Kábítószer birtoklása miatt feljelentették Borkait, a rendőrség gondolkozik

A Simonka Györgytől Pukli Istvánig számos közszereplőt feljelentő Tényi István elküldte levelét a Borkai-ügyben is. Az Indexnek is eljuttatott feljelentésben a Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya figyelmébe ajánlja az újraválasztott, fideszes töbségű közgyűlést támogatását bíró, de a Fideszből kilépő Borkai Zsolt korrupciós ügyei mellett horvátországi jachtozós-drogozós-kurvázós történeteit is megszellőztető blog azon megjegyzését, miszerint

A hajót sem nehéz megtalálni, és ha megtaláljátok, szóljatok már a horvát hatóságoknak, hogy keressék ott kábítószer nyomait.

A blog bejegyzéseiben közöltek miatt Tényi szerint felmerül „a kábítószer birtoklása vétség gyanúja“. A kokain fogyasztása ráadásul mind Magyarországon, mind Horvátországban bűncselekménynek számít, ezért

A magyar büntetőeljárás megindításához szükséges információk beszerzése miatt indítványozom, hogy a Tisztelt Ügyészség vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Tényi nem az első, aki feljelentést tesz a Borkai-ügyben; ami igazán érdekes, hogy a kimerítő alapossággal megfogalmazott feljelentést a rendőrség nem utasította vissza. Mondjuk a nyomozást sem rendelte el, az illetékes osztályvezető október 11-i keltezésű válaszában november 11-es határidővel feljelentéskiegészítést rendelt el. A feljelentés-kiegészítés a magyar jogban azt jelenti, hogy a hatóság nem tudja eldönteni, nyomozzon-e, vagy sem, ezért a további adatok beszerzésére időt és eszközöket biztosít a nyomozó hatóság, illetve az ügyész számára.