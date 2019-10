Ha van valami, ami felbasz, akkor ez az

Arra számít az ellenzéki pártok közös főpolgármester-jelöltje, hogy vasárnap pár százalékkal megnyeri a választást. Sőt, Karácsony Gergely meglepő győzelmekre is számít, például az I. kerületben.

Nem készül B-tervvel arra az esetre, ha vasárnap nem választják meg.

Tarlós Istvánról nem gondolja, hogy lopott volna, de szerinte a főpolgármestersége idején zajlott az utóbbi évek legnagyobb korrupciója, a 3-as metró kocsijainak beszerzése. Szerinte ki kell nyomozni, itt kinek kell börtönbe mennie.

Sajnálja, hogy nem jött létre a vita Tarlóssal, de szerinte így kiderült, hogy "egy fideszes báb, nem különbözik egyetlen fideszes helytartótól sem."

A Fideszt Karácsony "végtelenül aljasnak" tartja, és nem gondolja, hogy lehet normálisan együtt dolgozni majd a fideszes polgármesterekkel. De írt egy listát a kerületekről, amelyen két-háromfős többséggel számolt.

A mostani kampányban pozitív fejleménynek tartja, hogy összeállt az ellenzék pártok, és szerinte most az ellenzék "a legjobb köreit futja".

Puzsér Róbert szerinte az ellenzékváltásos programjával nem tőle, hanem Tarlós Istvántól visz el szavazót.

A kiszivárgott hangfelvételről azt mondta, hogy nem ártott neki, és annak idején viccelt azzal, hogy elássák Zuglóban, sőt szerinte lehet még ölelkezős kép az MSZP-s Tóth Csabával.

Egy „The Boss” feliratú bögrével ült le az interjúhoz. Ennyire főnöknek érzi már magát? Így készül a budapesti hatalomátvételre?

Egyelőre arra készülök, hogy sok folyadékot igyak, hogy bírjam a kampányt. Egyébként nem hiszek a Fidesz egyszemélyi vezetős ideológiájában, csapatjátékos vagyok.

Akkor honnan a bögre, ki adta önnek?

Találtam a konyhában. Teát akartam inni, és ez volt a legnagyobb bögre, amit találtam. Szerintem Olivióé egyébként (Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd pártigazgatója).

A kampány központi eleme volt, hogy vitára bírja Budapest jelenlegi főnökét, Tarlós Istvánt. A vita nem jött össze. Hogy higgyék el a budapestiek, hogy bármit is el tud érni, ha ötven nap alatt egy vitát sem sikerült kikényszerítenie?

Úgy, hogy a jövőben Tarlós Istvánnak semmilyen szerepe nem lesz a városvezetésben, és nem kell vele egyezkedni. Szerettem volna, ha van vita, de hát Tarlós István minden állítása ellenére úgy viselkedik, mint egy átlagos fideszes politikus. Ha önálló lenne, kiállt volna vitára, de kiderült egyértelműen, hogy egy fideszes báb, nem különbözik egyetlen fideszes helytartótól sem.

Tarlós erre azt mondja, hogy ön nem akar vitázni. Ha akart volna, akkor hajlandó lett volna Puzsér Róberttel vitázni előbb.

Tudjuk, hogy ez nem igaz. Puzsér Róberttel leültem tavasszal. Robi akkor olyan kedvében volt, hogy nem anyázott, de ettől még leültem vele. Aztán Robi kiiratkozott az ellenzéki politikából azzal, hogy nem állt ki az előválasztáson, és most az ellenzéket akarja leváltani. De eldőlt: vagy Tarlós István lesz a főpolgármester, vagy én, és egy ilyen sorsdöntő választás előtt szerintem a Fidesz szavazóinak is fontos lenne tisztán látniuk. Nekem egy feltételem volt és van, sokszor elmondtam: olyan vitát szeretnék, amelyen ott van Tarlós. Mert ezzel mindketten tartozunk a budapestieknek. Ennyi. Ja, és szerintem ne hozzon magával hangosbeszélőt, mert az béna.

A kampányban az akciókkal végig a vita megrendezésére fókuszáltak, de mégis miről vitáztak volna? Mert az egy kommunikációs panel volt, hogy Tarlóst így vitát elutasító Fidesz-bábként akarták beállítani, de valójában mi lett volna a vita tartalma?

