Gulyás: Aki elveszít egy választást, az nyilvánvalóan hibázott

Kedden az Alapjogokért Központ nevű szervezet konferenciája után arról kérdeztük Gulyás Gergelyt, Kósa Lajost és G. Fodor Gábort, hogy szerintük az önkormányzati választáson miért volt ennyire erős protesthangulat a Fidesz-szel szemben; az ellenzéki szavazók a Fidesz legyőzése érdekében olyan jelöltekre is leszavaztak - elsősorban Budapesten -, akiknek egyébként nem szimpatizálnak a pártjával.

Kósa szerint ez a mintázat nem mostani, 2010-ben, "a minden szempontból vállalhatatlan Gyurcsány-Bajnai kormányzás után" is jelentős számban szavaztak Gyurcsányra és a szocialistákra. Ebbe a logikába illeszkedik szerinte az is, hogy 1994-ben az emberek megválasztották Horn Gyulát, egy volt pufajkást, aki nyilvánvalóan részt vett a kádári diktatúra kiépítésében és működtetésében. Kósa szerint azonban a centrális erőtér megszűnésével új helyzet állt elő, erről a konferencia beszámolójában részletesen is írtunk.

"Vélhetően kevésbé utálták ezek a politikai erők egymást, mint amennyire a kormányt" - magyarázta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Indexnek a protesthangulat okát, szerinte ezen az utolsó hetek politikai klímája sem segített.

Nehéz kezelni egy Borkai-ügyet

Arra a kérdésre, hogy hibázott-e a Fidesz abban, hogy annyira magára haragította a nem fideszes embereket, hogy azok közül nagy számban minden ellenérzésüket félretéve bárkire leszavaztak a Fidesz ellen, azt mondta, hogy "ha valaki egy választáson veszít, akkor nyilvánvalóan hibázott, de hogy a hibát hol kell keresni, az hosszabb elemzés kérdése".

Gulyás szerint a Fidesznek elsősorban Budapesten van elemeznivalója. Azt tudták, hogy a Fidesznek nincs 50 százalékos támogatottsága a fővárosban, de egy-két kivételtől eltekintve (például Csepel) külön-külön meg kell vizsgálni, hogy a polgármesterek miért nem tudtak hozzátenni, a kormánypárt 41-43 százalékos fővárosi népszerűségéhez.

A kormánypárti sajtóban többen felvetették, hogy a Fidesz nem kezelte jól a Borkai-ügyet, erre Gulyás azt mondta, hogy "tíz nappal a választások előtt nehéz kezelni egy ilyen ügyet", egyáltalán az sem biztos, hogy lehetett volna jobban.

A teljes összefogás is mobilizált

G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke szerint azok, akik nem szimpatizálnak a Fidesz-szel, az elmúlt kilenc évben nem tudtak egy politikai erő mögé besorolni. "Október 13. azért érdekes és tanulságos, mert nagyjából 10 éves a centrális erőtér, amit a Fidesz politikai teljesítménnyel tartott fenn; megakadályozta, hogy közlekedjenek az ellenzéki szavazók egymás felé, és beálljanak akármilyen szintű összefogás mögé" - mondta az Indexnek.

Szerinte a helyzet változott, főleg a fővárosban, ráadásul múlt vasárnap olyanok is elmentek szavazni, akik az ellenzék esélytelensége eddig távolt tartott, és olyanok is, akik nem kaptak indokot, hogy szavazzanak.

Most kaptak indokot, de nem feltételnül az ellenzéki erőktől. A Borkai-ügy közvetítő közegként működhetett. Nem Borkai személye az érdekes, hanem hogy ezen keresztül el lehetett mesélni egy olyan történetet, amely felszabadította a kormánypártokkal szembeni indulatokat

Nem volt fő témája a választásnak

A folytatással kapcsolatban G. Fodor szerint az a kérdés, hogy lehetett fenntartani eddig a centrális erőteret. "Szerintem úgy, hogy a kormánynak olyan témái voltak (rezsicsökkentés, migráció, Soros), amelyben a saját szavazóbáziásán többen támogatták. Ez nem engedte, hogy a vesztegzár alá helyezett ellenzéki szavazótáborok egyesüljenek". Úgy látja, ha a kormány megint képes ilyen témát találni, akkor október 13. "relatíve könnyen kezelhető".

Hozzátette, a migrációs és Soros témák továbbra is élnek, "de azt kijelenthetjük, hogy az önkormányzati kampánynak nem volt fő témája". Arra a kérdésre, hogy ez hiba volt, azt mondta, hogy "természetes következmény, ha nincsen olyan témád, amellyel magad mellett tartasz olyanokat is, akik egyébként nem szimpatizálnának veled, de egyet értenek veled, akkor előfordulhat, hogy jön egy ügy, mint a Borkai, és azt mondja a szavazó, hogy nincs miben egyetértenem velük, itt van ez a felháborító eset, elmegyek, és leszavazok ellenük".

G. Fodor szerint október 13. új helyzet, érdekes helyzet és még jó is, mert "versenyhelyzetet teremt, ami mindenkinek jót tesz". Úgy látja, összetett feladat előtt áll a kormányoldal, az a kérdés, hogyan tud politikai többséget fenntartani "az egyébként sikeres kormányzati ügyei mögött".

Azt gondolom, hogy minden fronton, minden felülten, minden technológián kihívást intéz a Fidesz felé az október 13-i eredmény, mert versenyhelyzet lesz

- mondta lapunknak.

