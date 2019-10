Lefejelte, megrúgta, majd áldozata ruháit is elvette

Megütötte, majd lefejelte, ezután meg is rugdosta idős áldozatát egy 47 éves férfi szombat hajnalban a VIII. kerületben, a Blaha Lujza téren – írja a police.hu. A támadó az erőszak után ki is fosztotta a férfit, nemcsak pénzét és okmányait, hanem még a ruháját is elvette.

A rendőrség közleménye szerint a rablást nem sokkal hajnali fél három előtt jelentették be, a járőrök ezután két perc alatt a helyszínen voltak, és elfogták a 47 éves budapesti K. Vilmost, valamint mentőt hívtak a sértetthez. A rendőrök K.-nál megtalálták az elrabolt ruhát és pénztárcát, benne a pénzzel és az iratokkal.

A megtámadott idős férfit a mentő kórházba szállította. K.-t a rendőrség rablás gyanújával őrizetbe vette, és kezdeményezték a letartóztatását.