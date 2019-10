Nemrég jelent meg egy felvélten az Egri Ügyek oldalán, amin Oroján Sándor a Fidesz egri szervezetének ügyvezető alelnöke arról beszél, hogy mit kéne kezdeni azzal a tiszafüredi jegyzővel, Spisák Györggyel, akit korábban jogellenesen mentettek fel poziciójából, és azóta politikai szerepet vállal a közösség életében.

"Ha valaki politizál és az ellenfelünk a politikában, a politikai térben, akkor azzal nem beszélgetünk, nem próbáljuk meggyőzni, hanem legyőzzük. Pont!" – mondta az előző felvételen Oroján.

Az új felvételen egy másik hang arról beszél, hogy

Egy félig jegyzői funkciót vagy munkakört tölt be, de közben ő politizál. Tehát nem is értem, döntse el, mit is szeretne, és akkor hagyjuk dolgozni, mondjátok mindketten hogy kiváló szakember. De akkor mért nem végzi a munkáját?