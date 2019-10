Ahol a fideszes szenved a migránsozástól

Szombathely mindig is a botrányok és izzó politikai konfliktusok városa volt, és ez az önkormányzati kampányban sincs másként. Az év elején az ellenzék átvette a hatalmat a közgyűlésben, mire a Fidesz a polgármesterét ejtve a párton kívülről importált jelöltet, aki a migránsozás és pártoskodás miatt panaszkodik. Riport az önkormányzati választás egyik legforróbb csatateréről.

Elfogult média, fake news-gyártás, pártlogika által diktált döntések, szégyentelen populizmus, nevetségességig túltolt migránsozás.

- mindennapos sóhajok az ellenzéknél, de egyáltalán nem mindennapos sóhajok, ha egy fideszes szájából hallani, méghozzá a baloldalra zúdított panaszáradat keretében. Márpedig Balázsy Péter, a kormánypárt szombathelyi polgármesterjelöltje tényleg azt kifogásolta, hogy hiába próbál szakmai kampányt folytatni, hiába akar „békét teremteni”, akarja lezárni a város vezetését dúló harcokat, amikor legnagyobb riválisa, a baloldali Nemény András azzal vádolja őt, hogy titokban ukrán illegális bevándorlóknak épít munkásszállót, és hogy ellenfele programjában évi ezer új parkolóhellyel akarja megoldani a hivatalosan 78 ezer lakosú város parkolási gondjait (egyébként Nemény programjában nem az „évi” hanem az „egy év alatt” létesítendő 1000 parkolóhely szerepel), az egész várost befedné ingyen wi-fivel.

Balázsy amiatt is panaszkodik, hogy amióta az ellenzék januárban átvette a közgyűlés felett az irányítást (erről a kulcsmozzanatról mindjárt lesz még szó), azóta még az útfelújításokat is csak az ellenzéki jelöltek által megcélzott körzetekbe csoportosították át.

Nem akar fejszét vágni az asztalba

A fiatal, 33 éves jelölt a megyei közigazgatásból érkezett (pontosabban emelte át a Fidesz vezetése) a városi politikába. Balázsy Péter ugyanis 2014-től a Vas Megyei Közgyűlés főjegyzője, és főjegyzőként tavaly el is nyerte az Év fiatal vezetője díjat Állami vezető kategóriában. Vele folytatott beszélgetésem alatt többször is leszögezi, hogy „nem vagyok pártpolitikus”, és személyében

nem egy olyan ember érkezik, aki rögtön fejszét vág az asztalba.

A vaskos programmal fellépő, a politikai csatározásokkal és botrányokkal terhelt közéletből kívülről érkező „Majd én elintézem” technokrata szakértő karaktere akár hiteles is lehetne. Azonban Balázsy hiába hangsúlyozza, mennyire fájlalja, hogy a közéletből „hiányzik az igazmondás”, és hogy minden pártpolitikai megosztottságon túl „Szombathely egy kisváros, ahol a színházban egy sorban ülünk Neménnyel”, amikor alig egy órával beszélgetésünket követően kerül napvilágra egy olyan videó Balázsy programbemutatójáról, melyen a tömeg Hende Csaba vezénylésével skandálja a terroristák képei közé beágyazott Nemény András-fotó láttán, hogy „Hazaáruló, hazaáruló!”.

És hiába tereli el a szót beszélgetésünk alatt a kormány penetráns migránsozásáról, amikor a kormánypárti média - a többi csatatér-városhoz hasonlóan - Szombathelyen is kitartóan fújja a migráns-riadót, azzal vádolva Neményt, hogy Brüsszelben Soros embereivel tárgyalt migránsok letelepítéséről, Soros pénzeli, Soros irányítja, satöbbisatöbbi.

Szóval Balázsynak valóban nem kell megmártóznia a kampány mocskában, mondjuk közben amiatt kell mosakodnia, hogy ő nem Hende Csaba bábja – többektől hallottam a feltételezést, hogy Balázsy azért lett teljesen váratlanul jelölt, mert a volt honvédelmi miniszter - egykori fideszesek szerint a párt helyi kiskirálya – rajta keresztül akarja még szorosabb kézi vezérlés alá vonni a helyi pártszervezetet. Jellemző, hogy tavasszal még Illés Károly alpolgármestert emlegették a Fidesz polgármesterjelöltjeként, majd a meginduló ötletbörzén állítólag még Király Gábor is neve is felmerült.

A válságok Szánszárájában a Fideszen a sor

Szombathelyen azonban nem csak Balázsy pozíciója számít szokatlannak;

a város egy Magyarországon egyedülálló politikai tűzhányó, melyből időről-időre meghatározó politikusokat, egész alapszervezeteket maguk alá temető lávaszökőkutak törnek elő.