Jogos kérdés, Tarlósnak ugyanis nincsen programja. Nem mondott semmit azon túl, hogy jóban kell lennie a kormánnyal. De ez is jó vitatéma, mert szerintem meg a budapestiekkel kell jóban lenni. A múlttal kapcsolatban pedig szerintem elég sokszor elmondtuk, hogy milyen károk történtek Budapesten a Fidesz által leuralt rendszerben, elmondtam volna a vitában is szemtől szembe.

Mert a budapestiek minden problémája két lépésben visszavezethető Tarlóshoz és a Fideszhez. Miért szaladgálnak patkányok az utcán? A válasz: mert a Fidesz csalt a közbeszerzésen. Miért nem viszik el időben a szemetet? Gyorsan eljutunk oda: a Fideszhez köthető korrupciógyanús ügylet miatt. Miért nem működnek a kórházak? Mert a Fidesz elvette Budapesttől. Miért vacakok a metrókocsik? Mert fideszes körök az oroszokkal üzletelnek. Mindegyiknél kiderül, hogy a legfőbb probléma, hogy Tarlós nem ura a helyzetnek, és ennek a város az áldozata. Tarlós teljes mértékig kiszolgálta ezt a Fidesz-rendszert, a kormány első számú szószólója a budapestiek érdekeivel szemben. Ez nem kommunikációs panel, hanem minden baj eredője. Szívesen beszéltem volna vele erről.

Tehát nem kell, hogy egy főpolgármester együttműködjön a kormánnyal?

Tarlós nem együttműködött a kormánnyal, hanem kiszolgálta azt. Normális országban partneri a viszony, de az nem partnerség, hogy a kormány a város által termelt bevételeket elviszi, elveszi a budapesti GDP 98 százalékát. Elvették Budapesttől a HÉV-et, az iskolákat, a kórházakat, a Városligetet, az Erzsébet teret. Mindent. Cserébe pedig nem kap semmit a város.

Legutóbb a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelenti be, hogy lezárnak aluljárókat. Hát már egy aluljáró sem Tarlós hatásköre? A jövő évi országos költségvetésben mindössze 3 milliárd forint szerepel a budapesti közfejlesztési tanács által vitt projektekre. Ennek ugyan közel százszorosát szánják a Budapesten történő állami beruházásokra, de a fővárosnak ehhez semmi köze. A Városliget projektet hiába ellenzi 82%, az állami beruházás. Tarlós leváltásával Budapest csak a láncait veszítheti.

Ha ön lesz a főpolgármester, változnak ezek a számok?

Kisebb nem tud lenni.

De nagyobb sem. Vagy ellenzékiként ki tudna harcolni több pénzt a kormánynál?

Új leosztás kell a főváros és a kormány viszonyában, ehhez kell egy új budapesti vezetés. A mostani vezetésnek egy szava nem volt ehhez, Tarlósnak akkor kellett volna elővenni a bömbit, amikor a városnak kedvezőtlen döntések születtek. Nem Tordai Bence arcába kellett volna kiabálni.

A Párbeszéd politikusai, aktivistái többször üldözték Tarlós Istvánt a kampányban. Aztán ez abbamaradt. Mi volt a koncepció?

Nem üldözték, hanem beszélni próbáltak vele. Ne feledjük, Tarlósnál volt a bömbi. A dolog pedig azért maradt abba, mert Tarlós eltűnt. Nincsenek nyilvános szereplései, az ő kampánya annyi, hogy bejár a lakájmédiába alákérdeztetni magának.

Mi a különbség Tarlós rendezvényeinek megzavarása és a Fidelitas akciói között, amelyek az ön rendezvényeit zavarták meg?

Ég és föld. A miénk arról szólt, hogy odamegyünk és megkérdezzük, miért nincs vita, jelezzük, vitát szeretnék. A másiknál pedig csuklyás fejű fiatalok odajönnek, bömböltetik a zenét, hogy ne is legyen vita. Hogy ne tudjam elmondani, mit gondolok Budapestről. Mi szóra, vitára akartuk bírni Tarlóst, ők belénk akarták fojtani a szót. Ezer dolgot tudnék sorolni, miért kell változás, de ez önmagában is elég ok arra, hogy megbukjanak.

Az elmúlt években az ellenzék folyamatosan korrupcióval vádolta a kormányoldalt. Konkrétan Tarlós tisztakezű, ahogy ő nevezte önt?

