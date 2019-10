1376-an szavazhattak volna, senki nem ment el

Az idei választás sok különlegességet tartogatott, és az egyik meglepetés helyszíne Budapest XI. kerülete, Újbuda, ahol az ellenzék az előzetes kutatások ellenére tarolt. A DK-s László Imre lett a polgármester, és a képviselő-testületben is ellenzéki többség alakult ki.

A kerületben azonban láthatunk még egy meghökkentő eredményt: a 115-ös szavazókörben senki nem szavazott, hiába voltak 1376-an a névjegyzékben. A választási iroda honlapján bárki ellenőrizheti: a részvétel is nulla és az összes jelölt neve mellett nulla szavazat szerepel.

Az NVI azt írta az Indexnek, hogy nem arról van szó, hogy ne töltötték volna fel az adatokat, tényleg ennyi az eredmény.

Az adat rendben van, senki nem ment el szavazni. A szavazókörhöz egy munkásszálló tartozik

- írta az NVI az Indexnek.

A 115-ös szavazókörhöz a Fehérvári út és a Csurgói út kereszteződésénél található épület tartozik, ide vannak tehát ennyien bejelentve. Ám a jelek szerint senki nem élt a választójogával vasárnap.

Megkerestük a választókerület képviselőjét, Görög Andrást, akit ellenzéki színekben 57 százalékkal választottak most meg. Görög azt mondta, hogy maguk is meglepődtek a nulla részvételen, és hogy a szavazókör ellenzéki delegáltja már fél nyolckor megjelent az eredményvárón. Mint kiderült,

a bizottság egész nap várta a szavazókat, de mér az urnát sem tudta lezárni, hiszen a szavazókörben első szavazó sem volt.

Fotó: Google Street View Munkásszálló a 115-ös szavazókörben, ahonnan senki nem ment el szavazni

A dologra magyarázat, hogy sok olyan külföldi állampolgár szerepelt a névjegyzékben, akinek ide jelentették be a tartózkodási helyét, ám vagy nem érdekelte a választás, vagy most épp nem volt Budapesten. Görög András azt mondta, hogy a névjegyzékben itt valóban sok külföldi nevű választópolgár szerepelt. Nekik a tavalyi parlamenti és az EP-választáson nem volt választójoguk, így akkor nem is kellett nekik külön szavazókört kialakítani.

A dolog még azért érdekes, mert Kósa Lajos Fidesz-alelnök hétfőn arról beszélt, hogy Karácsony a Budapesten élő külföldi állampolgároknak köszönheti a győzelmét. A jelek szerint Újbudán ebben a szavazókörben a külföldiek lelkesedése egészen pontosan nulla volt.

(Borítókép: Budapest XI.ker 115. szavazókör a Csurgói út és Zsombor utca közötti szakaszon. Forrás: valasztas.hu / Google Maps. Grafika: Aradi László / Index)