Költségvetési csalási ügy vádlottja a Fidesz csömöri polgármesterjelöltje

Bánhidi Balázs, a Fidesz csömöri polgármesterjelöltje az 5. rendű vádlottja annak a Fővárosi Törvényszéken zajló büntetőügynek, amely bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt indult, tudta meg az Index.

A Fővárosi Főügyészség kérdésünkre annyit erősített meg, hogy a 2017. május 31-én született vádiratban 13 emberrel szemben emeltek vádat. Az elsőfokú eljárás folyamatban van, a Fővárosi Törvényszék október 15-én 9 órától tart tárgyalást. A Főügyészség kérdésünkre a vádlottak személyéről nem adott információt, de az Index birtokába került vádiraton jól azonosíthatóan szerepel V. rendű vádlottként Bánhidi Balázs.

A Fővárosi Főügyészség közlése szerint a vádlottak közreműködtek abban, hogy egyes cégek a korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által folyósított mezőgazdasági támogatásokat valótlan tartalmú számlákkal és valótlan tartalmú együttműködési szándéknyilatkozatokkal vegyék igénybe, és ezzel a költségvetésnek 216-tól 421 millió forintig terjedő vagyoni hátrányt okoztak.

Bánhidi Balázs Csömörön a következő szlogennel kampányol: Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel. Bánhidi nemrég közzétette szeptember másodiki keltezésű erkölcsi bizonyítványát is. Az erkölcsi bizonyítványon az szerepel, hogy büntetlen előéletű, sem a közügyektől, sem foglalkozásától nem tiltották el. Az erkölcsi bizonyítvány értelemszerűen nem utal arra, ha valaki vádlott, hiszen a magyar jog szerint senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.

A birtokunkban lévő vádirat szerint Bánhidi Balázst 4 rendbeli, a Btk. 396 paragrafusába ütköző és az 5. bekezdés b pontja szerint minősülő, bűnszövetségben, bűnsegédként elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolják, amely három esetben kísérleti szakban maradt.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. április 11-én helyszíni ellenőrzést tartott egy Istenmezeje úti ingatlanon, hogy ellenőrizze a támogatás alapján oda beszerzett gépeket. Az MHV az ellenőrzés alapján elutasította a kifizetési kérelmet. A vádirat szerint a helyszínre beszerzett gépek nem egyeztek meg a támogatási kérelemben szereplő eszközökkel, a gépek áfamentes piaci értéke lényegesen alacsonyabb volt a kérelemben megjelöltnél. Azok tényleges értéke összesen 33 700 000 forint volt, amivel a vádlottak megtévesztették a támogatást nyújtó MHV-t. A cselekménynel okozott vagyoni hátrány 216 millió forint volt, amely nem térült meg, tartalmazza a vádirat.

A vádirat Bánhidi Balázs nevét még két offshore céggel kapcsolatban említi meg. A Catiga Ltd.-t Belize-ben jegyezték be 2011. november 23-án, amelynek ügyvezetője és ténylleges tulajdonosa (beneficial owner) Bánhidi Balázs volt. A Fabiola Enterprises Corporationt 2011. február 25-én a Seychelles szigeteken alapították. Ennek ügyvezetői Michael Patrick Grant és Martin Green Samuel brit állampolgárok, a tényleges tulajdonos pedig Bánhidi Balázs. Mindkét társaságnak a szlovákiai ČSOB Bankná volt számlája, amelyek felett Bánhidi Balázs rendelkezett.

Csömörön igazán kiélezett idén a küzdelem. 2010-ben teljesen kibukott a Fidesz a település vezetéséből, és azóta sem tud labdába rúgni ott. 2010-ben a választást egy helyi civil szervezet, a Csömöri Civil Egyesület nyerte meg. A polgármester Fábri István lett, aki 64 százalékot kapott, míg a fideszes Vella Nándor György csak 32 százalékot. A nyolcfős képviselő-testületbe a Csömöri Civil Egyesület 6 képviselője és két független került be, akik szintén az egyesület támogatásával indultak. Az arányok a 2014-es választáson sem módosultak jelentősen, igaz, akkor a Fidesz már nem is indult - legalábbi nem saját nevén. Szeretlek Csömör néven szerveződött meg egy másik egyesület, amelynek jelöltjei közüött négy az előző választáson még a Fidesz a színeiben indult. De így se jutottak sokra: Fábri György 60 százalékkal őrizte meg polgármesteri helyét, a Szeretlek Csömör jelöltje 39 százalékot kapott. A képviselőtestületben a Szeretlek Csömör egyetlen képviselőt tudott bejuttatni, a másik hét ismét a Csömöri Civil Egyesület színeiben került be.

A mostani választáson a Fidesz a 40 éves Bánhidi Balázs egykori magyar bajnok, válogatott atlétát indította. A villamosmérnökként végzett Bánhidi a saját maga által tervezett és gyártott gépekre építette fel azóta is működő családi vállalkozását, ő alapította a Csömöri Torna Egyletet, és maga épített fel a Bánhidi Parkban álló dupla, többfunkciós, 700 négyzetméteres csarnokot, ahol a régió legmodernebb, 300 m2-es dzsúdó versenytatamija és mászófalas edzőterme kapott helyet. A csarnokban tartja fedett edzéseit a Rubeola futsal csapata és ingyen vehetik igénybe dzsúdózásra a csömöri általános iskolások is, a mindennapi testnevelés keretein belül.

Bánhidi Balázst hiába kerestük kérdéseinkkel.