Többször elismertem a nyilvánosságban: nem hiszem, hogy Tarlós bármikor is egy szem adófizetői pénzt elrakott volna. De látni kell, hogy főpolgármestersége idején zajlott a 3-as metró kocsijainak beszerzése, amely az utóbbi évek legsúlyosabb korrupciós botránya. Ez egy vámcsalás: új metrókocsikra írtak ki közbeszerzést, majd maga Tarlós ismerte el, hogy ezek nem is új metrókocsik, hazugság volt az egész. Az oroszok pedig közben vámmentesen behoztak 69 milliárd értékben metrókocsikat. Ezért tucatnyi embernek kéne börtönbe mennie.

Tarlósnak börtönbe kellene mennie?

Főpolgármesternek készülök, nem főügyésznek, de Tarlós ismerte el a bűncselekményt, amikor beismerte, hogy a kiírással ellentétben nem új metrókocsikat kaptunk. Tarlós lebuktatta a nemzetközi szintű csalást. És ilyen szempontból tök mindegy, hogy Tarlós maga vett-e ebből egy fél kiflit vagy egy nyaralót, mert ez a pénz el lett lopva.

A Fidesz a legnagyobb korrupciós botránynak a zuglói parkolás ügyét nevezi. Azt állítják, ha ön nem is volt benne, alkalmatlan volt ezt megakadályozni.

Akkor nézzük a valóságot szemben a Fidesz rágalmaival. Ebben az ügyben a Fidesz minden rossz döntést megszavazott, amit én nem. És a jó döntéseket pedig leszavazta. Ma a zuglói parkolás a budapesti kerületek közül a legköltséghatékonyabb. És mióta saját kézbe vette a kerület, nagyjából 100 millió forintot kerestünk rajta. Köszönöm, hogy ebből az ügyből botrány lett. Így a nyilvánosságot tudtam arra használni, hogy a testület által hozott rossz döntéseket korrigálni lehessen. Korábban nem tudtam megakadályozni azokat, mert nem volt hozzá jogszabályi lehetőségem.

De mi vezetett ehhez az egészhez, hogy előállt ez a helyzet, és rossz döntések születtek Zuglóban?

Majd egyszer megírom, hogy a parkolási maffia hogyan tett keresztbe minden egyes lépésünknek, és milyen nagy harc volt, hogy kiszabadítsuk a zuglói parkolást a Fidesz-közeli cégek karmaiból. Olyan szinten pofátlan, hogy megpróbálnak lopni, majd amikor lebuknak, engem próbálnak meg lejáratni...

Többször említi ön is a zuglói parkolási maffia kifejezést. Kikből áll ez a maffia?

Azokból a parkolócégekből, amelyek atombiztosan be vannak kötve a Fideszhez. Volt olyan, hogy felvettem egy parkolóőrt az önkormányzathoz, majd másnap felmondott, mert megfenyegették az előző helyén, hogy lerúgják a veséjét, ha átjön dolgozni.

De tudna személyeket megnevezni, kikre utal, akik be vannak kötve?

Az egyik Mészáros Lőrinc birodalmából jön, a másik Pintér Sándorék embere. És van, hogy össze is csapnak ezek a cégek. Például a IX. kerületben. Ezekkel az emberekkel harcoltunk. Egy olyan kerület van, ahol nem tűnnek fel az emberek: a XIII. kerületben, ahol a Fidesz fasorban sincs a testületben.

Visszatérve a kampányra, elégedett az elmúlt hetekkel?

Abszolút. Komoly tétben fogadnék, hogy ha kis többséggel is, de meg fogom nyerni a főpolgármester-választást. Az, hogy hat párt 23 kerületben 298 egyéni körzetben képes teljesen koherens kampányt csinálni, nagyon pozitív fejlemény. Pénzben, médiában, óriásplakátban persze sehol nem vagyunk a Fideszhez képest, de a pártok az összes, tőlük várható erőfeszítést megtették. És nemcsak a kampány, hanem a politikai együttműködés tesztüzeme is sikeres.

A pártok mennyi erőfeszítést tettek? Az előválasztás után Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor is megígérte, hogy aktívan segít. Ehhez képest alig láttuk őket.

Sokat segítettek, és voltak közös kiállásaink, a héten is lesznek még. Az élet annyiban közbeszólt, hogy Kálmán Olgának volt egy műtétje, Gábor sokat kampányolt vidéken is. Velük is, az őket delegáló pártokkal végig megvolt az együttműködés.

