Tarlós nem megy el a patkányügyi közgyűlésre

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Tarlós István főpolgármester szombaton kora délután. A tájékoztatót a patkánytender ügyében szombat estére összehívott közgyűlés témájával kezdte. (Az Index cikke után akart az ellenzék rendkívüli közbeszerzési bizottsági ülést összehívni, de elutasították. Ezután Karácsonyék rendkívüli ülést kezdeményeztek, amit végül csak szombat este 9-re hívott össze Tarlós.)

A főpolgármester szerint az ellenzéki előterjesztésben foglaltak valótlanok, és a tisztifőorvosra hivatkozva közölte, hogy "a budapesti patkányhelyzet nem képez járványügyi kockázatot". Hozzátette, hogy a fertőzöttség 25-30 százalékkal csökkent augusztusra az előző év azonos időszakához képest. "A közgyűlés megtartása okafogyottsága miatt értelmetlen és nevetséges. Ennyit a patkányügyről" - mondta Tarlós. A közgyűlésre pedig nem megy el. (A közgyűlést egyébként nem emiatt, hanem a tender szabálytalanságai miatt hívták össze.)

Ezután Borkai Zsolt botrányára tért át, és felidézte, hogy először ő szólalt meg Borkai ügyben, és most is azt gondolja, hogy védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan, ami történt. "Nem értem, hogy miért nem vonja le a konzekvenciát, magától le kellett volna mondania és még most sem késő. Ezúton kérem, fontolja meg és tegye a dolgát" - mondta. Tarlós szerint Borkai ügye jogosan háborított fel olyanokat is, akik nem a jelenlegi ellenzékkel szimpatizálnak. "Jogos a felháborodásuk, de a tét most ennél sokkal nagyobb" - tette hozzá.

Borkai után Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt bírálatába fogott. Egy Index cikkre hivatkozva hosszasan kritizálta Karácsony szerepét a zuglói parkolási ügyben, majd felidézte, hogy Karácsony azt mondta róla, hogy adóssággal adta át utódjának Óbudát, ami szerinte nem igaz. (Tarlós korábban óbudai polgármester volt.)

Tarlós felidézte azt is, hogy Karácsony az elmúlt 5 év minden fővárosi önkormányzati szerződését nyilvánosságara akarja hozni, miközben a főpolgármester szerint ezek mind kint vannak az önkormányzat honlapján. Hosszasan beszélt Karácsony szerinte megvalósíthatatlan kampányígéreteiről, és arról, hogy ő viszont 170 megvalósított projekttel, a munkájával kampányol. Szerinte a vasárnapi főpolgármester-választás tétje, hogy a főváros határozott kezekben marad-e, vagy "eluralkodik benne a tétova káosz".