Forgalomba állt az első felújított Talent

A Győr–Hegyeshalom vasútvonalon állt forgalomba az első felújításon átesett Talent motorvonat - számolt be az örömhírről a MÁV.

A MÁV-START tíz Bombardier Talent motorvonatot üzemeltet, első lépésként idén áprilisban a MÁV-START, a MÁV Vagon és az ÖBB két évre szóló szerződést kötött, hogy a Győr és Bécs között használt Talentek nagyjavítása, konstrukciós hibáinak megszüntetése, gazdaságos, hatékony fenntartása mielőbb rendeződjön.

Fotó: MÁV

2020 végére fejeződhet be a flotta megújítása, utána már a jelenleginél megbízhatóbban, akár 80-90 százalékos üzemkészséggel közlekedhetnek - ígérte a vasúttársaság.

Most forgalomba állt az első felújított 425 sorozatú Talent villamos motorvonat, amin úgynevezett R2 jelű nagyjavítást hajtottak végre. Javították, felújították a forgóváz egységeit, a fékrendszert, a vezetőállást és az utasteret is.

Az utastérben a lengő tolóajtók, a lépcsők, a WC-berendezés, a klímaberendezések és az ülések újultak meg, a WC fala pedig antigraffiti-fóliát kapott.

Az eredeti külső festést is megújították.

A következő felújítások során a MÁV-START már a megújuló arculatnak megfelelő megjelenéssel látja el ezeket a járműveket is, így a külső fényezése, a külső feliratok módosítása is megtörténik, az elkészített színtervek alapján. A munkák eredményeként a Győr–Hegyeshalom–Bécs között EuRegio-járatként közlekedő Talentek, nem csak megújult belsővel, hanem tetszetős külsővel is az utasok szolgálatába állhatnak.

A 2006-os kormányzati döntés következtében kerültek a MÁV-hoz a Talentek, de nagy költségek árán is csak viszonylag alacsonyabb üzemképességgel tudtak üzemelni. A 2012-től az üzemképes darabszám hektikusan, 3 és 8 darab között változott konstrukciós hibák miatt. A különböző műszaki problémák következtében a gyártóval a járművek tulajdonosaként a MÁV jelenleg is perben áll.

Most három-négy darab Talent üzemeltethető, így akár egy meghibásodás is jelentősen befolyásolhatja a forgalomba állítható járművek számát.