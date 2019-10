Derűsen válaszolgatott a bíróságon a soroksári futónő feltételezett gyilkosa

Hat évvel a megrázó gyilkosság után hétfőn kezdte tárgyalni a Fővárosi Törványszék a soroksári futónő megölésével vádolt férfi ügyét. A rendőrség hosszú nyomozás és számos ráfutás után tavaly szeptemberben kötötte össze a gyilkosságot egy 40 éves férfival, aki egy betörés miatt akkor is büntetését töltötte. R. Szilveszter az előkészítő ülésen nem tett vallomást és a bűnösségét sem ismerte el.

Nem tett vallomást és a bűnösségét sem ismerte be az a férfi, aki a vád szerint 2013 szeptember 15-én a Szigetdűlőn megölte Gyurik Krisztinát. Hat évvel a soroksári futónő meggyilkolása után a Fővárosi Törvényszék hétfőn előkészítő ülést tartott az ügyben, de alig fél óra után jövő januárra napolták el a tárgyalást.

A majdnem két méter magas férfi a tárgyalóterme is mosolyogva lépett be, ahol aztán végig derűsen válaszolgatott a bírónő kérdésire, de kizárólag a személyi körülményeire vonatkozó kérdésekre felelt. Aztán Kájel Edina tanácselnök hosszan ismertette az egyébként asztalos végzettségű férfi bűnlajstromát. Az elmúlt években ha éppen nem ült, valamilyen büntetőügyét tárgyalta a bíróság. Garázdaság és lopás miatt többször volt büntetve, akkor is börtönben volt, amikor a rendőrök tavaly szeptemberben összekapcsolták a hosszú ideje megoldatlan üggyel.

A vád szerint a hajléktalan férfi eltávolította áldozata az alsó ruházatát majd megerőszakolta. Azért pedig, hogy a nő később se forduljon a rendőrséghez, egy öt milliméter vastagságú kötéllel megfojtotta a hanyatt fekvő nőt. Végül hátrakötözte a futónő kezeit, magához vette mobiltelefonját, a fülhallgatóját és elmenekült.

Az ügyészség szexuális erőszak, kifosztás és emberölés bűntettével vádolja a férfit.

Az ügyész életfogytig tartó szabadságvesztésre tett indítványt, azzal a kitétellel, hogy a bíróság legkorábban 30 év múlva helyezhetné feltételes szabadlábra a vádlottat.

A tárgyalásra tanúként idézték Gyurik Krisztina édesanyját, de a bíróság őt is majd csak január 20-án hallgatja meg. Az asszony az előkészítő ülés után az Indexnek azt mondta, hogy felkavaró volt találkozni azzal a férfival, aki nem csak a lányát, hanem őket is megölte. Gyurik Sándorné hozzátette, hogy az összes tárgyaláson ott lesz, mert „látni akarja, ahogy megbűnhődik ez a férfi.” Arról is beszélt, hogy unokájának éppen ma van a 17. születésnapja.

11 éves volt, amikor ez a férfi megölte az édesanyját. Nehezen dolgozta fel és talán soha nem is fog túllépni rajta

− mondta az asszony.

„Megosztom, hogy ne lehessen eltussolni”

Kardosné Gyurik Krisztina 2013. szeptember 25-én otthonról indult futni, de miután a szokásosnál tovább maradt távol, férje aggódni kezdett érte és keresni kezdte.

Aznap este háromnegyed nyolckor indult el, miután vacsorát készített, és ellátta az állatokat is. Egy idő után a kisfiam szólt, hogy apa, negyed tíz van, de anya még nem jött meg. Hívtam telefonon, de nem volt elérhető

– nyilatkozta korábban a férfi.

Kardos Lajos először a házuktól nagyjából egy kilométerre kezdődő futópályához ment. Kereste, szólongatta feleségét, de mivel nem találta, a rendőrségtől kért segítséget. Ott először azzal nyugtatták, hogy egy alig egy órája eltűnt személyt nem szoktak keresni. A férfi azonban nem nyugodott meg, így végül négy rendőrjárőr autó elindult vele. Felesége holttestére több órás kutatást követően, éjjel egy óra negyven perc körül nyomkövető kutya segítségével találtak rá Soroksáron, egy fás-bokros területen.

A police.hu-n az emberölésről csak egy szűkszavú közlemény jelent meg, amiben azt írták, hogy „2013. szeptember 25-én éjszaka holtan találtak egy 36 éves budapesti nőt. A sértett bűncselekmény áldozata lett. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztálya emberölés bűntette elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.”

A gyilkosság valahogy mégis csak azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy Schobert Norbert a Facebook-oldalán írt Gyurik Krisztina megöléséről.

Megosztom, hogy ne lehessen eltussolni… Csütörtökön este Soroksáron, csoportosan egy kötéllel hátulról megfojtottak egy kerékpárúton kocogó 36 éves, kisgyermekes családanyát, akivel a gyilkosság után aljas és ember által igazán elképzelhetetlen tetteket műveltek az elkövetők! A feltételezett elkövetőkről annyit tudni, hogy többen voltak, és népes családjukkal folyton terrorizálták lakókörnyezetüket. Sajnos etnikai támadás volt, és az áldozat K. Lajos, egykori rendőrségi iskolatársam és kollégám felesége volt.

