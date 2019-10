Miközben műfaszt dobnak Karácsonyra, a Fidesz katonai dzsipeket posztol és háborút delirál

Mi történt ma?

Orbán Gödöllőn kampányolt

Beszállt Orbán aktívan is az önkormányzati kampányba, és ha nem is tol akkora menetet, mint a korábbi években, azért elkezdett feltűnni egy-egy településen. Öt nappal a választás előtt személyesen Miskolcot látogatta meg, erről itt írtunk. Miskolc az egyik város volt Szeged mellett, amit külön kiemelt a Fidesz-kongresszuson elmondott beszédében is. Miskolc mellett a második látványos, kampányhajrás látogatása pedig Gödöllő, amiről szerdán posztolt rövid összefoglaló videót.

Jó lenne nagyon nyerni, végre csinálhatnánk valamit ebből a városból. Ha már itt van a hóna alatt a fővárosnak, és szerencsétlenkedünk vele már nem tudom, mióta

- mondta a helyi fideszes jelöltnek.

Németh Szilárd és a Fidesz végképp áttért a háborús kampányra

"Olyan polgármesterekre, olyan képviselőkre van szükség, akik megvédik a településüket, és ezért akarnak és képesek együttműködni a Magyar Honvédséggel" - mondta többek között a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán. Németh emellett a legnagyobb katonavárosnak nevezte Budapestet, és azt mondta, Tarlós István főpolgármester és a Magyar Honvédség kapcsolata kiváló, Tarlós István személye pedig garancia a biztonságra, hiszen azt sem kockáztatja meg, hogy "bevándorlóvárossá, bevándorló-fővárossá" tegye Budapestet. De az államtitkár azt is mondta, a honvédség, de az emberek is azt tapasztalják, hogy van különbség kormánypárti és ellenzéki vezetésű városok között.

A Fidesz ezzel párhuzamosan már egyszerűen csak katonai terepjárók képét posztolja, hogy szavazzanak a Fideszre.

Fideszes troll rózsaszín műfasszal járja a várost

Alföldi Róbert beszélgetett fiatal ellenzéki politikusokkal és Karácsony Gergellyel szerdán, amire elment egy Orbán-hívő fideszes troll is, aki egészen konkrétan azon a szinten van, hogy rózsaszín műfaszt toljon emberek orra alá. Így ezt tette ma is a Batthyány tér mellett álló TRIP rendezvényhajó előtt, írja a 444.hu. Majd Karácsony Gergely mögött is lóbálta műpéniszét, amit végül a főpolgármester-jelölt vállára helyezett.

Már egy ideje házaltak Borkai szexvideójával

Bőven az önkormányzati választási kampány előtt már házaltak azokkal a felvételekkel, illetve a felvételek egy részével, amivel október elején egy ismeretlen szerzőjű blog kijött. A győri fideszes polgármester Borkai és köre is tisztában volt azzal, hogy a hajón történtekről készült felvételeket árulják. Egy Borkaiékkal kapcsolatban álló és a munkáik miatt tao-pénzeket igénylő körben például már tavaly híre ment annak, hogy Rákosfalvyról és Borkairól „nagyon komoly információkat” árulnak pénzért. További részletek a szerdai cikkünkben.

Puzsér 10 kerületben érvénytelen szavazásra buzdít a polgármesterjelölteknél

Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt egy szerdai közleményben adta ki, hogy "Puzsér Róbert és a Sétáló Budapest" mely polgármester-jelölteket ajánlják. A közleményben azt is írják, nem tudnak minden kerületben alkalmas és elfogadható jelöltet javasolni, így polgármester-jelöltek esetében érvénytelen szavazást javasolnak 10 kerületben, illetve négy kerületben, ahol a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselő-jelöltjeire lehet szavazni, ott szavazzanak rájuk. Részletek itt.

Amikor azt hiszed, ebben a kampányban tényleg már mindent láttál, egyszer csak megjelenik egy videó Tüttő Katáról is

