Karácsony kezdeményezi, hogy Tarlós István és Demszky Gábor is Budapest díszpolgára legyen

„Már az alakuló ülésen érdemi döntéseket akarunk hozni a szabad és zöld Budapest programjának megvalósítása érdekében” – mondta Karácsony Gergely azután, hogy aláírta az átadás-átvételi dokumentációt, és tárgyalt Tarlós Istvánnal.

Az egyeztetés barátságos, békés hangulatban telt, pár perc volt a hivatalos része, a többit inkább baráti beszélgetésnek nevezné, mondta. Karácsony továbbra is főpolgármesternek szólította Tarlóst, noha hivatalosan lassan már ő az új főpolgármester. Aki – mint mondta – mindenkit képviselni akar, és az új főpolgármesterként garanciát vállalt arra is elődjének, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban nem lesz politikai vérengzés, tisztogatás, minden egyes dolgozó fél év bizonyítási időt kap arra, hogy együtt dolgozzon vele is.

Karácsony: Nem lesz vérengzés a hivatalban

Karácsony arról is beszélt, hogy vissza kell adni Budapest megtépázott becsületét, és úgy érzi, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy ezzel kezdjék meg a munkát. Bejelentette, már az új Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén kezdeményezni fogja, hogy

Budapest új, szabad 30 éves önkormányzatisága alkalmából elődeit, Demszky Gábort és Tarlós Istvánt is a főváros díszpolgárává tegyék.

Ezt Karácsony a polgári demokráciához, a normális politikai közélethez visszatérés szempontjából tartja fontosnak. Azt is mondta, hogy nem haraggal, hanem barátságban váltak el Tarlós Istvánnal, sőt elődje felajánlotta, hogy bármikor fordulhat hozzá tanácsért.

(Borítókép: Karácsony Gergely / Index)