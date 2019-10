Párizs főpolgármestere Karácsony Gergelynek drukkol

Párizs főpolgármestere a Twitteren Karácsony Gergely támogatása mellett állt ki. A szocialista Anne Hidalgo, a francia főváros első női vezetője azt írta: támogatásáról biztosítja Karácsony Gergelyt, akit a teljes ellenzék támogat. Az ügy pikantériája, hogy Orbán Viktor éppen Párizsban van, és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal.

Tout mon soutien à Gergely Karácsony, candidat du renouveau à la mairie de Budapest, soutenu par l’opposition unie. #VegyükVisszaBudapestet — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2019. október 11.

Bajnai leült egy padra Karácsony Gergely mellé

A kampányhajrában ismét jelentkezett Bajnai Gordon volt miniszterelnök, aki már az előválasztás idején is kiállt Karácsony Gergely mellett. Bajnai most leült egy padra Karácsony mellé, és elmondta: 3 oka van arra, hogy az ő megválasztására biztasson másokat. Hogy mi ez a 3 ok? Azt itt olvashatja el>>>

A fideszes Mohácson egyetlen polgármester-jelölt maradt: egy MSZP-s

Mohácson elég érdekes helyzet alakult ki, miután Szekó József, a város népszerű fideszes polgármestere szeptember 25-én tragikus körülmények között elhunyt. Egyetlen jelölt maradt a polgármesteri tisztségre, az MSZP-s Csorbai Ferenc. A korábbi választások eredményei alapján a városban nem túl népszerűek a szocialisták, Csorbai 2014-ben 12 százalékot ért el. Most, miután egyedüli jelölt, akár egyetlen szavazattal is polgármester lehet. A Fidesz fel is szólította, hogy etikusabb lenne visszalépne a jelöltségtől, hiszen ha egyedül indulva győz, az nem a mohácsiak akaratát tükrözi. Csorbai az MSZP-vel konzultálva azonban úgy döntött: nem lép vissza. Ha kevesen szavaznak rá, akkor nem foglalja el a polgármesteri posztot, de azt nem árulta el, mennyit tekint majd kevésnek.

A nemzetiségi választók a zöld borítékba csak zöld szavazólapot tegyenek!

A nemzetiségi szavazatot tartalmazó zöld borítékba csak a nemzetiségi választás zöld szavazólapjait tegyék a választók - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke pénteken Budapesten. Pálffy Ilona azt mondta: ha a helyi önkormányzati választás fehér szavazólapjai a zöld borítékba kerülnek, nem lehet figyelembe venni őket az eredmény megállapításánál. A nemzetiségi választópolgárnak a zöld, nemzetiségi szavazatot tartalmazó borítékot le kell ragasztania, különben a szavazat érvénytelen. Vasárnap 2651 településen lesz nemzetiségi választás, és idén - az öt évvel ezelőttitől eltérően - nem külön szavazókörben voksolnak a nemzetiségi választópolgárok, hanem ott, ahol a polgármesterre és a helyi képviselőkre is szavaznak.