Gyurcsány Ferenc az EP-választások után azt mondta, hogy ön megkopott, és nem a legalkalmasabb. Hogyan segítette a kampányát most Gyurcsány?

Például, hogy rám indította Kálmán Olgát. Attól fölszívtam magam. A mostani kampányban a DK a mozgósításban segít, Dobrev Klára a közvetlen budapesti EU-s forrásokért küzd, Feri pedig már az előválasztás után módosította véleményét.

Puzsér Róbertre nem ment el túl sok energia?

Nem foglalkoztunk vele egyáltalán. De lehet, ez is túl soknak tűnt.

Azért kitettek egy olyan plakátot, amelyen Tarlós, Puzsér és Berki Krisztián együtt szerepel fideszes bábfiguraként.

Azért olyan sok plakát nem volt.

Bánja, hogy kitették?

Nem érte meg az erőforrást, amelyet az aktivisták erre fordítottak, még ha Puzsér éjjel-nappal engem anyázott, akkor se.

Puzsér legutóbb az Indexnek adott interjúban egy hasonlatában szamárnak nevezte. Ön minek nevezné?

Nem mennék Robi után oda, ahová jutott. Maradjunk abban, hogy kritikusnak vagy humoristának jobb, mint főpolgármester-jelöltnek.

Tartja, hogy Puzsér nem visz el öntől szavazókat?

Igen, hiszen ő már az ellenzék ellen kampányol. Pedig az ellenzék most a legjobb köreit futja, képes volt összeállni és együttműködni. Nyolc éve könyörgöm ezért, hogy megtörténjen. Szerintem Puzsér nem fogja érdemben befolyásolni a küzdelmet Tarlóssal.

Több felvétel is kiszivárgott az elmúlt napokban, most az ellenzéket érintőeknél maradnánk. A kispesti videofelvételen az látható, mintha Gajda Péter szocialista polgármester egy munkatársa kokainozna, és pénzek ellopásáról beszél egy hangfelvételen. Mit lép ebben az ügyben?

Gajda Péterre bízom a döntést. Ezen a videofelvételen olyan dolog történik, ami nekem – finoman szólva – nem szimpatikus. A benne szereplőket én nem ismerem, így aztán a hangfelvételről sem tudom megállapítani, nincs-e súlyosan manipulálva. De ha egy picit távolabb lépünk, annak örülök, hogy a sok kiszivárgó felvétel között rólam egy olyat sikerült rögzíteni, amelyből kiderül, hogy a színfalak között is ugyanazt mondom, bár nyilván karcosabban. A fideszesekről meg az derül ki, hogy van egy másik életük, amelynek az Isten, haza, család hármashoz nem sok köze van. És még hány ilyen felvétel lehet?

Hány?

Engem elborzaszt, hogy a magyar politika itt tart. Hogy olyan szintre visszük a politikát, és bedugítjuk ezekkel a botrányokkal, hogy arról már senki nem beszél, milyen világot, milyen országot, milyen várost képzel el.

Arról kéne beszélni inkább, hogy ebben a városban 10 emberből 8 olyan betegségben hal meg, amelyet egy jobb egészségügyi ellátással meg lehetne előzni. Ebben a városban mindennap elütnek egy embert, olyan mértékű a gyorshajtás. Ez a mocsárrá lett kampány magával ránthat sok mindent, azokon túl is, akik ilyenné tették. Tíz éve hiszem, hogy lehet más a politika, és most itt az esély, hogy bebizonyítsuk. A lelkem mélyén remélem, hogy akik rám szavaznak, részben arra adják a voksukat, hogy a politika végre arról szóljon, amiért létrehoztuk: az emberek hétköznapi ügyeiről, nem pedig arról, hogy ki milyen fehér port rakott és hová.

Előbb azt mondta, az ellenzék jobb állapotban van most, mert sikerült összefogni. De milyen fekete gyöngyszemek vannak ebben a konstrukcióban és hogyan fog ezekkel együttműködni, akár főpolgármesterként, akár nem?

Az önkormányzati közös indulás révén pont egy csomó, a rendszerben lévő lókötőtől megszabadultunk. Hunvald Györgyöt és a hozzá hasonlókat kiraktuk a hajóból és éppen ezért emelkedünk fölfele. Nem látom, hogy a polgármesterjelöltek között lenne bárki, akit bármivel lehetne megalapozottan vádolni, vagy ami megkérdőjelezné a kompetenciáikat. Főleg azért, mert a polgármesterjelöltjeink több mint kétharmada olyan új arc, aki közben már letett valamit az asztalra vagy a civil szakmájában, vagy pedig az önkormányzati színtéren. Ez egy új és jó csapat, amiben azért vannak tapasztalt politikusok is, igen, de ez a kétharmad-egyharmad arány itt jó egyensúly.

