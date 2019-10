Kocsis Máté: Az egy udvarias megközelítés, hogy Borkai kilépett a Fideszből

Cikkünk frissül.

Frakcióülést tartott a Fidesz és a KDNP, ahol Kocsis Máté frakcióvezető és Harrach Péter tartott sajtótájékoztatót. Kocsis Máté újságírói kérdésre elmondta, a frakcióülésen volt szó a Borkai-botrányról is, ám az semmilyen vitát nem generált, az álláspontja a frakciónak is ugyanaz, mint amit Orbán Viktor is elmondott: vannak dolgok, amik nem férnek bele, ezentúl többet nem tud mondani.

Borkai kilépett, mondta Kocsis, de hozzátette, szerinte kicsit későn lépett, de helyesen, majd egy későbbi kérdésre adott válasza közben megjegyezte,

"Az egy udvarias megközelítés, hogy kilépett a Fideszből".

Kocsis szerint a győriek döntöttek, amikor megválasztották Borkait, ezt tiszteletben tartják, hogy a közgyűlés pedig - ami fideszes többségű lett - hogyan működik majd, az a polgármesteren és a képviselőkön múlik. Borkai fölött mindenesetre semmilyen utasítási joga nincs a Fidesznek, mondta. A város irányításában mindenesetre megkerülhetetlen a pártszövetség.

A kérdésre, hogy a frissen megválasztott főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel találkozni fog-e Orbán Viktor, Kocsis azt mondta, "politikailag izgalmas időszakot élünk", (amennyiben egyáltalán felmerül ez a kérdés), de erre csak azt tudja mondani, a kormány betartja a megkötött szerződéseket a fővárossal, és bármilyen olyan ügy kerül elő, amihez személyesen kellene tárgyalnia a két embernek, akkor lehetséges a találkozó.

Harrach Péter többek között arról beszélt, hogy Tarlós István nagyon magasra tette a lécet a városvezetésével, és természetesen ők nem drukkolnak annak, hogy Karácsony leverje azt, sőt, annak drukkolnak, hogy felnőjön a feladatnak.

Újságírói kérdésre Kocsis azt is elmondta, nem szeretnének találgatni az 5 év múlva esedékes főpolgármester-választás jelöltjeivel kapcsolatban, a kérdésre pedig, hogy esetleg megpályázná-e a pozíciót azt mondta:

"Nincsenek ilyen ambícióim."

Kocsis szerint az ő nevét mindig bedobják a sajtóban, kikiáltották már belügyminiszternek is, de ő soha nem törekedett ilyen pozíciókra, még csak nem is utalt ilyesmire soha.