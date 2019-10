Új fegyvert talált a hajrában az ellenzék: Budapesten is Borkai ügyével kampányolnak

Új eszközt vet be az ellenzék Budapesten a kampány hajrájában: bár Borkai Zsolt Győr polgármestere, a körülötte kialakult zűrös ügyeket az ellenzék most az egész Fideszre igyekszik kiterjeszteni, és a fővárosban is az ő nevével akarják megmutatni, szerintük mit jelent a Fideszre szavazni.

"Ha a Fideszre szavazol, Borkaira szavazol - Nincs két Fidesz" - olvasható a 15. kerületi közös ellenzéki jelölt, Németh Angéla által kiposztolt képen. Németh azt írja: a Borkai-ügy valójában a Fidesz lényegi működésére világít rá, és arra, miért kulcsfontosságú az önkormányzatok megvédése és visszavétele tőlük. A jelölt szerint Borkai esete egyértelműen megmutatta, mennyire gondolja komolyan a Fidesz a nemzeti-keresztényi erkölcsöt, és az ügy

a gyakorlatban mutatott rá arra, hogy a fideszes rendszer lényege valójában a hűbéri birtok felfogás: a fideszes polgármesterek saját magántulajdonukként kezelhetik a városukat, ameddig a "felsőbb urak" útjába nem állnak, feléjük "adóznak".

Hasonló irányból közelítette meg a kérdést a kampány célegyenesében a Momentum is. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a Facebookon azt írja: tájékoztató kampányt indítanak az ország Fidesz-irodáinál Orbán Viktor és társai valódi értékeiről, mert a Fidesz-szimpatizánsoknak is joguk van tudni, mi a fideszes valóság!