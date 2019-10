A bástya, amit eddig nem sikerült bevennie a Fidesznek

Összeálltak az ellenzéki pártok Botka László mögött Szegeden, a városban, amit tizenhét éve nem sikerül bevennie a Fidesznek. Fájó pont ez a kormánypártnak, aki még időben beindította támadó kampányát a szocialista polgármester ellen. A hátszelet a függetlenként induló vállalkozó, Nemesi Pál mögé adják, akinek arcával kitapétázták a belvárost, akihez Kubatov Gábor jár le segíteni, és aki még Orbán Viktorral is beállt egy fotóra. Kampányriport az önkormányzati választás egyik izgalmas helyszínéről.

Botka elsőosztályú vezető. Mit akar a Nemesi? Nem is hallott róla itt senki addig, amíg be nem jelentkezett polgármesternek

– kezdi két nyugdíjas felvázolni véleményét az önkormányzati választásról Szegeden, majd egyikük a kezembe nyom egy Botka Lászlót és a baloldali képviselőket támogató szórólapot. Egy héttel járunk október 13-a előtt, szombat délelőtt van, és épp egy családi napra érkezünk meg a belváros széli Lechner térre. A gyerekeket lovaskocsi húzza, mások egy kis kék ugrálóvárnál játszadoznak, közben pár tucatnyian egy apró fehér sátor alatt játszó zenekarra szórakoznak.

Mindezt Szeged jelenlegi polgármestere, a szocialista Botka László rendezi, így hát nem meglepő, hogy Botka-fanokkal van tele a füves tér. "Tudja, én itt születtem hetvenöt évvel ezelőtt, itt nőttem fel, én ismerem Szegedet töviről hegyire. Ilyen szép még nem volt a város, mint amit ő megcsináltatott. Szép, kulturált, rendben van, nem tudom, mi a baj vele. Lehet, Botka alatt nincs annyi gyár meg üzem, de... Ha olvassa a Facebookot, azon minden rajta van" – zárja rövidre a gondolatmenetet egyikük.

Közben maga Botka László is befut a rendezvényre, gyűlnek köré az emberek, főképp a nyugdíjasok, hogy kezet foghassanak a polgármester úrral. Botka 2002 óta vezeti Szegedet, talán nincs senki, aki emlékezne még a szocialista polgármester előtti időkre a városban, pozíciójából szinte kilőhetetlennek tűnik. A Fidesz pedig már a kezdetek óta nagy erőkkel próbálja bevenni Szegedet, egyelőre sikertelenül.

Sorozatos Fidesz-kudarc

Botkát ugyanis tizenhét éve még megközelíteni sem tudja a Fidesz. A 2014-es önkormányzati választáson közel húsz százalékkal, majdnem 14 ezerrel több szavazatot kapott a fideszes jelöltnél, húsz egyéni választókerületből pedig mindössze háromból került ki fideszes önkormányzati képviselő. Tavaly áprilisban pedig ismét az MSZP-sek nyertek Szegeden: Szabó Sándor, Botka egykori kabinetfőnöke a választókerületét simán megnyerte, a másikban pedig ugyan a Fidesz nyert, de ehhez a környező települések szavazati kellettek, a szegedi szavazóköröket az MSZP-s Joób Márton nyerte összességében. Listán ugyan nyerni tud a Fidesz, bár az idei EP-választáson elért 40,76 százalékos eredmény még a budapesti támogatottságát is alulmúlta .

Évek óta keresik a megfelelő szegedi jelöltet, az idei önkormányzati választásra felmerült Molnár Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés fideszes elnöke, illetve Georg Spöttle, a közmédia biztonságpolitikai és migránsügyi szakértőjének neve is. Végül egyik sem lett befutó, sőt, hivatalosan senki sem, a Fidesz-KDNP ugyanis nem indul pártszínekben, ehelyett inkább független induló hátszelét fújják.

A szoci és a független fideszes harca

Szeged városvezetői posztjáért idén négyen szállnak ringbe. A piros sarokban ott van Botka László, aki mögé az egész ellenzék felsorakozott. Kisebb huzavona után a Demokratikus Koalíció is csatlakozott a támogatottságába, ennek viszont ára volt. Botka szerzett egy új ellenséget azzal, hogy egyik eddigi képviselőjét és bizalmasát, Lauer Istvánt nem indította újra körzetében, amit a megállapodás értelmében a DK-nak adtak át.

