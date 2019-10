Hét és kilenc év fegyházat kaptak a nagykőrösi amfetamingyártók

Jogerősen hét, illetve kilenc év fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla kedden két férfit, akik egy nagykőrösi tanyán 2015-ben hónapokon át amfetaminlabort működtettek, írja az MTI. A táblabíróság különösen jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek a 33 és 34 éves vádlottat mint tettest és bűnsegédet.

Az elsőrendű vádlott 2015 áprilisában megbízta - kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt korábban már elítélt - társát, hogy költözzön be egy nagykőrösi tanyába, ahol kábítószert fognak előállítani. A tanyát állattartás ürügyén bérelték, majd oda kábítószer előállításához szükséges anyagokat és eszközöket telepítettek.

A megállapodás szerint amfetamint állítottak elő kereskedelmi forgalomban, vegyiáru-üzletekben beszerzett anyagokból. A vádlottak a munkafázisokat egymás között felosztották, egy gyártási folyamat során 8-12 gramm drogot gyártottak, az elvárásuk napi három-négy sorozat elkészítése volt.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2015. november 20-án házkutatást tartottak a tanyán és felfedezték a droglabort. Ugyanezen a napon a rendőrök egy hódmezővásárhelyi ingatlanban is házkutatást tartottak, ahol röviddel korábban az elsőrendű vádlott 70 gramm amfetamint adott el 105 ezer forintért. A drogot megvásárló - többszörösen büntetett előéletű, jelenleg is szabadságvesztését töltő férfit - négy év fegyházra ítélte a táblabíróság, kizárva őt a feltételes szabadság lehetőségéből. Az elsőrendű vádlott Kecskeméten is értékesített a drogból.

A vádlottak által eladott, illetve értékesíteni kívánt kábítószer hatóanyag-tartalma meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak több mint ötszöröse.

Döntésével a táblabíróság - kezdeményező szerepére tekintettel - súlyosította az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék által az elsőrendű vádlottra kiszabott hét és fél éves büntetést.