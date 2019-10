A szavazatok újraszámolását kéri a vesztes tiszaeszlári MIÉP-es polgármester

Ahogy azt megírtuk, a MIÉP elnöke hiába fogott össze a Mi Hazánkkal, nem sikerült újból megszereznie a tiszaeszlári polgármesteri címet. A tiszaeszlári polgármesterrel már riportban is foglalkoztunk, hiszen ez volt az utolsó település, ahol a MIÉP sikert ért el, ráadásul pont a magyarországi antiszemitizmus egyik legismertebb helyszínén.

Most a Mi Hazánk–MIÉP jelöltjeként Nagy Tibor 40,34 százalékot, 595 szavazatot szerzett, míg a független Vajda László 634 szavazattal, 42,98 százalékkal nyert.

Egy olvasónk jelezte, hogy van némi fennforgás a településen, rendőrség a hivatal körül, zárcsere, nem elfogadott eredmény, stb., ezért megkerestük a régi és az új polgármestert is, hogy megkérdezzük, mi a helyzet.

A MIÉP-es Nagy Tibor az Indexnek azt mondta, hogy a szavazatok újraszámolását kérelmezi kedden a választási bizottságnál.

Nagy szerint az új polgármester eleve kevéssel nyert (39 szavazattal), és állítja, több szabálytalanság is volt a szavazás közben, például, hogy írástudatlan embereket egy szavazóköri delegált kísért a fülkébe, miközben kettő lett volna szabályszerű. Hozzátette, az új polgármester biztonságiakkal védi a hivatalt, azon zárakat cseréltetett, és azt is mondta, hogy a testület azon tagjait, akik nem az ő csapatából kerültek be, arra akarja rávenni, hogy mondjanak le mandátumukról.

Telefonon tudtunk beszélni Vajda Lászlóval is, aki megnyerte a polgármester-választást. A polgármester elmondta, Nagy nem tudott belenyugodni a vereségbe. Nagynak természetesen van lehetősége fellebbezni, újraszámolást kérni, a választási bizottság pedig majd eldönti, hogy lesz-e. Mindenesetre szerinte nem hajszállal nyert.

A zárcserére azt mondta, természetesen megtörtént: ez egy olyan objektum, aminek ablakát, ajtaján semmiféle rács nincs, de bent vannak azok a választási okmányok, amelyek szigorúan őrizendők. Rendőri segítséget is kértek, amelyet a nyíregyházi rendőrfőkapitánytól meg is kaptak: elrendelték, hogy kiemelt objektumként őrizni kell a helyiséget, amíg jogerőre nem emelkednek a dolgok.

Azt írta egy olvasónk, hogy a nem az új polgármesterhez tartozó, "régi" képviselőket arra szólították fel, hogy mondjanak le. Vajda erre azt mondta, ilyet senkitől nem kértek, de arra készülnek, hogy amint hivatalosan jogerőre emelkedik a választási eredmény, akkor a település nyilvánossága elé fogják tárni az előző településvezetés dolgait. " Ők majd eldöntik magukban, hogy erkölcsileg megfelelnek-e, majd eldöntik, hogy lemondanak-e, vagy nem" - mondta.