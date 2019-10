Németh Sándor: Jobb, ha a képmutató keresztény propaganda lekerül a napirendről

Még csak három nap telt el az önkormányzati választások óta, de már olyan fejlemények figyelhetőek meg a hazai közéletben, amelyek az elmúlt években szinte elképzelhetetlenek voltak. Fideszes politikusok és a holdudvarhoz tartozók új politikai korszakot hirdettek, a kampányban elkövetett hibákról, a NER és a centrális erőtér végéről beszélgetnek, és a vereséget szenvedő fideszes polgármesterek is megfogalmaztak már néhány kritikát a pártközpont felé.

Ebbe a sorba illeszkedik a Hit Gyülekezete vezető lelkészének, Németh Sándornak legutóbbi nyilatkozata. Németh nem tartozik a klasszikus NER-holdudvarhoz, gyülekezete az első Orbán-kormány idején konfliktusban állt a kormányzattal, az utóbbi időben azonban - különösen a menekültkérdésben - eléggé egymásra találtak a felek.

A lelkész a 2018-as választások előtt azt állította, hogy a miniszterelnöki felhozatalból csak Orbán Viktor alkalmas a posztra; gyülekezetének híveit egy egyházhoz köthető blog a tavaly márciusi Békemeneten való részvételre buzdította; a baloldal és a Jobbik közötti együttműködést "szörnykoalíciónak" nevezte, majd pedig kijelentette: "bízunk abban, hogy a választási eredmény is olyan lesz, amely inkább az Isten akaratát fogja szolgálni, nem pedig romboló, destruktív emberek számításait".

Németh a Hit Rádió adásában arról beszélt, hogy az önkormányzati választás eredményeiben szerepet játszhatott a Borkai-ügy, "de az utóbbi időben nagy volt az elégedetlenség a kormány munkájával szemben". Úgy látja, a kormánynak felül kell vizsgálnia az elmúlt év politikáját, le kell szűrnie a tanulságokat, az eredmények alapján pedig "izgalmas belpolitikai élet várható".

Jobb ha a képmutató keresztény propaganda lekerül a napirendről. Jobb, ha az evangélium hirdetését az egyházakra hagyják.

- mondta Németh, aki szerint a hatalomnak meg kell tanulnia, hogy nem tud kereszténnyé tenni senkit sem. "Nagy problémák ebből is származtak", majd arról beszélt, hogy bizonyos városokban nem jött be, hogy társadalmi igény felett preferálták az egyházakat.

Visszaélés a keresztény névvel

"Pál apostol azt mondta, hogy akik vallják Istent, de a cselekedeteikkel tagadják, azok Isten előtt utálatosak és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Szerintem Pál apostol e mondata nagyon érvényes a mostani Magyarországi helyzetre" - jelentette ki az egyház vezetője.

Nagyon vigyázni kell a keresztény névvel való visszaéléssel. A keresztény kifejezés, a Krisztus kifejezésből származik, Krisztus pedig Isten. A Biblia világossá teszi, hogy Isten nevét hiába nem szabad fel venni. Ezzel nem lehet játszani. Ha valaki keresztény, akkor éljen úgy.

Ez a meglátás azért erős kritika a kormány felé, mert Orbán Viktor az illiberális államot átkeresztelve már egy ideje arról beszél, hogy a keresztény szabadság rendszerét szeretné kiépíteni Magyarországon. Németh gondolatmenete azért is figyelemre méltó, mert a tavalyi választások előtt még éppen azzal érvelt Orbán mellett, mert felvállalja a kereszténység védelmét.

Németh üzent Karácsony Gergely megválasztott főpolgármesternek is: "ha továbbra is támogatni fogja a meleg mozgalmat, akkor nagyon nagy ellenállás fog létrejönni Budapesten ez ellen, amiben a Hit Gyülekezete is nagy szerepet fog vállalni".