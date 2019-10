Egy fiatal szőke nővel folytatott szexuális aktusa közben készített fotót tett közzé Borkai Zsoltról, Győr fideszes polgármesteréről az a névtelen szerző által írt blog, amely a politikusról és a vele baráti viszonyban álló ismert helyi ügyvédről, Rákosfalvy Zoltánról súlyos vádakat fogalmazott meg az elmúlt napokban. A poszt írója annyit fűzött a képhez – amelybe egy másik, fekete hajú nő is belelóg, nem lehetetlen, hogy a képet is ő csinálta –, hogy gondolkodjon el mindenki, miből futja Borkainak ilyen legalább 15 millió forintos bulikra, valamint hozzátette, hogy holnap folytatja, és „még több akciót” ígért.

A blog korábban arról írt és mutatta be fotókon, hogy a politikus és ügyvédtársa egy hajón mulat lányok – a szerző állítása szerint prostituáltak – társaságában. A blog szerint egy horvát hajókiruccanásról van szó, amit részletesen dokumentált, és azt írta, hogy ezeket a részleteket folyamatosan meg is osztja a nyilvánossággal. Írt arról is, hogy az utazás résztvevői szexeltek és kábítószert fogyasztottak, most az előbbit fotóval is alátámasztotta.

A politikust támadó blog a hajókirándulás mellett korrupcióval és más bűncselekményekkel is vádolta a politikus és az ügyvédet, de konkrét bizonyítékokat nem közölt. Egy Győr környéki földügyletet többször emleget, erről kollégánk ebben a cikkben ír bővebben.

Fotó: Bődey János / Index Borkai Zsolt

A politikust már pénteken, az akkor még intimnek nem mondható fotók megjelenése után is megkerestük. Kérdéseinkre akkor sem válaszolt – ahogyan Rákosfalvy Zoltánt sem tudtuk megszólaltatni –, reakcióként csak egy egymondatos közleményt adott ki, amiben ellenzéki kampánycirkuszról és hazugságokról írt. A szombaton megjelent képre azonban az a közlemény semmiféle magyarázatot nem ad, ezért szerettük volna, ha Borkai Zsolt is megszólal.

Borkait a mobilján, majd sms-ben és e-mailben is kerestük, valamint hívtuk a titkárnőjét is az általunk ismert összes elérhetőségen. Borkai telefonja kicsöngött, de nem vette fel, sms-ünkre és e-mailünkre sem válaszolt; titkárnője telefonja hangpostára volt állítva.

A politikust arról kérdeztük, hogy a fotó, amelyen félreérthetetlen helyzetben ábrázolja, hol, mikor és milyen körülmények között készült, illetve mikor, hol készült a blogon eddig megjelent többi fénykép. A kérdéseink között szerepelt az is, hogy a politikus miért nem áll ki a nyilvánosság elé, hogy tisztázza magát. Arra is szerettünk volna választ kapni, hogy Borkai tett-e vagy tervez-e jogi lépéseket tenni az ügyben, és ha igen, milyeneket.

Megkeresésünkre azonban a cikk megjelenéséig semmilyen választ nem kaptunk.

A politikus Facebook-oldala – amelyen önmaga jellemzését így kezdi: A családapa – nem frissült pénteken délután óta. Az oldalon az üggyel kapcsolatban egyetlen komment sem olvasható, azonban van olyan komment (például az, ami így kezdődik: „Sándorné Molnár ők se rakatnak be kamerákat azokhoz az emberekhez”), ami arra utal, hogy korábban lehetett ezt emlegető komment is az oldalon.