Éppen a kiszivárgott felvételen beszélt arról, hogy azért vannak gyenge pontok, például ha tudott volna Tüttő Kata volt élettársának, Leisztinger Tamásnak az ingatlanvásárlásáról, akkor Tüttő nem a Belvárosban indult volna el, vagy éppen Gy. Németh Erzsébet esélyei megkérdőjelezhetőek, vagy hogy a zuglói szocialista képviselők kétes tisztasággal működnek. Hogy indul el itt változás?

Valószínűleg hónapokon keresztül lehallgattak, és ebből ezt sikerült megvágni. Azt gondolom, ez inkább engem erősít, mint cáfol. A XVII. kerület valóban Budapest legjobboldalibb kerülete, nyilván mások az esélyeink, mint mondjuk a XIII. kerületben. Ettől függetlenül Zsóka nagyon erős kampányt csinál, tehát még bármi lehet. Ami Tüttő Katát illeti, az az igazság, hogy szerintem a lehallgatott beszélgetésben is elmondtam, csak kivágták, de nyilvánosan sokszor tisztáztam: Tüttő Katát az egyik legbecsületesebb és legfelkészültebb önkormányzati politikusnak tartom. És valóban, az hogy az ötödik kerületben indul jelöltként, magyarázatra szorul, és ő ezt éppen a napokban az Indexen meg is tette. Zugló valóban felkészült, erős polgármestert kíván, Horváth Csaba pedig kiváló polgármestere is lesz. Nem látom, hogy ezek a mondatok miért jelentenének botrányt ahhoz képest, hogy mások felvételén az derül ki, hogy minden amit mondanak családról, hitről, erkölcsről, az hazugság.

Nem önmagukban ezek a mondatok az érdekesek, hanem hogy hogyan gondolkodik a partnereiről és a lehetőségeiről ebben a szövetségben.

Már bocsánat, de az ellenzéki szavazók teljes joggal azt várják, hogy mi gyártsuk le az együttműködést és ne rinyáljunk a nyilvánosság előtt. De ez nem azt jelenti, hogy ne tudnák, ne ismernénk el, hogy vannak viták, és ezeket megvívtuk. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és az ellenzéki szavazók nagyon régen megfogalmazott elvárásának sikerült végre megfelelni úgy, hogy a viták a színfalak mögött tudtak maradni, miközben világos erkölcsi sztenderdeket hoztak meg a pártok.

Mert ezek az erkölcsi normák itt érvényesülnek: nincsenek sem cigányozó, sem korrupt, sem vállalhatatlan emberek ebben a csapatban. Volt vita, volt versengés, volt főpolgármester-jelölti előválasztás, annak lett egy eredménye, amit mindenki tiszteletben tartott, ahogyan amikor a Ferencvárosban nem sikerült megegyezni, tartottunk egy kerületi előválasztást, amit szintén én vittem végig gyakorlatilag az összes párttal szemben, és így az emberek tudtak dönteni. Szerintem ez így helyes, és én ezt vállalom.

Zuglóban ki ásná el?

Senki.

Ezt mondta a hangfelvételen.

Azért indultam el az előválasztáson, hogy ha a budapestiek ebben megerősítenek, akkor mindaz, aminek az érdekében Zuglóban polgármester voltam, és amit gondolok a városról, az ne maradjon bezárva egy kerületbe, és ne legyen elásva – csak hogy ezt a megfogalmazást használjam – a lehetőség, hogy lehet így is. Nem hiszem, hogy van bárki ebben a városban, aki ugyanúgy beszél egy kamera előtt, mint a barátaival, és utóbbiak körében ne használna ilyen túlzó kifejezéseket.

De mire célzott?

Vicceltem.

Nem tűnik jó viccnek, mert ennek legalább két értelmezése felmerült az elmúlt napokban: a partnerekkel való együttműködés vége, vagy egy esetleges kudarc.

Én elég sokat küzdöttem Zuglóban a Fidesszel és igen, sok vitám volt a szocialistákkal is. És bár minden vitát megnyertem, van egy pont, amikor az ember úgy gondolja, hogy nem az az ő útjaa. Ezzel együtt nagyon szívesen csináltam volna még ezt a munkát is, de szerencsére a budapestiek úgy döntöttek, hogy nagyobb pályán kell fociznom.

