitotta a sort, majd Hollik István kormányszóvivő érkezett, múlt héten pedig Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter tartott lakossági fórumot a Művészetek Házában.

Ez utóbbin is ott voltunk, és egészen másként nézett ki a forgatókönyv, mint a korábban említett ellenzéki utcafórumon. Nyilván helyszín jellege is más volt, nem utcán tartották, és mint a színházba illendő, a szimpatizáns helyiek szépen felöltözve érkeztek az előtérbe. Több emberel is próbáltunk beszélni, de többségükről az derült ki, hogy a helyi Fidesz aktivistája. "Illik itt lenni" - mondta egy idősebb hölgy, de hevesen tiltakozott, amikor azt kérdeztem, hogy kötelező-e az aktivistáknak eljönni a fórumra, amit csak két nappal az esemény előtt hirdették meg a Miskolci Fidesz Facebook oldalán.

A fideszessel tud együttműködni a kormány

Gulyás Gergely a lakossági fórumon kijelentette, hogy "október 13-án talán a legnagyobb tétje itt, Miskolcon van, hiszen azt látjuk, hogy sehol olyan erős restaurációs kísérlet nincsen, mint ami itt az ellenzéki oldalon kibontakozott."

Szerinte az egymást gyűlölő, egymást kommunistázó és nácizó pártok azért fogtak össze, hogy háborús hídfőállásokat építsenek ki maguknak annak érdekében, hogy minél jobb pozíciókból indulhasson el a 2022-es országgyűlési választásokon. A választás kérdése, mondta, hogy “Miskolc a békés fejlődés útját választja-e vagy pedig úgy dönt, hogy a kormánnyal szemben egy olyan személyt választ meg, aki ezt a tisztséget nem a Miskolc érdekében történő együttműködésre használja fel, hanem háborút hirdet".

"Mi szeretnénk együttműködni a miskolci vezetéssel" - jelentette ki Gulyás, és hozzátette, az együttműködés akkor lesz adott, ha Alakszait választják meg, mert vele jól lehet együtt dolgozni, mint ahogy Kriza alatt felívelőben volt a város.

Ütemes, színházi vastaps fogadta a beszédet, de még ennél is nagyobb taps fogadta Alakszait, mint főszereplőt. Kérdezni azonban - bár fórum volt az esemény neve - nem lehetett, épp csak a legördülő függöny hiányzott a program végén. Az este során egyébként Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is megerősítette, hogy

az eddigiekhez hasonló felújítások és beruházások csak akkor tudnak megvalósulni, ha nagyon szoros az együttműködés a kormány és az önkormányzat között.

Orbán Viktor egyelőre nem kampányolt Miskolcon, nem tudni, hogy fog-e egyáltalán, de múlt héten a fővárosban találkozott Kriza Ákossal, ahol a polgármester Facebook posztja szerint a miniszterelnök ígéretet tett, hogy "a kormány Alakszai Zoltán poIgármestersége mellett is kiemelten fogja Miskolcot támogatni." Orbán pár nappal később, a Fidesz tisztújító kongresszusán is szóba hozta a borsodi várost. Ekkor azt mondta, “Miskolc városképe végre mosolygós lesz és beérik Kriza Ákos munkája, ha lesz méltó és a kormánnyal együttműködni képes utóda."

Kinek van több tapasztalata?

Az üzenet láthatóan átmegy, több olyan emberrel is beszéltünk Miskolc utcáin, akik szerint fontos a kormánypárti támogatás, mert csak így jönnek a pénzek és a fejlesztések a városba. "Nem ismerem Alakszait, de a Fideszre szavazok" - mondta egy férfi a belvárosi villamosmegállóban, aki a DK-t és Gyurcsányt félelmetes sötét erőnek nevezte.

"Szerintem a személyiség fog dönteni, nem a pártszimpátia" - vélekedett egy miskolci nő, aki Veres Pál-fannak nevezte magát. Barátja ugyanakkor Alakszait támogatja, bár azt elismeri, nagyon rezeg a léc, kétesélyes a választás. Szerinte fiatal kora ellenére a 33 éves Alakszainak jobb a fideszes beágyazottsága, mint Krizának, és úgy látja, hogy a jegyzőnek több közigazgatási, városvezetési tapasztalata van ellenfelénél.