Az ezredforduló fideszes polgármestere, Szabó Gábor például tulajdonképpen abba bukott bele, hogy az egész ország megtudhatta, hamis nyelvvizsga-bizonyítvánnyal szerzett diplomát. Nem sokkal később Tóth Csaba, a szocialisták akkori megyei elnöke (igen, az a Tóth Csaba) tömeges tagbeléptetés gyanújába került, a botrány olyan figurákat böffentett felszínre, mint a mára minden oldalt megjáró politikai kalandor Szabó Bálint (ő konkrétan azt állította, hogy a botrányt kirobbantók felbujtására megerőszakolták), illetve Zuschlag János. A szövevényes ügy végén az MSZP feloszlatta az egész helyi tagszervezetet.

2015-ben azután az összeomlások és újjáalakulások Szánszárájában megint a Fidesz került sorra. Miután az előző évben Lazáry Viktor fideszes alpolgármestert állítólag kokainozás közben videózták le egy balatoni jachton, a dagadó botrány – illetve az azt kihasználó belháború – következményeképp Kövér László és Hende Csaba feloszlatták az egész helyi alapszervezetet. Lazáry drogbotrányát egy bizonyos Czeglédy Csaba robbantotta ki, aki szocialista, majd DK-s színekben lényegében kampányról kampányra, mentelmi jogról mentelmi jogra bekkeli ki az ellene milliárdos értékű áfacsalás miatt induló eljárást – igen, idén is indul egyéni képviselőnek, névleg függetlenként, valójában a baloldal külső támogatásával.

A négy évvel ezelőtti rendrakás ellenére 2019-ben a Fidesz elveszítette a város irányítását. A 2014-ben megválasztott közgyűléshez képest ugyanis a párt előbb 2018 őszén egy időközi választáson elveszített egy mandátumot az ellenzéki összefogás, az Éljen Szombathely! javára, majd 2019 elején az addig a város irányításába bevont befolyásos helyi civil szervezet, a Pro Savaria Egyesület által delegált Molnár Miklós is szembefordult a koalícióval az ellenzéki aktivitást több önkormányzatban is katalizáló túlóratörvényről szóló szavazáson.

Puskás Tivadar polgármester Molnár lépését árulásnak minősítette, és kezdeményezte felmentését. Azonban a közgyűlés ellenzéki része – immáron Molnárral megerősödve – szembefordult a polgármesterrel, és innentől kezdve fokozatosan a közgyűlési többség vette át a hatalmat a polgármestertől. Információink szerint a Fidesz vezetése részben a belső válság miatt döntött úgy, hogy Puskást nem indítja újra, azonban a valódi imposztor szinte minden helyi ügyekre rálátó forrásunk szerint a helyi választókerületi elnök, a „mindent erőből megoldani akaró” Hende Csaba.

Ahol a Fidesz-tábor darabolódhat fel

Szombathely országgyűlési képviselője ugyanis úgy döntött, hogy a polgármester-jelölt kiválasztásánál negligálja a 2014-es listavezető Koczka Tibor alpolgármestert, mire ő borította az asztalt, és Balázsy Péter ellenében, a Jobbik és a Pro Savaria támogatásával elindult a választáson. Koczka az Indexnek az mondta, hogy egyértelműen a korábbi Fidesz-szavazókra hajt, akikben – önkormányzati kampányról lévén szó – szerinte „a pártlogikát felülírja a helyi ismertség”. Úgy gondolja, elkötelezett baloldaliakra nem is számíthat:

Hogyan szavazna egy baloldali arra, aki elutasította Jordán Tamás díszpolgári kitűntetését?

- utal az elmúlt évek egyik meghatározó kultúrharcos botrányában elfoglalt hadállására.

Koczka indulásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények, Nemény András szerint a verseny kiélezettsége miatt polgármester-jelöltként nem szólhat bele a végeredmény alakulásába, Balázsy viszont állította, fideszes múltja és jobboldali kötődése ellenére méréseik szerint Koczka az ellenzéki összefogást gyengíti.

A helyzeten csavar egyet, hogy a Jobbik egy megyei megállapodás alapján alapvetően nem indított volna saját jelöltet, de Koczka szerint sem a párt városi elnöke, sem pedig a másik jelölőszervezet, a Pro Savaria „nem akart Czeglédy Csabával egy csónakban evezni”. Más forrásaink azonban állítják, hogy Koczka jelöltsége csak egy alkufolyamat része, és a volt fideszes alpolgármester a választás előtt vissza fog lépni a szocialista polgármester-jelölt javára.

Október 13-ra mindkét esélyes jelölt kiélezett versenyt jósol, de Nemény András magabiztosan állította, hogy az ellenzéki összefogás közgyűlési pozíciói mindenképpen javulni fognak. Szombathelyen egyébként már 2014-ben is meleg volt a pite a Fidesznek, Puskás Tivadar csak 560 szavazattal verte meg a baloldal támogatásával induló Ipkovich Györgyöt, és ki is kapott volna, ha akár a Jobbik, akár az LMP visszavonja a javára jelöltjét (ami az akkori politikai felállást tekintve azért anakronisztikus elvárás lett volna).

