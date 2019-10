Miért nem lett az Indexen Berki-interjú?

A vasárnapi választásra készülve valamennyi főpolgármester-jelölttel szerettünk volna interjút készíteni. Puzsér Róberttel, Karácsony Gergellyel és Tarlós Istvánnal sikerült is, és persze szerettünk volna Berki Krisztiánnal is beszélgetni. A jelöléshez szükséges ajánlásokat kampány és érdemi utcai jelenlét nélkül is villámgyorsan begyűjtő, politikai szempontból mégis pusztán jelenségszinten értelmezhető bulvárfigura ígérkezett a legszórakoztatóbb interjúalanynak.

Berkihez múlt csütörtök délelőttre volt időpontunk, de azt aznap reggel lemondta. Abban maradtunk, hogy délután egyeztetünk új időpontot, ám a telefont soha többé nem vette fel. Berki-interjú így sajnos nem lesz, viszont röviden összefoglaljuk, hogy – azon túl, hogy miért kéne Budapestet egy korábban sikkasztással vádolt, később más ügyben is elítélt, bevallottan áfacsaló bűnözőre bízni – miről szerettünk volna beszélgetni vele.

Egyebek mellett rákérdeztünk volna