Bár hivatalosan nincs Fidesz-KDNP jelölt, Botkáék szerint a narancssárga sarokban mégis három induló van. A mellőzött Lauer ugyanis szintén megméretteti magát, függetlenként, de Botkáék szerint kormánypárti hátszéllel. Lauer az MSZP–DK–Együtt–PM–Összefogás Szegedért színeiben került be a közgyűlésbe öt éve, indulásával így vélhetően megosztja majd az ellenzéki szavazókat. "Elárulta azt a politikai közösséget, amitől nagyon sokat kapott. A Fidesz feltehetően megvásárolta" – mondja erről Botka az Indexnek.

Az indulók között van még Szabó Bálint jogász, a Botka ellen felépített Szeviép-kampány motorja (erről még később lesz szó), aki korábban az MSZP-t és a DK-t is megjárta, az utóbbi időben viszont az egy ideig őt futtató Fidesszel is összeveszett (tavasszal házkutatást tartottak nála), ő inkább a jobboldali szavazatokért versenyezhet. Ott volt még Bartha László, a Tisza Koalíció jelöltje, a város 1998 és 2002 közötti fideszes polgármestere és országgyűlési képviselője is, de a választás előtti utolsó héten visszalépett.

Júliusban derült ki, hogy a kormánypártok nyíltan egy helyi vállalkozó, Nemesi Pál mögé állnak be. Nemesi a tavaly 3,4 milliárd forintos árbevételt termelő Ferroép Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. vezetője, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki eddig nem politizált. Nemesi csakis fideszes egyéni önkormányzati képviselőket gyűjtött maga mellé. Korábban a Fidesz feltételekhez kötötte az együttműködést, Nemesi akkor azt mondta, egyetért azzal, hogy valamennyi szegedi érdeke, hogy a határ védelme erős legyen, ne érkezhessenek a városba ellenőrizetlenül bevándorlók, és támogatja azt is, hogy az általános iskolások családjai és a nyugdíjasok 13 500 forint támogatást kapjanak ősszel az önkormányzattól. Azt is mondta, azért indul a szegedi polgármesterségért, mert szerinte a városban jóval több gazdasági, ipari fejlesztési lehetőség van, mint amennyit Botka el tudott érni.

Arról, hogy ekkora Fidesz-hátszéllel hogy fér meg a függetlensége, Nemesi az Indexnek azt mondja: "Nem vagyok párttag. Én független, szuverén ember vagyok, az is maradok. Abban pedig, hogy egy feladatban vannak partnerek, szövetségesek, nem látok kivetnivalót."

A Botkán és Nemesin kívüli másik két indulónak nincs nagy visszhangja vagy kampánya Szegeden, a polgármesteri posztért folyó harc inkább az előbbi kettő között dőlhet el. Kérdés, hogy Nemesi végre az a jelölt-e, akivel a kormánypártok közel két évtized után visszavehetik Szegedet. Az biztos, hogy a Fidesz által oly gyakran használatos politikai viták elkerülésében Nemesi már otthon van, Botkával nem kíván vitába szállni a választás előtt, mert mint mondja, reggeltől estig dolgozik, ez a téma nem foglalkoztatja.

Lejár a pártigazgató segíteni

Az már a szegedi várostáblához érkezve világossá válik, hogy Nemesi a Fidesszel karöltve mindent bevet azért, hogy a városban minél többen megismerjék az arcát: rögtön egy óriásplakátja köszön ránk vissza, "Hidat építünk" mottóval. A városba befelé haladva aztán feltűnik, hogy Nemesi Pál láthatóan jóval több pénzt tesz ebbe a kampányba, mint ellenfelei: egyre másra bukkannak fel a plakátok a villanyoszlopokon, a buszmegállókban, két fa közé kifüggesztett molinókon, "Szeged az e1ső" szöveggel,

A BELVÁROSI HÍDON PEDIG CSUPA NEMESI-ARCOT LÁTVA GURULHATUNK VÉGIG.

Még egy villamos is elrobog előttünk az arcképével, de nem sokkal később a Botka-villamos is befut a végállomásra. A városban autózva azt látni, hogy Nemesi uralja a centrumot, Botka plakátot csak elvétve látni, de a panelházak felé haladva már egyre több van belőle. Szabó Bálint plakátból egy darabot látunk, a másik két indulótól pedig semmit.