Másfele billen a tapasztalat mérlege Veres Pál szerint.

Jobban örültem volna, ha Kriza Ákossal tudjuk összemérni magunkat. Így az egyik oldalon van egy ígéret, és viszonylag kisebb tapasztalat Alakszai úr mellett. Én ezzel szemben már felmutattam némi teljesítményt, és némileg több élettapasztalatom is van. Elég nehéz összehasonlítani bennünket mentalitás vagy kvalitások mentén. Ez annyira nem szerencsés

- mondja az 57 éves ellenzéki polgármesterjelölt, aki szerint elsősorban a társadalmi megítélés és a szakmai program lehet a döntő tényező október 13-án.

Alakszai ugyanakkor azt hangsúlyozta lapunknak, hogy szerinte Miskolcnak inkább fiatalos lendületre, világos városfejlesztési koncepcióra, jó kormányzati kapcsolatokra és önkormányzati munkában eltöltött tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy a nyerő oldalon maradhasson, és ne kerüljön ellenzékbe.

Színre lép Kriza tanácsadójának régi barátja

És bár mindenki Alakszai és Veres csatájáról beszél, lesz még további három jelölt is a szavazólapon. A Munkáspárt és a Mi Hazánk hamar jelezte, hogy ők nem vesznek részt az ellenzéki összefogásban, és saját listát állítanak. Előbbi Fülöp József Istvánnét indítja a polgármesteri székért, aki 25 éve minden választáson megméretteti magát, igaz, eddig még sose járt sikerrel. Öt éve ötven szavazatot kapott a körzetében, míg a tavalyi országgyűlési választáson összesen 189 miskolci szavazott rá.

Valamivel több voksra számíthat a Mi Hazánk jelöltje, Pakusza Zoltán, aki 2014-ben 30,4 százalékkal, 2018-ban 28,5 százalékkal végzett a harmadik helyen Miskolc második körzetében, az előző önkormányzati választáson pedig meg is nyerte a körzetét. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy akkor még a Jobbik színeiben versenyzett, tavaly augusztusban átigazolt a Mi Hazánkba, amely az idei EP-választáson csak 3,57 százalékos eredményt tudott felmutatni Miskolcon.

Van ezen kívül még egy jelölt, Kopcsó Gábor, aki a frissen alakult Új Lendületben Miskolcért lista élén indul. A hvg.hu azt derítette ki róla, hogy korábban több szórakozó- és vendéglátóhelyet üzemeltetett, sokan csak "az éjszaka császáraként" ismerik Miskolcon. A lap információi szerint Kopcsót évtizedes barátság köti Kriza Ákos tanácsadójához és kampányfőnökéhez, Zárug Péter Farkas politikai elemzőhöz, nemrég egy közös fotót is megosztottak. Bár Kopcsó politikai hovatartozása nem ismert, a Faceboon egy csomó Fideszes politikus oldalát követi.

A Miskolci Napló nemrég megszerezte a Závecz szeptemberi reprezentatív kutatását. Eszerint az összes megkérdezett 38 százaléka Alakszaira, 31 százaléka Veres Pálra adná le a voksát, míg a biztos jelöltválasztók 55 százaléka a Fidesz-KDNP jelöltjére, 45 százaléka az ellenzéki jelöltre szavazna. Ha október 13-án valóban ez az eredmény születik, története legnagyobb győzelmét aratja Miskolcon a Fidesz, de ha Veres széles körű ismertségét és a városban egyaránt népszerű Jobbik és MSZP összefogását nézzük, egyáltalán nem tűnik ennyire lefutottnak ez a verseny.

(Borítókép: A Fidesz megtépázott Alakszait népszerűsítő és Veres Pált lejárató plakátja. Fotó: Kaszás Tamás / Index)