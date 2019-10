Elérhetetlen a Borkai Zsoltról szexvideókat és egyéb intim részleteket szivárogtató blog

Elérhetetlenné vált a Borkai Zsolt győri fideszes polgármesterről szexvideókat és intim fotókat közlő Ez az ördög ügyvédje blog az eddigi tárhelyén.

Az online naplóban további részleteket ígérő szerző még hétfőn reggel is publikált két bejegyzést, azonban délre a blog elérhetetlenné vált, majd néhány perccel később kiderült, másik tárhelyre költözött. (Ahogyan eddig, most sem hivatkozunk linkkel a személyiségi jogi kérdéseket is felvető kép- és videóanyagot közzétevő blogra.) Megírtuk, vasárnap egy rövid szexvideó publikálásával folytatódott az a támadássorozat, amit Borkai Zsolt győri fideszes polgármester ellen indított egy névtelen szerző által írt blog az elmúlt napokban.

A blog megvádolta őt és ügyvéd ismerősét korrupcióval, és azzal, hogy a tisztességtelenül szerzett pénzből többek között egy olyan adriai hajókirándulást szerveztek, amelyen kábítószert fogyasztottak és prostituáltak szolgáltatásait vették igénybe.

Borkai Zsolt a naponta újabb részlettel kiegészülő sorozatra egyetlen hivatalos közleménnyel reagált pénteken, ebben azt írta: "a személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet". Illetve Facebookon osztott meg egy családi fotót azzal a szöveggel: "Kitartunk. Jóban, rosszban".