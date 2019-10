Még nem tudni, elutazik-e október 23-án Orbán Viktor, de ha nem, akkor lesz beszéde

Csak cikkünk megjelenése után válaszolt a kormányfő sajtófőnöke az Index megkeresésére, pedig kétszer is próbálkoztunk megtudni Havasi Bertalantól, hogy valóban elmarad-e Orbán Viktor október 23-i felszólalása idén.

Ez derült ugyanis ki a szerdán közzétett ünnepi programból, amelyet a 444.hu szúrt ki. A hivatalos program szerint október 23-án, szerdán reggel 9-kor az ünnepélyes zászlófelvonással kezdődnek a programok a Kossuth Lajos téren. 10 órától egész nap ingyenesen megtekinthető lesz a Szent Korona az Országházban, de szintén ingyenesen lesz látogatható a Terror Háza Múzeum is.

A miniszterelnök hagyományosan ott, a Terror Háza előtt felállított színpadon szokott felszólalni, ezúttal azonban sem állami hirdetésekben, sem a hivatalos programban nincs nyoma.

Nem ez az első eset azonban, hogy Orbán nem szólal fel, 2014-ben is kihagyta az állami ünnepségsorozatot. Ugyanakkor két alkalommal, 2011-ben és 2015-ben, amikor nem szólalt fel a nemzeti ünnepen, hivatalos programjára hivatkozott.

mindkét esetben az Európai Unió állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára utazott, 2015-ben ezt még az Európai Néppárt madridi tisztújításával is megfejelte.

Most viszont nem lesz EU-csúcs, és még az új Európai Bizottság névsorának uniós parlamenti zárószavazását is elhalasztották, ami persze Orbánt személyesen nem is kötötte volna oda.

Éppen ezért fordultunk Havasihoz, aki cikkünk megjelenése után azt írta az Indexnek

Egyelőre bizonytalan, hogy a Brexit-folyamat miatt szükséges lesz-e még októberben újabb EU-csúcs megtartása, és ha igen, melyik napra hívják azt össze. Amennyiben október 23-án nem kell uniós csúcson Brüsszelben Magyarországot képviselnie, Orbán Viktor természetesen ünnepi beszédet mond Budapesten.

(Borítókép: Orbán Viktor a Terror Háza előtt 2018. október 23-án. Fotó: Bődey János / Index)