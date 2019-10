Már egy ideje házaltak Borkai szexvideójával

Bőven az önkormányzati választási kampány előtt már házaltak azokkal a felvételekkel, illetve a felvételek egy részével, amivel október elején az Ez az ördög ügyvédje nevű, ismeretlen szerzőjű blog kijött - tudtuk meg több, egymástól független forrásból.

Borkai és köre is tisztában volt azzal, hogy a hajón történtekről készült felvételeket árulják. Egy Borkaiékkal kapcsolatban álló és a munkáik miatt TAO-pénzeket igénylő körben például már tavaly híre ment annak, hogy Rákosfalvyról és Borkairól "nagyon komoly információkat" árulnak pénzért.

A felvételeket több embernek is felajánlották megvételre, és úgy tudjuk, legalább egyszer el is adták azt. Részben ezek a házalások vezettek oda, hogy a Fideszben már jóval a botrány kirobbanása előtt tudatában voltak annak, hogy az anyag a kampányban előkerülhet. Úgy tudjuk, Rákosfalvyék a környezetükben azt hangoztatják: az Ördög ügyvédje kitalált, nem létező személy. Azért lehetnek ebben biztosak, mert nem a magát végfelhasználónak nevező "ügyvéd" készítette a felvételeket.

A Fideszen belül az a hír járja, hogy a felvételeket a hajón tartózkodó egyik nő készítette a barátja, egy alvilági figura megbízásából. Eszerint tehát rajta keresztül indult útjára az anyag.

De nem csak a Fideszen belül hallottak már korábban a felvételek létezéséről. Beszéltünk olyan ellenzéki politikussal is, aki hetekkel a blog megjelenése előtt hallotta, hogy "kijön valami" Borkairól. A jólértesültségének később az lett az ára, hogy néhány újságíró azt gyanította, ő állhat a háttérben. Pedig - mint azt az Indexnek elmondta - nem csak ő, de több fideszes politikus is ugyanúgy hallott akkor már erről.

Mindennek fényében nem meglepő, hogy Orbán Viktor a Fidesz legutóbbi kongresszusán, néhány nappal a felvételek kikerülése előtt a bajtársiasság fontosságáról beszélt. Orbán szerint a bajtársiasság a legfontosabb dolog. Bárki lojális tud lenni a másikhoz, ha annak igaza van, mondta, ahogy "hozzám is könnyű, ha igazam van". A bajtársiasság több ennél, jóval túl van ezen - mondta. Azt jelenti, akkor is lojális vagyok hozzád, amikor te tévedsz, és akkor is számíthatok rád, amikor én tévedek, fogalmazott Orbán.

"És melyikünk nem tévedett még az elmúlt 30 év során. De összetartottunk, őszinték voltunk egymáshoz, és végül minden nehézségből kilábaltunk" - folytatta.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)