Schobert a bejegyzésben etnikai támadást és több elkövetőt emlegetett, a sajtó pedig felkapta a rejtélyes ügyet. Speciális nyomozó csoport alakult, akik a nő halálának körülményeit vizsgálták, de a rendőrség sokáig semmilyen részletet nem árult el a megrázó gyilkosságról.

Hat év, rengeteg feltételezés, többmilliós nyomravezetői díj

A futónő férjét a nyomozás alatt többször kihallgatták, még vér után is kutattak az autójában. Sőt, a nő kollégáitól, ismerőseitől, barátaitól is DNS-mintát vett a rendőrség. Később, amikor az ORFK átvette az ügyet, a gyanúsítottak köréből kizárták a férjet, 2014 szeptemberében azonban újra kihallgatták, és laptopját ismét lefoglalták. A nyomozás alatt az is felmerült, hogy az asszonynak mással lehetett viszonya. Egy rendőrségi szakértő felvetette, hogy az áldozattal bérgyilkos végzett és a feltételezés szerint nemcsak gyilkosát, de annak felbujtóját is ismerte az asszony. A férj ezt a feltételezést visszautasította.

A rendőrségre egyre nagyobb nyomás nehezedett, de nem nagyon jutottak egyről a kettőre. Az önkormányzat ezért aztán bejelentette, hogy megfinanszírozná a nyomravezető díjat a rendőrség részére. Geiger Ferenc akkori polgármester egymillió forintot ajánlott fel.

Ezek után a rendőrség közleményt adott ki, melyben ötmilliós nyomravezetői díjat ajánlottak fel és a nyomozásról is közöltek néhány részletet. Egy sötét árnyalatú autót vezető személyről, egy 35-40 év körüli fekete hajú hölgyről írtak, aki a bűncselekményt megelőzően több alkalommal találkozott a későbbi áldozattal és a kerékpárút Budapest XXIII., Dobó utcai végénél a betontuskókon ülve beszélgetett vele.

Két évig teljesen vakon volt a rendőrség

Két férfi DNS-ét azonosították a tavaly szeptemberi soroksári gyilkosság helyszínén, illetve az áldozaton, Kardosné Gyurik Krisztinát. Személyazonosságot azonban még nem társítottak hozzájuk

– ezt még Petőfi Attila, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatósága kiemelt életellenes ügyeket felderítő főosztályának vezetője mondta azon a háttérbeszélgetésen, amit újságíróknak tartottak 2014-ben.

Petőfi akkor arról is beszélt, hogy a DNS-ek alapján tökéletesen tudják rekonstruálni a gyilkosságot. Ebből egyértelműen kiderül, hogy az egyik férfi volt az elkövető, a másik a tettestárs. A DNS-ek elhelyezkedéséből, a gyilkosság rekonstruálásából feltételezhető, hogy a két elkövető egyike a tevőleges gyilkos, tehát a domináns a cselekményben, míg a másik az alárendelt.

Miután mindkét férfi megsérült, mert az áldozat erőteljesen védekezett, a DNS mintákból az is egyértelműen kiderült, hogy a gyilkos olyan sérüléseket szenvedett, amit mások előtt bizonyára valamilyen módon meg kellett magyaráznia. Ez pedig a környezetében élők számára mondhat sokat, akár össze is kapcsolhatják a magyarázat időpontját a gyilkosság időpontjával.

Csak évekkel később, 2017-ben derült ki, hogy

egy hiba miatt egy ártatlan férfi DNS-e is Gyurik Krisztina holttestére került.

A két idegen férfi DNS gazdája közül az egyik vétlen, mert amikor 2013. szeptember 25-én este Soroksár-Szigetdűlőn a 36 éves K. Krisztinát meggyilkolták, már ez a férfi is halott volt.

Egy hónap helyett öt év

A Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet tavaly szeptemberben jelezte a rendőröknek, hogy talált egy olyan férfit, akit a helyszínhez lehet kötni, és részese volt már hasonló bűncselekménynek. Mint kiderült, a férfi a gyerekkorát a helyszín közelében töltötte, a telefonján talált adatok alapján pedig a gyilkosságot megelőző napokban a környéken járt. A 40 éves férfi ekkor már egy másik ügye miatt büntetését töltötte. Vallomást nem tett, csak annyit mondott a rendőröknek, hogy

LÁTTA, HOGY A NŐT EGY FÉRFI BÁNTALMAZZA, EZÉRT KÖZBEAVATKOZOTT, MEGÜTÖTTE A FÉRFIT, ÍGY MARADHATOTT A DNS-E A HELYSZÍNEN.

A hatóságok szerint azonban a férfitől vett DNS, illetve a helyszínen talált biológiai nyomok megegyeztek, a nő testén illetve a környezetében talált DNS-maradványok pedig minden bizonnyal a gyanúsítotthoz tartoztak.

A rendőrség a 2013-as gyilkosság után nem kezdte körözni a családanya mobiltelefonját, pedig a nő férje átadta a rendőrségnek a készülék papírjait. Az ilyenkor szokás rutin azonban elmaradt.

AZ ARRA ILLETÉKES RENDŐR UGYANIS NEM VITTE BE AZ ADATOKAT A RENDSZERBE.

A soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi egy hónappal a gyilkosság után Siófokon bukott le egy betörés közben. Az ügyben eljáró rendőr hiába ütötte be a központi nyilvántartásba a férfinál talált telefonok számát, ott semmiféle egyezést nem talált. Így aztán azok teljesen szabályosan kerültek a sopronkőhidai börtön letétjébe.

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)