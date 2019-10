Orbán: A Tarlóssal kötött megállapodások érvényben maradnak

Exkluzív interjút adott a HírTV-nek szerdán Orbán Viktor a kormánypártok kihelyezett frakcióülése előtt Balatonalmádiban. A miniszterelnök egyebek mellett megerősítette, hogy a kormány együttműködésre törekszik majd Karácsony Gergellyel, beszélt a Borkai-ügyről is, aminek szerinte biztosan volt valamilyen hatása, és a kormány előtt álló feladatokat is taglalta.

Az önkormányzati választást azt megnyertük, de érzékeny veszteségeket szenvedtünk el különösen Budapesten, de néhány nagyvárosban is, olyan városokban is, amelyek különösen közel állnak a szívünkhöz.

– kezdte értékelését a miniszterelnök az önkormányzati választással kapcsolatban.

Mint mondta, ugyanolyan bátor és magabiztos kormányzást vár az elkövetkező időszakban, mint az előző kilenc évben, mert összességében a kapott szavazatok alapján továbbra is megvan a támogatás a kormány programja mögött. Budapestet illetően úgy véli, hogy el kell fogadni az emberek döntését, neki pedig jelenleg pusztán annyi a dolga, hogy esélyt adjon Karácsony Gergelynek a jó kormányzásra. Ezzel kapcsolatban elmondta,

azokat a megállapodásokat, amiket Tarlós Istvánnal kötöttek, továbbra is változatlanul érvényben fogják tartani.

Orbán úgy fogalmazott, hogy az a dolga, hogy együttműködjön Karácsonnyal, hiszen Magyarország egy demokrácia, ahol az emberek azt várják a vezetőiktől, hogy az érdekükben működjenek együtt. Mint mondta, a kormány korrekt viszonyt alakított ki az önkormányzatokkal, ez pedig pártállástól függetlenül így lesz a jövőben is.

Fotó: Hír Tv Orbán Viktor a HírTV interjújában.

A kormányfő hosszas hallgatás után most először a Borkai-ügyről is beszélt. Ezzel kapcsolatban azt mondta, valamilyen hatást biztosan kiváltott a dolog, de nem az ő dolga, hogy pálcát törjön mások magánélete fölött. A Fidesz elnökeként ugyanakkor azt egyértelművé kellett tennie, hogy bizonyos dolgok nem férnek bele, Borkai pedig emiatt el is hagyta a politikai közösséget. Orbán arra az ellenzék által is képviselt álláspontra, hogy Borkait le is kellett volna mondatni, annyit mondott, hogy ebben az esetben a győrieknek nem lett volna választási lehetősége. Szerinte meg kellett várni az ő döntésüket, ezt követően azonban cselekedniük kellett, ami meg is történt.

A miniszterelnök a frakcióülés témáiról is beszélt, itt a következő három dolog merült fel:

a családvédelmi akcióterv végrehajtása és kiegészítése,

a gazdasági növekedés fenntartása,

illetve a Magyar Falu Program megerősítése.

Az elmúlt napokban elég nagy port kavart szíriai offenzíva, illetve annak magyar támogatása is felmerült. Ez Orbán szerint azért fontos, mert Magyarországot közvetlenül is érintheti az egész helyzet, mert benne van a pakliban, hogy a törökökhöz érkező szírek Európa, nem pedig Szíria felé fognak elindulni.

A miniszterelnök úgy véli, hogy a magyar nemzeti érdek az, hogy Törökország ezeket az embereket Szíria felé küldje, az EU-nak pedig pont emiatt pénzt kéne adnia a törököknek, hogy meg tudják oldani a problémát.