Nem akarta elengedni a férfit, zsarolta, majd a gyerekeinek pornográf üzeneteket küldött

Akár az elektronikus bilincset, a bokaperecet is bevethetnének a jövőben a távoltartás ellenőrzésére.

Az Orosházi Járási Ügyészség zaklatás vétsége és 2 rendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt kezdeményezte egy 36 éves orosházi nő távoltartásának elrendelését, aki korábbi szeretőjét és annak családját zaklatta.

A közlemény szerint a nő, akit az ügyészség prostituáltként ír körül, tavaly többször is szexuális kapcsolatban állt a férfival, majd miután végeztek egymással, nem hagyta annyiban, és "a sértett magánéletébe beavatkozni törekedett". Személyesen és kommunikációs eszközökön keresztül háborgatta, azzal fenyegette, hogy viszonyukat a sértett hozzátartozói előtt is feltárja. A közlemény szerint "vagyoni követeléssel is fellépett vele szemben".

A nő 2019. május 05-én délután a férfi utcán álló személygépkocsiját megrongálta, egy kulccsal a motorháztetőt összekarcolta, mellyel 100 000.-Ft-os kárt okozott.

Pár nappal ezután a nő a sértett édesanyjának háza előtt megvárta a sértettet, őt és két kiskorú gyermekét hangosan szidalmazni kezdte, majd a sértett ott parkoló autójába úgy belerúgott. Ezzel 180 000.-Ft-os kár keletkezett.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója amiatt május 20-án 4 hónapra elrendelte a nő távoltartását. A nő tiszteletben tartotta a végzést, de a távoltartás lejárta után már másnap délelőtt megjelent a sértett munkahelyén, és 1 millió forintot követelt tőle, és megfenyegette, hogy a sértett szüleivel és gyermekeivel is beszélni fog. Még aznap becsmérlő kifejezések kíséretében pornográf tartalmú messenger üzeneteket küldött a sértett feleségének és gyermekeinek.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója 4 hónapra ismét elrendelte a gyanúsított távoltartását a sértettől, illetőleg annak hozzátartozóitól. A gyanúsított a távoltartás időtartama alatt köteles tartózkodni attól, hogy a távoltartással érintett személyekkel bármilyen módon érintkezésbe lépjen; köteles magát távol tartani azok lakóhelyétől, munkahelyétől, és e személyek által rendszeresen látogatott intézményektől és egyéb helyektől, írja közleményében az ügyészség.