Sok nyilvános vitája is volt a szocialistákkal a kerületben öt év alatt.

Persze, pont ezért nem értem, mitől olyan nagy leleplezés ez, miközben én Zuglóban hat testületi döntést vétóztam meg, amelyeket a szocialista frakció támogatott, nyilvánosan vállaltam a vitákat a Liget, vagy éppen a parkolás ügyében is. Ha ezt nevezik leleplezésnek, akkor itt van némi fogalomzavar.

Tóth Csabával lesz újabb ölelkezős fotó?

Ha a választási győzelem után a nyakamba ugrik, alighanem elkerülhetetlen lesz.

Zuglóból elvinné az embereit a Városházára?

A csapatomat, a kabinet tagjait igen, de ez néhány ember.

És hogy kik lennének főpolgármesterként a helyettesei, arról van már döntés?

Nincs. Azt beszéltem meg az összes engem támogató párttal, hogy a Fővárosi Közgyűlés megalakulása után hozunk személyi döntéseket, de én koalíciós városvezetésre készülök.

Volt egy nyilatkozata, amelyben Tüttő Katát leendő helyetteseként nevezte meg.

Az ő neve valóban felmerült korábban ilyen összefüggésben is, de döntést nem hozunk a választások előtt, Kata pedig kerületi polgármester lehet.

Mi a terve akkor, ha bejönnek a várakozásai, főpolgármester lesz, ám a közgyűlésben fideszes többséggel kell dolgoznia?

Erre is van tervem, de most inkább az a tervem, hogy a budapestieket rábeszéljem arra, hogy ne hozzák ilyen helyzetbe a saját városukat. Egyébként az én győzelmem nagy eséllyel akkor elképzelhető, ha ez átfordítja a kerületeket is, és szerintem olyan helyeken is győzünk, ahol meglepetést fogunk ezzel okozni. Például komoly tétben mernék fogadni, hogy az I. kerületben V. Naszályi Márta győzni fog. Van egy kis listám, majd a választás után megmutatom, hogyan tippeltem, hol fogunk nyerni és hol nem. Ez a lista két-három fős többséggel számol.

Minket most érdekelne ez a kis lista.

Akkor annyit mondok, hogy a lista szerint az I. és a XXIII. kerületben például győzni fogunk.

Azért nagy erők mozdultak meg az elvileg az ellenzéknek nyerhető kerületekben, a Fidesz elcsábította az egykori MSZP-s Szabados Ákost Pesterzsébeten, különös jelöltek tűntek fel több kerületben, Erzsébetvárosban patthelyzet van, és még nem tudni, mit hoz Kispesten a hangfelvételes botrány.

Azt, hogy a Fidesz végtelenül aljas, azt tudjuk, ebben nincs újdonság. Az pedig, hogy mennyire féltik a hatalmukat, az éppen abból látszik, hogy milyen komoly lépéseket tesznek arra, hogy például maguk mellé állítsanak polgármestereket. Egyébként az, hogy a pesterzsébeti polgármester a közgyűlésben hogyan fog viselkedni, nem teljesen magától értetődő, hiszen mégiscsak függetlenként indul. Erzsébetvárosban nyerni fogunk, én biztos vagyok Niedermüller Péter győzelmében, Kispesten pedig bármiben fogadok, hogy Gajda Péter közelebb lesz a hetven százalékhoz, mint a hatvanhoz.

Vannak talán belső méréseik, hogy ilyen magabiztosan mond számokat?

Természetesen vannak, de nem szeretnék módszertani kiselőadást tartani arról, hogy milyen felmérést érdemes figyelembe venni. Most a tényadatok, a választási eredmények jobban érdekelnek, így például, hogy a Fidesz alacsony részvétel mellett is csak 42 százalékra tudott felkúszni Budapesten, mi pedig csinálni fogunk egy 55-60 százalékos részvételt.

Hogyan?

Például azzal, hogy kétszázezer embert felhívunk személyesen. Ilyet soha nem csinált még az ellenzék Magyarországon, hogy közvetlenül keresi meg a választókat és beszéli meg velük, miért fontos, hogy részt vegyenek a választáson. Az a célunk, hogy négyszázezer szavazónk legyen.