Nemesi minden plakátjának alján ott virít: "A Fidesz-KDNP támogatásával". Ugyanígy narancssárga fideszes zászlókat tűztek ki Nemesi családi napjára, amit néhány panelház mellé, a Zápor-tóhoz hirdettek meg, egyidőben Botka rendezvényével. A különbség viszont rögtön szembetűnik, amint megérkezünk: a vállalkozó kampányeseményének mérete többszöröse Botkáénak, a kék ugrálóvár itt is adott, csak épp háromszor nagyobb, a gyerekek az egyik sarokban a VR-szemüveget próbálhatják ki, a másikban valamiféle elektromos autót.

Nemesi és a helyi Fidesz nem egyedül dolgozik az erős kampányon: a 24.hu írta februárban, hogy Orbán Viktor Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját és alelnökét bízta meg, hogy vegye kézbe a helyi választási ügyeket, Botkát ugyanis az önkormányzati választásokon le kell győzni. A lap úgy tudja, tavaly év vége óta hetente jár le Kubatov Szegedre, hogy a stábüléseket irányítsa, a párt 6-8 helyi embere számol be neki az aktuális feladatokról. A lap azt is írta, Kubatov abban a szegedi informatikai központban is járt, ahonnan a választások idején a párt aktivistái telefonon buzdítják a szavazáson való részvételre a nyilvántartásukban szereplő polgárokat. Nemesi a Kubatov-féle kapcsolatáról azt mondja, néhány alkalommal találkoztak, "amiben megállapodtunk, részemről kölcsönös együttműködés alapján működik". Amikor megkérdezem, hogy miben állapodtak meg, Nemesi visszakérdez: "Már bocsánat, hogy tetszik érteni? Csak arról szól a mi egyeztetésünk, hogyan gondolja a Fidesz a támogatásomat a kampányban. Ennek az időnkénti egyeztetése történik pár hetente."

A dolog nem állt meg a plakátoknál és lakossági-kézrázásoknál: a kormány által bedarált szegedi lapok Nemesit éltetik, Botkát pedig ostorozzák. A helyi Fidelitas szeptember elején a jelenlegi városvezetést okolta a városban kialakult dugókért. Ezért aztán sajtótájékoztatót is tartottak, amin azt mondták, az iskolakezdés is rávilágít arra, hogy Szegeden nagyon nehéz a közlekedés, a város folyamatosan be van dugulva az iskolák között.

Aztán október elején a Fidesz fehér tablettákkal szórta meg a postaládákat. A dobozon semmilyen felirat nem jelezte, hogy mit is tartalmaz, csak Nemesi, illetve az adott körzet egyéni képviselőjelöltjének arcmása díszelgett rajta. Amikor rákérdezek Nemesinél, mi volt a szándéka ezzel az akcióval, ő azt válaszolja, nem is tudott róla, azt a kampány emberei csinálták, de amúgy is mentolos cukorkák voltak. Ő maga is a médiából értesült róla, ezután "kértük ennek az azonnali leállítását", mondja. Állítja, kampányát saját maga finanszírozza. Szerinte egyáltalán nem sok a kampánya, "a plakátok, a Facebook, az események, mi ez, ha nem a kampány része? – kérdez vissza, mire a velünk egy asztalnál álló helyi Fidesz-elnök, Bartók Csaba röviden közbeszól: "akinek lehetősége van...".

Az idei kampány közepén pedig a kormány Állami Számvevőszék-vizsgálatot kezdeményezett a szegedi önkormányzattal szemben, a fedett uszoda építése kapcsán. Botka erről azt mondja, a kormányzati támogatás arra a számlára jött, amit az önkormányzat a kereskedelmi banknál vezet. Aztán kaptak egy levelet, hogy ezt a pénzt utalják át a kincstárnál vezetett számlára. "Ezt meg is tettük. Azt kértük, hogy a támogatási okiratot (amiben a kormány azt kérte, hogy a kereskedelmi számlára utaljuk), legyenek szívesek módosítani. És erre építettek kampányt." Az ÁSZ a hír megjelenése után közölte, hogy megkapta a miniszterelnökség kezdeményezését, ők rendkívüli ellenőrzéseket nem végeznek, de a megkereséseket jelzésnek veszik.

