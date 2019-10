Mit kérdezne Karácsony Gergelytől?

Nagy meglepetésre vasárnap az ellenzék hatalmasat győzött Budapesten, és Karácsony Gergely lett az új főpolgármester. Hogyan készül az új megbízatásra? Mik lesznek az első lépései? Min változtat rögtön? Milyen újdonságokat tartogat a budapestiek számára?

Annyi újdonság biztosan lesz, hogy délelőtt 10 órakor az Index választási műsorának vendége lesz, és élőben válaszol a kérdéseinkre. Illetve az önök kérdéseire.

Mik a tervei a Liget-projekttel, amelyet hangosan ellenzett?

A sokat kritizált parkolási rendszert hogyan változtatja meg?

A Tiborcz-adót a kerületekkel összefogva tényleg bevezetik? Milyen összeghatártól?

Orbán Viktorral hogy fog együttműködni?

Gyurcsány Ferenc mennyire tudja mozgatni?

Ezeket persze mind megkérdezzük, de fontos az is, hogy önök mit kérdeznének tőle. Ha minden kérdésre nem is jut idő, a legérdekesebb kérdéseket élőben teszük fel Karácsonynak. Az Index Kibeszélő csoportjában eddig is küldhette a kérdéseket, de még pár órán át bátran küldheti kommentben a felvetéseit!

10 óra körül pedig nézze, hallgassa választási műsorunkat.

(Borítókép: Bődey János / Index)