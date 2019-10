Átminősíthetik a vádat az oltáskritikus szülők meghalt csecsemőjének ügyében

A már közel két éve húzódó per szerdai tárgyalásra a már megszokott közjátékkal kezdődött, amikor a vádlott, L. Csaba egyenként kiválasztotta, melyik sajtóorgánum fotózhatja, és melyik nem. Feleségével azért állnak a bíróság előtt, mert a vád szerint 2012 decemberében L.-ék lakhelyén fűtési problémák voltak, ezért kis időre egy ismerősük fogadta be őket. 2013. január 1-jén a másfél hónapos csecsemő rosszul lett, sírt, míg végül délután többször sugárban hányni kezdett. A vádirat szerint a család vendéglátója orvost akart hívni a gyerekhez, az anya viszont ezt nem engedte a férje beleegyezése nélkül, ezért felhívta a távollévő apát, L. Csabát, aki megtiltotta, hogy orvost hívjanak. Mivel a gyermek állapota késő estére sem javult, végül kihívták az ügyeletet. A hathetes gyerek a kórházban halt meg egy héttel később.

A pernek választ kell adnia a kérdésre, hogy

a baba agyvérzésében szerepet játszott-e, hogy nem születésekor, hanem utána csak két héttel kapta meg gyermekorvostól a K-vitamint – ami viszont árnyalhatja a szülők felelősségét, hiszen nem zárták el teljesen a gyermeket szakember szeme elől;

valamint azt, hogy halálában közrejátszhatott-e az, hogy az orvosi segítség L. Csaba fenntartásai miatt később érkezett a kelleténél.

A bíró szerdán előbb az igazságügyi orvosszakértő kiegészítő véleményét olvasta fel. Ebben azt írják, a véralvadási zavart K-vitaminnal meg lehetne oldani, de a gyereknél nem tudták ennek mértékét megmérni. Az viszont biztos, hogy öröklődő véralvadási faktor egyik szülőnél sem áll fenn, melynek következtében a gyereknél vérzékenység alakulhatott volna ki, így nem ez okozta az agyvérzését a gyereknek. Az orvosszakértő szerint

a gyerek halála K-vitamin hiánya következtében kiakault agyvérzés miatt következett be.

L. Ada védője úgy reagált erre, hogy mivel a pár harmadik gyerekét rendszeresen látta háziorvos, így nem lehet arról szó, hogy ők elzárkóznának az orvosi segítség elől.

L. Csaba maga is reagált a szakértői véleményre. Szerinte nem csak és kizárólag a K-vitamin hiánya következtében alakulhatott ki vérzékenység, hanem a vizes infúziótúltöltés, de az örökletes vagy spontán kialakult faktorhiány miatt is. A vádlott szerint ugyanis a kiérkező orvos a megengedett infúzió mennyiség nyolcszorosát adta be a gyereknek. Kétségbe vonta azt is, hogy a feleségének ne lenne öröklődő véralvadási faktora. Az pedig, hogy ő maga nem örökölte a véralvadási faktort, az szerinte nem jelenti azt, hogy a gyereke ne örökölte volna azt.

Bár ezután a perbeszédek következtek volna, de a bíró elnapolta a tárgyalást, az indoklás szerint az emberölés vádja akár gondatlanságból elkövetett emberölésre is átminősíthető. Folytatás február elején lesz. L. Csaba kész a luxemburgi bírósághoz fordulni, mert kérdésesnek tartja, hogy az uniós törvények értelmében folytatható-e még a per.

A szülők szerint mindenki más a felelős

A Budapest Környéki Törvényszéken L. Csaba – az Oltáskritikus Életvédők Szövetség alapítója, aki szerint a vakcinák kártékonyak, sőt életveszélyesek és daganatot okozhatnak – az eddigi perek alatt is

MINDVÉGIG KITARTOTT AMELLETT, HOGY NEM ŐKET TERHELI FELELŐSSÉG GYERMEKÜK HALÁLÁÉRT.