Előbb aljasnak nevezte a Fideszt. Ez nem teszi nehézzé, vagy lehetetlenné a munkát mondjuk a kerületi polgármesterekkel?

De miért, most mondjam azt, hogy cukik? Nem gondolom azt, hogy a Fidesz emberbaráti szeretetből, vagy Budapest-barátságból, vagy bármilyen isteni szikra miatt megváltoztatná a budapesti politikáját, hanem csak azért, mert kénytelen lesz. Mert lesz egy olyan erő, amivel nem érdemes szembemennie, mert elveszíti a szavazatait. Tehát én a Fideszt egy valóban aljas, de végtelenül érdekvezérelt pártnak gondolom, amely pont addig megy el, amíg a fal tart. És ha a budapestiek megválasztanak egy ellenzéki főpolgármestert, magas részvétellel és adnak egy erős többséget neki, akkor az egy elég erős fal. És a Fidesz ki fog egyezni velünk, azaz nem velünk, hanem a budapestiekkel.

Azért van itt néhány erős fideszes kerületi polgármester, és a Fidesz is úgy számol, közgyűlési többségük lesz.

Várjuk ki a vasárnapot, szerintem biztosra vehető, hogy nem lesz Fidesz-többség.

De ha mégis, akkor együtt tud majd működni a kerületi polgármesterekkel?

Nézzék, ezek a polgármesterek jelenleg mikroszkopikus nagyságú fideszes jelvényekkel kampányolnak, de attól tartok, hogy a választás után ezek a logók majd ismét hatalmasra nőnek, mert ezeket az embereket felülről rángatják. Személyükben a Fidesszel, valószínűleg magával Orbán Viktor miniszterelnökkel kellene megállapodni arról, hogy Budapest és a kormány hogyan tud együttműködni. Tehát ők nem önálló tényezők, nem fognak a saját politikai érdekükben, vagy akár a kerületük érdekében kimozogni abból a nyomvonalból, amit előre megrajzoltak nekik. Most ugyan kampány van és ígérnek fűt-fát, de a valóság nem ez, mondom, nézzük meg a jövő évi költségvetést, 3 milliárd forintot szán a kormány Budapestre. Az nevetséges összeg ekkora városnál.

Az elmúlt hetekben folyamatos volt az adok-kapok a zuglói és a fővárosi költségvetések ügyében. Nem is az ellenérveire vagyunk kíváncsiak...

Pedig annyira szívesen elmondanám, mert ha van valami, ami felbasz, akkor ez az.

Ez is jó válasz, címbe való...

Na jó, de akkor elmondom: a Fővárosi Önkormányzatnak 150 milliárd forint adóssága van. Ez egy brutálisan nagy összeg. A Fővárosi Önkormányzat képtelen likvid hitel nélkül kifizetni a fizetéseket év közben, hiszen az önkormányzatok bevételei jellemzően tavasszal és ősszel, két részletben érkeznek be. Ehhez képest Zuglónak nincsen semmilyen adóssága és kétmilliárd forinttal több megtakarítása van, mint Papcsák Ferenc polgármesteri ciklusának végén. És mégis azzal jönnek, hogy csődbe vittem Zuglót, miközben Tarlós gazdálkodásáról nem szólnak egy szót sem, pedig ő már Óbudát is brutális adóssággal adta át. Én tudom, hogy old school dolog a tényekhez ragaszkodni, de az ég szerelmére, kit néznek ennyire hülyének!? Én azt gondolom, hogy a valóságból kell politikát csinálnunk, mert az emberek a valóságban élnek, nem pedig a Fidesz által megrajzolt képregényben.

Elmondja, milyen nehéz pénzügyi helyzetben van a főváros, a kormánytól sem számíthat sok jóra. Ehhez képest a 14 éven aluliaknak ingyenes tömegközlekedést, a rászorulóknak 20 ezer forintos rezsitámogatást ígér. Miből?

A 14 éven aluliak ingyenes BKV-használata kicsi összeg, egy-kétmilliárd forint, és éppen azért tudtuk megígérni, mert a költségvetési hatása sokkal kisebb, mint a társadalmi. Ami a rezsitámogatást illeti, csak a felét ígértük annak, amit mi Zuglóban megcsináltunk. És nyilván, amikor Budapest-programot hirdetek, akkor a kerületekkel közös programot hirdetek, ilyen típusú támogatást ugyanis, amit igényelni kell és méltányosság alapján ítélik meg, a kerületek tudnak adni. Az összes ellenzéki kerület ezt a vállalást ma már teljesíti, Zuglóban bőven felülteljesítjük, és a polgármesterjelöltjeink is vállalták ezt. De akkor beszéljünk nyíltan: ezt az adósságállományt a kormánynak konszolidálnia kell. Pont.