A választást megelőző napokban a kormányközeli lapok Botka környezetét egy nőbántalmazási üggyel is kapcsolatba hozták. A Szegedma.hu írta, hogy egy szegedi rendezvényszervező cég vezetője felpofozta az egyik kolléganőjét, amikor az felmondott. Ez a cég pedig a lap szerint az önkormányzattal is kapcsolatban áll, a férfit pedig Botka emberének nevezik. "Felszólítom Botka Lászlót, azonnal határolódjon el a nőverő udvari beszállítójától" – írta közleményben Nemesi is. Botka viszont tagad: "Halvány lila gőzöm sincs, hogy kicsoda ez az ember. Az önkormányzatnak egyetlen szerződése sincs vele" – állítja.

Nemesi kormányközeli emberekkel is pózolt a kampányban: a napokban adtak át jelenlétében egy új műtőt a Szegedi Tudományegyetemen, ahol a szegedi önkormányzathoz köthető Szeged.hu szerint Palkovics László innovációs miniszter beszédet is mondott a polgármesterjelölt mellett. Négy nappal a választások előtt alig huszonnégy óra leforgása alatt járt nála egy kormánybiztos, Novák Katalin államtitkár és Tarlós István főpolgármester is.

Nemesi az igazi nagyágyút is bevetette a kampányban: Orbán Viktort. A kormányfő szeptemberben fogadta a polgármesterjelöltet a budai Várban, és a Szegedma.hu szerint a város fejlesztési lehetőségeiről beszélgettek, mint például a harmadik Tisza hídról.

Több üggyel ütötték Botkát

A harmadik híd ügye többször támadási pontja volt a helyi Fidesznek. A Fidelitas Csongrád megyei elnöke azt mondta, Botka folyamatosan csak ígérgeti a híd építését, a választások előtt mindig skicceket mutogat, elmondja, hogy mindjárt építenek egy hidat, és ezzel "kábítja" az embereket. Botka erről azt mondja, Orbán Viktor 1998-ban ígérte meg először a szegedieknek a hidat, majd 2017-ben a Modern Városok Programban meg is egyeztek róla, ennek építésére Botka szerint a kormány kötelezettséget vállalt, el is különítettek egymilliárd forintot. "Elárulom, mi pezsgőt bontottunk a városházán, hogy győztünk, elkezdődik a híd építése" – mondja erről Botka. Egy évvel később végül levelet kapott a felelős kormánybiztostól, amiben azt írták: a kormány túlvállalta magát a programban, a hídra nincs forrásuk.

A fideszes nyomás már jóval a kampányidőszak előtt megjelent Botkán, pedig nincs arról szó, hogy országosan veszélyeztetné a Fidesz politikáját. Botka országos politikában tett látogatása ismert: a szegedi polgármester 2017 elején lett az MSZP miniszterelnök-jelöltje, majd még abban az októberben lemondott erről a posztról, miután számos csatát kellett megvívnia az MSZP-n belül és a DK-sokkal is. A szegedi polgármestert a miniszterelnök-jelöltsége idején is is nagy vehemenciával támadta a Fidesz, ám ez érthető: Orbán Viktor posztjára pályázott. Azóta viszont Botka visszavonult városába. Tavaly írtunk arról részletesebben, hogy telefonos, szórólapos kampánnyal, sajtótájékoztatókkal, politikai akciókkal, valamint a kormányközeli média segítségével próbálták lejáratni az MSZP-s városvezetőt, Lázár János pedig "szervezett baloldali bűnözői körök polgármesterének" nevezte Botkát.

Utóbbi vádnak az úgynevezett parkolóóbérletes ügyhöz van köze. Azért indult eljárás Botka munkatársai (alpolgármester, főjegyző, a szegedi közlekedési cég korábbi vezetője) ellen, mert – az elsőfokú bíróság szerint – 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre közgyűlési felhatalmazásuk vagy egyéb jogszabályi alapjuk nem volt, valamint "olyanok is kaptak ingyenbérletet, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal". Mindezzel pedig a bíróság szerint 41 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A vádlottak azzal védekeztek, hogy a bérletek kiosztása a parkolórendszer 1996-os kialakulása óta gyakorlat volt,a megoldás minden helyi és országos jogszabálynak megfelelően működött, és amúgy jelenleg is így zajlik az ország valamennyi nagyvárosában. Botkáék ellentámadásba lendültek. Az önkormányzathoz köthető Szeged.hu ugyanis sorozatot indított arról, milyen fideszes jelenlegi és volt képviselők kaptak az ingyenes parkolóbérletekből, összesen huszonegyet soroltak fel, köztük volt a fideszes önkormányzati képviselő is, aki állítólag a feljelentést tette ebben az ügyben. Másodfokú ítélet ősszel lehet.