A laposföld- és chemtrail-hívő édesapa, aki egy korábbi interjúban az orvosokat egyenesen azzal vádolta meg, hogy gyermekét szervkereskedelmi érdekekből gyilkolták meg – ezt az állítását a bíróságon visszavonta –, úgy vélte, hogy a csecsemő halálát a következők okozták:

A baba koponyavérzését nem a K-vitamin hiánya okozta, hanem az ügyeletes orvos, aki túl erősen nyomkodta a baba fejét, amikor a fejvénájába akarta beadni az infúziót. L. Csaba szerint az orvos szétdurrantotta a baba két fejvénáját, majd azt mondta, hogy kicsi a véna, ezért nem tudja neki beadni az infúziót. A vádlott azt állítja, inkább a tű volt túl nagy, és felkészületlennek nevezte a kiérkező ügyeletes gyerekorvost.

A kátyús út miatt a mentőautó a kórházba menet egy nagyot zökkent, ekkor a kisbaba tarkója beütődött a hordágyba.

A kórházban olyan gyógyszereket adtak a babának, amiket egymással nem lehet keverni, és szerinte ezért került kómába a kisfiú.

A család az otthonukban folytatott építési munkálatok miatt egy ismerősnél húzta meg magát, L. Csaba szerint a vendéglátói romlott étellel kínálhatták meg a feleségét, ami az anyatejjel bejuthatott a kisbaba szervezetébe, aki ettől folyamatosan visszaköpte az anyatejet.

Az idézett interjúban felvetette azt is, hogy a vérzékenységet a bárium okozta, amely a chemtrail-repülőgépek által végrehajtott mérgezéssel juthatott a levegőbe.

Az ügyészség szerint ezzel szemben:

A gyermek haláláért a K-vitamin hiánya a felelős, miután a legálisan, otthonszüléssel világra hozott kisbabának azt a szülők nem adták be születésekor – ezt a kórházban a babák rendszerszerűen megkapják a vérzékenység megakadályozására. Ha ezt elmulasztják, az súlyos esetben agyvérzéshez, gyomor- vagy bélrendszeri vérzéshez is vezethet.

Az apa akadályozta a mentők kihívását is, csak a harmadik, már véres hányás után engedte meg feleségének, hogy orvost hívjanak a babához. Ő maga még befejezte saját házukban a csempézést, és csak két és fél órával az utolsó hányás után ért haza.

De még a kiérkező gyermekorvost is hátráltatta, végül megpróbált szembeszegülni akkor is, amikor a babát a mentő bevitte a kórházba. A mentőautót is rugdosta. (A férfi ezt tagadja, állítása szerint csupán gyermekével együtt be akart szállni a mentőbe, amire nem kapott lehetőséget.) Az ügyész korábbi állításai szerint az orvosok azt mondták, ha a baba már az első hányás után szakellátást kapott volna, esélye lett volna a túlélésre. L. Csaba viszont megtiltotta az anyának, hogy orvosi segítséget kapjon, és a kiérkező orvosokat is hátráltatta munkájuk elvégzésében. Az ügyész szerint ezért szándékos emberölés a vád az oltásellenes szülők ellen.

Az ügyben meghallgatták a szülésznőt, Márki-Zayné Vincze Felíciát is, akit arról kérdeztek, a gyerek miért nem kapta meg születéskor az első adagot a szintetikus K1-vitaminból, az úgynevezett fitomenadionból, mire ő azt felelte, csak akkor ad K-vitamint, ha a szülő kéri azt. Vincze azt is hozzátette, hogy ennek ellenére azt tanácsolta a házaspárnak, hogy legkésőbb öt napon belül adják be a vitamint a babának, ezt pedig a születés után átadott dokumentációban is jelezte. A vádlottak tagadták, hogy ez az információ elhangzott volna.

A család gyerekorvosa, Mile Gabriella pedig a januári tárgyaláson teljesen váratlanul azt vallotta, hogy ő beadta a gyereknek a K-vitamint, holott korábban ezt többször is tagadta, arra azonban nem tudott magyarázatot adni, hogy miért emlékezett hirtelen másként. Vallomását viszont nem tudta alátámasztani.

A szülők oltásellenessége nem foglal el központi szerepet a perben, csak azt vizsgálják, hogy az orvosokkal kapcsolatos fenntartásokat hangoztató nézetek akadályát képezhették-e annak, hogy a babát láthassa orvos: L. Csaba nem oltásellenesnek, csak oltáskritikusnak mondja magát, a be nem adott BCG-nél pedig a baba még nem érte el azt az életkort, ameddig már feltétlenül meg kell lennie a kötelező oltásnak, amit például a család harmadik gyereke meg is kapott.

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)