Orbán Viktor pedig erre azt mondhatja, hogy már megtettük. Pont.

Igen. Újra meg kell tenni, mert ezt az adósságot Tarlós István és a Fidesz politikája hozta össze. A Fidesz városvezetése hozta azt, hogy a kormány, például éppen a BKV finanszírozásából nem vette ki részét olyan mértékben, ami a törvényekből következte. Bocsánat: azért, mert Tarlós István eladósította Budapestet, neki kell felelősséget vállalni. És most mondom, hogy az első pont, amiért beszélgetni fogunk a kormánnyal, hogy ezt az adósságot konszolidálják.

Mit tud tenni főpolgármesterként akkor, ha Orbán nemet mond?

Van a főpolgármesternek egy olyan joga, amivel Tarlós István nem szokott élni, pedig ez a legfontosabb joga: kinyitja a száját. Én mindig szóvá fogom tenni a budapestiek ügyeit a kormánnyal szemben, vagy akár a kormány mellett. Politikai értelemben ez egy nagyon új helyzet lesz.

Ami pedig a város finanszírozhatóságát illeti, azt is gondolom, hogy kell Budapestnek pluszbevétel, és itt megint a kerületekkel közös döntésekre gondolok, például a Tiborcz-adó bevezetésére, de van még néhány ötletem, hogyan lehet a lakosságot nem terhelő adókkal bővíteni a büdzsét.

Nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió az új költségvetési ciklusát tervezi. Múlt héten Brüsszelben az összes olyan szereplővel tárgyaltam, akik meghatározóak lesznek ebben a folyamatban. És az, hogy egy főpolgármester-jelöltet a választások előtt egy héttel fogad az Európai Bizottság második embere, vagy a szociális és foglalkoztatási ügyekért felelős biztosjelölt és a két legfontosabb európai önkormányzati intézmény vezetője, ez mutatja azt, hogy Budapest számára mekkora lehetőség, ha visszatér az európai térbe.

De azt is olvastuk a kormányközeli sajtóban, hogy a brüsszeli tárgyalásain szó eshetett migránsok betelepítéséről is. Igaz ez?

Egy büdös szó se esett erről. Én nem hoztam ilyet szóba, őket pedig rohadtul nem érdekli ez a téma.

Visszatérve, mi van akkor, ha Orbán Viktor megmakacsolja magát és semmilyen programját nem támogatja a kormány?

Ha bármikor ezt a kormányt valami megállásra késztette, az nem a jog volt, nem az erkölcs, nem az Európai Unió, de még csak nem is maga a Jóisten, hanem a pesti nép. Ez a pesti nép most nem az utcára megy ki, hanem egy sokkal kényelmesebb formáját fogja választani annak, hogy megálljt parancsoljon Orbánnak. Orbán egyszer már belement egy állóháborúban Budapest főpolgármesterével és népével, és ezt a háborút elveszítette. Ez történt 2002-ben. Utoljára akkor veszített el választást, amikor Budapestet maga ellen hangolta. Nem hiszem, hogy ezt még egyszer meg fogja tenni.

Ha megválasztják most, 2022-ben megcélozza a miniszterelnök-jelöltséget?

Nekem az a dolgom, hogy Budapest érdekeit képviseljem, és úgy viselkedjek, ahogyan ezt egy normális országban kell. Tehát ha a kormány partneri viszonyt tud kialakítani a fővárossal, legyen az egy fogcsikorgató, de mégis a várost szolgáló partnerség, akkor én nyilván nem rejtem majd véka alá a politikai álláspontom, de nem lehetek a kormány megbuktatásának vezéralakja. Persze, ha nem az történik, amiben én őszintén hiszek, akkor bármi lehet, de a magam részéről arra készülök, hogy főpolgármester leszek és eredményeket harcolok ki a kormánynál és mindenki másnál.

Ha viszont nem választják meg, október 14-én, mi lesz a következő lépése – vége a politikai karrierjének?

Nem készülök B-tervekkel, mert nagyon fegyelmezetten az A-tervre koncentrálok. Úgyhogy meg fogom nyerni a választást és Budapest zöld lesz és szabad.

(Borítókép: Bődey János / Index)