Orbán most nem dobta be magát

Az elmúlt években a Fidesz választási kampányainak visszatérő eleme volt, hogy a hajrában a párt csatasorba állította első számú politikusát, Orbán Viktort is. A pártelnök nemcsak egy kampányarc volt a sok közül, hanem miniszterelnöki tevékenysége mellett a legintenzívebb kampánytevékenységet is ő folytatta; a 2019-es önkormányzati választási kampányból azonban látványosan elmaradt.

A 2014-es önkormányzati választások előtt Orbán 12 településen jelent meg, adott át, avatott fel valamit, jelentett be jövőbeli fejlesztéseket, nyilatkozott helyi tévéknek, újságoknak. A Hvg.hu akkori gyűjtése szerint a miniszterelnök a Fidesz jelöltjei mellett kampányolt Szombathelyen, Salgótarjánban, Békéscsabán, Makón, Szegeden, Székesfehérváron, Nagyatádon, Dunaújvárosban, Bicskén, Pakson és Nyíregyházán is.

Orbán a választások előtti napokban az Országos Roma Önkormányzatnál is kampányolt, megköszönte a hazai cigányságnak, hogy nem balhéztak az elmúlt négy évben, és bejelentette, hogy folytatják az eddigieket. A miniszterelnök két nappal a választások előtt arról beszélt az állami rádióban, hogy olyan intenzív kampányhajrát folytatott, hogy már a térdén jár.

Nem először történt vele ilyen, a pártelnök választások előtti nagy menetelését a HVG 2002-es Majdnem táltos című cikke is elemezte már. Orbán akkor az országgyűlési választás két fordulója között egy hét alatt 16 megye 25 választókerületében mondott – helyenként több ezer ember előtt – szabadtéri beszédet. A 4 ezer kilométeres menet végül nem maradt hatástalan; bár a Fidesz kormányzati pozícióból elvesztette a választást, a cikk arra jutott, hogy az érintett körzetekben nagyon jól mozgósítottak Orbánék.

A kampányhajrá azóta Orbán védjegyévé vált; a választások előtti napokban a pártelnök nemcsak minél több választóval igyekszik személyesen találkozni, hanem helyi pártközpontokba is beugrik, hogy lelkesítse a mozgósításért felelős fideszes aktivistákat. Kampányhajrával kapcsolatos ars poeticáját a miniszterelnök a következőképpen foglalta össze két nappal az idei EP-választások előtt a Hír TV-ben:

Szoktam mondani, hogy a kedvenc politikai filozófusom, egy bizonyos Rocky Balboa mondta azt, hogy mindig a végén van vége. És a végéig nyomni kell. Mindannyiunknak menni kell, kampányolni kell, én is megyek még ma is, holnap is, sőt, vasárnap is.