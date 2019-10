Vádat emeltek két férfival szemben, akik még áprilisban törtek be egy esztergomi lakásba – méghozzá úgy, hogy először felhívták a lakót, majd szerszámokkal megpróbálták felfeszíteni az ajtókat, de nem jártak sikerrel. Végül az ablakon keresztül jutottak be, de a lakó felébredt, írja az ügyészség.

A két férfi április 15-én éjjel ment autóval a lakás elé, egyikőjük még a betörés előtt felhívta a lakót, de az nem vette fel, így a betörők átugrottak a kerítésen és egy felfeszített ablakon keresztül hatoltak be a házba. Az egyik férfi ezután többek között a hálószobában is pénzt keresett, erre azonban a lakó felébredt, ezért a betörők kimenekültek a házból. A lakó utánuk szaladt, az egyik férfit utol érte és fel is ismerte, ő a kerítés mellett feküdt a földön. Ezalatt a másik férfi visszafutott a lakásba és közel 335 ezer forintnyi értékben személyes iratokat, készpénzt, bankkártyákat és telefont lopott.

Mindeközben a földön fekvő férfi megpróbálta rávenni a lakót, hogy ne hívjon rendőrséget: később a két férfi vissza is adta az ellopott dolgokat, a rongálás miatt keletkezett kárt pedig kifizették. A rendőrséghez azonban mégis eljutott a betörés híre, április 18-án elrendelték a két férfi letartóztatását, mivel az egyikőjük visszaeső, a másik pedig többször visszaeső bűnöző. A vádiratban most azt indítványozták, hogy a betörést elismerő két férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítéljék.