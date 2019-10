Jachton készült szexvideó is megjelent Borkai Zsoltról

Egy rövid szexvideó publikálásával folytatódott az a támadássorozat, amit Borkai Zsolt győri fideszes polgármester ellen indított egy névtelen szerző által írt blog az elmúlt napokban. Az Ördög ügyvédje blog a politikusról és a vele baráti viszonyban álló ismert helyi ügyvédről, Rákosfalvy Zoltánról súlyos vádakat fogalmazott meg az elmúlt napokban.

A blog megvádolta őket korrupcióval, és azzal, hogy a tisztességtelenül szerzett pénzből többek között egy olyan adriai hajókirándulást szerveztek, amelyen kábítószert fogyasztottak és prostituáltak szolgáltatásait vették igénybe. A korrupciós és egyéb bűncselekmények elkövetését bizonyítékokkal még nem támasztotta alá. Többször emleget egy Győr környéki földügyletet, erről kollégánk ebben a cikkben ír bővebben.

Arról viszont, hogy Borkai és Rákosfalvy fiatal nők társaságában mulatozik egy jachton, pénteken tett közzé néhány fotót. Azokon még semmi kompromittálót nem lehetett látni, szombaton viszont már olyan kép jelent meg a blogon, amely egy fiatal szőke nővel szexuális aktus közben ábrázolja Borkait. Bár azon még ki volt takarva a nő arca, a rajta lévő öltözet és a felkarján lévő, vélhetően tetoválást rejtő kitakarás miatt tudni lehetett, hogy ő az, akivel a hajó fedélzetén is fotózták.

A vasárnap korán reggel megjelent újabb posztban egy 12 másodperces videót tett közzé a szerző a jachton folytatott szexuális aktusról. A videón már arckitakarás nélkül szerepel két fiatal nő, egy szőke, aki a bal lábán is gazdagon tetovált és egy fekete napszemüveges, továbbá Borkai, Rákosfalvy és egy eddig még nem látott kopasz férfi (a felvételt minden bizonnyal a társaságnak az a hatodik tagja, egy fekete hajú fiatal nő készítette, aki a szombaton posztolt fotót is csinálhatta). A videó első másodpercei még a fedélzeten készültek, a folytatás már egy belső helyiségben, ahol két pár is szexuális aktust folytat különböző pózokban, a harmadik férfi a videót készítő nő mellett áll, és közben a didi hófehér, a didi kőkemény dal szól a háttérben.

A blog szerzője - aki korábban azt írta, hogy ennek a tavaly pünkösdi adriai hajókirándulásnak a részleteit dokumentálta, és ezeket a részleteket folyamatosan meg is osztja a nyilvánossággal - ebben a legújabb, videós posztjában további folytatást ígér, azt írja Borkainak: „nyilvánosságra hozom, ahogy szívod a kokaint”, valamint azt: „nem csak tavaly pünkösdi felvételeim vannak, de ezt is pontosan tudod”.

Fotó: Borkai Zsolt / Facebook

Borkait az ügy pénteki kirobbanása óta többször kerestük. Kérdéseinkre akkor sem válaszolt – ahogyan Rákosfalvy Zoltánt sem tudtuk megszólaltatni –, reakcióként csak egy egymondatos közleményt adott ki, amiben ellenzéki kampánycirkuszról és hazugságokról írt. Szombaton ismét kerestük őt, telefonon is, sms-ben is, emailben is, azt szerettük volna megtudni, hogy a megjelent fotók hol, mikor és milyen körülmények között készültek, hogy miért nem áll ki a nyilvánosság elé tisztázni magát, illetve erra is szerettünk volna választ kapni, hogy Borkai tett-e vagy tervez-e jogi lépéseket tenni az ügyben, és ha igen, milyeneket.

A polgármester, aki szombaton egy nyilvános kampányrendezvényét is lemondta, végül szombaton késő este posztolt egy családi fotót a hivatalos Facebook-oldalán (amelyen önmaga jellemzését így kezdi: A családapa). A képhez, amelyről nem derül ki, hogy mikor és hol készült, csak annyit írtak: „Kitartunk. Jóban, rosszban”. A bejegyzés jelentős aktivitást váltott ki a politikus oldalán, de a kritikus vagy szarkasztikus kommentek – mint például azt, hogy „a Soros ügynökök már hamis fotókkal próbálnak lejáratni... Hajrá Polgármester Úr!!! Keresztény polgármestert Győr élére” – folyamatosan tűntek el a poszt alól.

(Borítókép: Borkai Zsolt. Fotó: Bődey János / Index)