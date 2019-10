Jogsértő fideszes kampányplakátok Debrecenben

A Debreceni Ítélőtábla felülbírálta a helyi és a területi választási bizottság döntését, és igazat adott Varga Zoltán, a DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás polgármesterjelöltje keresetében foglaltaknak. Eszerint a Fidesz-KDNP szabálytalanul helyezett el számos választási kampányplakátot Debrecenben az e.on lámpaoszlopain, és bár a Fidesz helyi szervezete azt állította, hogy megvan minden engedélyük, ez nem igaz – tudatta a Debrecinerrel az ellenzéki polgármesterjelölt.

A Fidesz törvényt sértett, a bíróság döntése a további jogsértéstől eltiltja a pártot, vagyis Varga értelmezése szerint a plakátokat és a molinókat le kell szedni a nem engedélyezett helyekről. A bíróság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A plakátháborúról korábban beszámoltunk.

A helyi lap tudósításából kiderül, hogy az ellenzék is szabálytalanul helyezett fel plakátokat, "ha nekik lehet, nekünk is" alapon. Varga kérdésre elmondta, hogy ezeket a plakátokat le fogják szedni, ha a Fidesz is leszedi a sajátjait.