Mindegyik közül legismertebb a Szeviép-ügy, amiben csődbe ment a Szerkezet- és Vízépítő Zrt., csődbűntett miatt indult per az egykori vezetői ellen. Ezt nem Botka ellen indították, nem is egy szegedi projekttel kapcsolatban dőlt be végül a cég. Bár a Fidesz azt terjeszti, hogy a szegedi önkormányzati cégek előszeretettel dolgoztattak a Szeviéppel, valójában a fellelhető dokumentumokból nem látszik, hogy a cég tömegesen tarolt volna a szegedi pályázatokon. Eközben fideszes vezetésű önkormányzatokban, például Hódmezővásárhelyen is dolgoztak. Lázár János városában például ők korszerűsítették az ivóvíz-hálózatot.

A Fidesz ugyanakkor emlegetett egy szálat, amelyen keresztül Botkára akarták tolni az ügyet kifizetetlen számlástul, eltűnt pénzestül. A fideszes nyilatkozatok szerint a Szeviép utolsó tulajdonosa, az egyik vádlott, P. László ugyanis a Botkával jó kapcsolatot ápoló Ujhelyi István MSZP-alelnök, egykori szegedi parlamenti képviselő üzlettársa volt egy másik társaságban. Ezt Ujhelyi és Botka is tagadta. Állításuk szerint ezt a feljebb már említett, és az idei választásokon szintén polgármesteri posztért induló Szabó Bálint fogalmazta meg, amit aztán a Fidesz átvett tőle. A NAV végül tisztázta Botkát az ügyben, és a polgármester jogerősen pert is nyert Szabó Bálint és a hírt terjesztő Szegedma lap ellen.

A 24.hu-nak viszont maga Nemesi Pál nyilatkozott úgy, hogy cége, a Ferroép együtt dolgozott a Szeviéppel a többi közt az újszegedi gyógy-, wellness- és élményfürdő beruházáson, a 6 milliárdos Napfényfürdő Aquapolison (ez később Mészáros Lőrinchez került). A csőd után pedig a bukott tulajdonosok más cégeivel is együtt dolgoztak.

Nem hatnak a hírek

És mit látnak a helyiek ebből a kampányból?

Semmit.

Bárkinél kérdezősködtünk, a Nemesi vagy a Botka-féle rendezvényeken, vagy csak az utcákon sétálva, a legtöbben azt válaszolták, ők nem látnak bele a háttérbe, és nincs is idejük ilyenekkel foglalkozni, de még egyébként sem tudják, kire szavaznak. A legnyilvánvalóbbakat, a plakátokat persze ők is látják. Van, aki sokallja, "mehetett volna ez a pénz másra is" alapon, van, akit idegesít, "kitapétázhatták volna velük fél Szegeden a lakásokat". Az egyetlen érv, amit egyik-másik jelölt mellett mondanak, az is ellentmondásos: van, aki a Botka alatti város tisztaságát és szépülését méltatja, más meg azért szavazna Nemesire, mert kosz van Szegeden, és az egyik utcában csúnyán rakták le a köveket.

Még mindig ugyanaz a Szabó Bálint egyébként múlt pénteken sajtótájékoztatót tartott a Fidesz-iroda előtt, ahol azt állította, a birtokába került egy a Fidesz által megrendelt közvélemény-kutatás, ami szerint Botka Lászlónak közel 60 százalékos a támogatottsága, Nemesi Pál pedig nem éri el a 30 százalékot sem.

A fideszes Lázár Jánosnak is meglehet a favoritja: egy rádiós beszélgetésen ugyanis Botka Lászlót dicsérte. Itt arról beszélt, hogy a szegedi szocialista polgármester abból a szempontból önmagára emlékezteti, hogy ellenzékiként is képes együttműködni a kormánnyal. Emellett azt is megjegyezte, hogy Botka eddig okosan politizált, és soha nem tett hergelő, durva kijelentéseket a Fidesz ellen. A szegedi Fidesz-kampányon állítólag oly erősen dolgozó Kubatov Gábor menteni a menthetőt alapon ezt úgy reagálta le, hogy Lázár János egy kiváló stratéga, aki védi a városát, és így az érdeke, hogy Szeged élére alkalmatlan vezető kerüljön.

(Borítókép: Huszti István / Index)