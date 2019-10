Egyeten képkockát sem törölt a telefonjáról a Viking kapitánya

Üzenetet és fotókat sem törölt a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a szállodahajó május 29-én nem sokkal este kilenc óra után a Dunán nekiütközött a Hableánynak és elsüllyesztette a városnéző hajót.

Az Index információja szerint a legfrissebb rendőrségi jelentés úgy fogalmaz, hogy „a készülékből kinyert hívás-forgalmi adatok, valamint az üzenetküldő alkalmazások adatai alapján, a vizsgált eszközön megtalálhatók a baleset időpontját követő időszakban információk.

Az adatmentésekből készült kivonat adatai alapján a készülékből nem töröltek adatokat, azt május 30. 17 óra 55 percig használták.”

A jelentésről kérdeztük a férfi védőjét, de Tóth M. Gábor sem megerősíteni sem cáfolni nem akarta információnkat. Mint mondta, továbbra sem a sajtón keresztül szeretne üzengetni.

Ha törölt, mit és mikor?

A rendőrség a 64 éves férfit először május 31-én vette őrizetbe, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását, ám a bíróság június 1-jén úgy döntött, hogy a hajóskapitány óvadék ellenében szabadlábon védekezhet.

A döntés után nem sokkal jelentek meg az első információk arról, hogy a kapitány üzeneteket törölt a telefonjáról. A sajtóhíreket aztán a Fővárosi Főügyészség a saját honlapján erősítette meg. Június 6-i közleményükben azt írták, hogy

a nyomozás adatai szerint a szállodahajó kapitánya jelen ügyben az ütközés után a telefonjáról adatokat törölt. Fenti tényekről az ügyben eljáró Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség fellebbezése indokolásának kiegészítésében a bíróságot – még a mai napon – tájékoztatja és a letartóztatás indokaként a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozására is hivatkozik.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes-szóvivője az Indexnek akkor arról beszélt, hogy az ügyészég a telefonos adattörlésre vonatkozó bizonyíték miatt is indokoltnak tartotta a férfi letartóztatását, és ezt a fellebbezésben hangsúlyozták is. Emiatt pedig a 15 millió forintos óvadékot, mint lehetőséget, ki kellett volna zárnia a bíróságnak.

„A bíróság az ügyészi fellebbezésnek ezzel a részével azonban – a végzéséből és közleményéből is kitűnően – egyáltalán nem foglalkozott”, mondta az Indexnek Rab.

Szabó József, a törvényszék szóvivője erre viszont akkor úgy reagált, hogy

AZ ÜGYÉSZSÉG NEM KELLŐEN TÁMASZTOTTA ALÁ A TÖRLÉSRE VONATKOZÓ BIZONYÍTÉKOT, ÉS AZT SEM TUDJÁK, HOGY EGYÁLTALÁN MIT TÖRÖLT KI.

Szabó hozzátette azt is, hogy feltételezésekre nem lehet a letartóztatást alapozni. És nem is alapoztak. Június 13-án óvadék ellenében kiengedték az őrizetből és bűnügyi felügyelet alá helyezték az ukrán kapitányt. Július 29-én aztán a rendőrség újabb bűncselekménnyel gyanúsította meg a férfit és nem sokkal később őrizetbe is vette. A bíróság végül július 31-én elrendelte a letartóztatását, amely november 30-ig áll fenn.

A néhány napja elkészült rendőrségi jelentés tartalmáról kérdeztük a Fővárosi Főügyészséget is. Szerettük volna megtudni, hogy június elején mire alapozták azt, hogy a férfi adatokat törölt a telefonjáról, de kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.

Az informatikiai szakértői véleménnyel egyébként a rendőrség azt a céget bízta meg, melynek 2018-tól Hetényi László a résztulajdonosa. Az Index információja szerint a Communication Technologies Kft. mindössze

egy forintot kért

a szakértői vélemény elkészítéséért. Amióta egyébként Hetényinek is köze van a céghez sorra nyerik a közbeszerzéseket. Korábban az ORFK-tól egy 1,3 milliárd forintos közbeszerzést, majd a Készenléti Rendőrség 4,6 millió forintos tenderét nyerték el. Az extrém olcsó szakértői véleménnyel kapcsolatban érdeklődtünk a BRFK-nál, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.



A rendőrség egyébként hamarosan lezárja a nyomozást, várhatóan október 14-én, hétfőn sajtótájékoztatót tartanak az ügyben, melynek továbbra is egy gyanúsítottja van. A Viking Sigyn kapitánya ellen vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésének vétsége mellett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt indítottak eljárás.