Plakátokkal takart város

Szombathelyen a két fő polgármesterjelölt és az általuk támogatott képviselőjelöltek plakátjai már szeptember második felétől abszolút meghatározzák a város arculatát, ahová nézünk, mindenhonnan Nemény vagy Balázsy néz vissza, sőt, néha egyszerre mindketten. Az ellenzéki jelölt egy igazán monumentális hirdetéssel is előrukkolt.

Az állandóan forráspont közelében lévő városi politika és ellenére a sose reprezentatív, de mindig illusztratív Utca Emberében még nem izzott a politikai viták és a kampány hevülete. A legtöbben vagy a vállukat vonogatták, akinek pedig volt valamilyen véleménye a választásról, netán egyik vagy másik jelölt melletti érve, azok is a felek által sulykolt frázisokat visszhangozták – ami mindenképpen azt mutatja, hogy a kampányok a politikailag aktív lakosságon elég alapos munkát végeztek.

A kampány azonban nem csak a hirdetőfelületeken folyik; mindhárom jelölt hangsúlyozta nekünk, hogy vagy ő vagy aktivistái minden egyes szombathelyi háztartásba személyesen bekopogtatnak (ami lehet, hogy igaz, de lehet, hogy csak a személyes kapcsolatteremtő képességüket és nagyon-nagyon-nagyon mély helyi beágyazottságukat illusztráló frázis); Koczka például elmondása szerint biciklivel járta be körzetének összes utcáját.

Szombathelyen a kampányra óriási befolyással van, hogy a Fidesznek nem sikerült leuralnia a helyi médiát. A Nyugat.hu mellett tavaly Szombathelyen jelent meg tavaly az LMP-s Ungár Péter vidéki médiahálózatának egyik első fecskéje, az Ugytudjuk.hu.

Ahol valóban probléma a migráció, de nem úgy, ahogy a kormány tálalja

A kampánynak több központi témája is van, melyekben a polgármesterjelöltek egymásnak felelgetnek. Az egyik a már említett migrációs téma, melynek a régióban van egy egészen sajátos felhangja is.

Sopronban és Szombathelyen ugyanis jelentős számban élnek Kelet-Magyarországról, sőt, Ukrajnából származó munkások, akik többedmagukkal bérelnek ki egy albérletet, és hétköznaponként csatlakoznak a helyi ausztriai ingázók tömegéhez. Ennek a rétegnek a pontos létszámáról csak becslések láttak napvilágot: Sopronban a hivatalosan 65 ezer lakosra minimum 15 ezer ideiglenesen ott tartózkodó jut, Szombathelyen a 77 ezer lakos mellett 90 ezer tényleges ott élőt becsülnek.

Az ellenzék egyik központi nyugat-magyarországi témája ezen migránsok rendezetlen viszonya, az, hogy - Varga Norbert, soproni ellenzéki jelölt szavaival – „világossá kell tenni, hogy mekkora is most a város lakossága, mert csak ezután lehet megtenni a megfelelő lépéseket”. Nem véletlen, hogy az ellenzék Szombathelyen is fel akart állítani egy migrációs bizottságot (végül a kezdeményezés meghiúsult), ami a fenti folyamatot vizsgálta volna.

Azonban a jelöltekkel beszélve kiderült, hogy ennek a migrációnak igen ambivalens a megítélése, mert miközben a szombathelyi bázisról ingázók felverik a lakbéreket, használják, a sarkosabb megfogalmazások szerint leharcolják az utakat, elfoglalják a parkolóhelyeket, mégiscsak Szombathelyen költik el az osztrák fizetésüket, ráadásul a fodrászoktól az éjjel-nappalikig extra bevételt és extra munkahelyeket jelentenek a szolgáltatószektornak.

A migráció mellett a másik fő téma a fejlesztések körül forog. És nem csak arról van szó, hogy az eddigi városvezetés milyen eredményeket ért el, és milyen lehetőségeket szalasztott el; hogy felér-e a Markusovszky Kórház milliárdos fejlesztése és a M86-os gyorsforgalmi út a szemétszállítási és parkolási problémákkal, vagy ahogy Nemény András összefoglalta

9 év alatt elveszítette a fényét a város.

Hanem arról is, hogy az ellenzéki retorika szerint nem csak Balázsy Péter súlytalan a Fidesz lobbi-hierarchiájában, de patrónusa, Hende Csaba sem az a kijáró típus, ráadásul egy bukott ember, akinek a napjai meg vannak számlálva. Koczka Tibor nyíltan ki is mondta nekünk, hogy

ha Szombathelyt elveszíti a Fidesz, akkor az Hende bukását jelenti, de lehet, hogy még egy győzelem sem menti meg őt.

(Borítókép: Balázsy és Nemény kampányhirdetései Szombathelyen - fotó: Huszti István / Index)