Borkaitól Pokorniig: polgármesterek, akik kilógtak a sorból

Az önkormányzati választásokon a jelölt személye mindig viszonylag fontos, és idén is születtek egészen kiemelkedő és gyenge eredmények a helyi párttámogatottságokhoz képest. Budapesten Pokorni Zoltán és a 82 százalékos angyalföldi Tóth József személye tett hozzá legtöbbet az eredményhez, míg a józsefvárosi vesztes Sára Botond, vidéken pedig természetesen Borkai Zsolt teljesített pocsékul ahhoz képest, ami a Fidesztől helyben elvárható. Toplista a súlyosan alul- és felülteljesítő indulókról.

A 2014-ben még jobbikos, most a Fidesz által támogatott békéscsabai Szarvas Péter hozta az egyik legtöbb pluszt a kormánypártnak, de Kiskunfélegyháza, Vecsés és Sátoraljaújhely fideszes indulói is több mint 30 százalékpont extrát nyújtottak ahhoz képest, hogy egyébként mekkora a Fidesz támogatottsága a településükön.

A helyi választásokat mindig csak óvatosan lehet összehasonlítani a parlamenti eredményekkel. A helyi erőviszonyok nagyon eltérhetnek az országostól, és a politikai okoskodások egyik közhelye szerint a hivatalban ülő polgármester alapból kedvező helyzetből indul: ha valamit nagyon nem rontott el, többen hajlamosak újabb bizalmat szavazni neki. A személy a polgármester-választásoknál tehát különösen sokat számíthat, de most éppen ezt szerettük volna számszerűsíteni: azt néztük meg, hol teljesítettek sokkal jobban vagy éppen sokkal rosszabbul az indulók ahhoz képest, ahogy a pártjuk jelöltje az előző önkormányzati választásokon, 2014-ben szerepelt.

Meglepőnek nem nevezhető, de rögzítsük: bár még így is nyert, a legtöbb szavazatot Borkai Zsolt vesztette el az összes nagyváros közül. Az azóta már a pártjából is kiléptetett szexvideós, kurvázó polgármestert öt éve még 60 százalék támogatta a városában, ehhez képest közel 17 százalékpontot vesztett, amivel negatív csúcstartó.

A megyeszékhelyeken korábbi önmagához képest gyengén szerepelt a 9 százalékpontot vesztő Szita Károly (Kaposvár, 65 százalékról 56 százalék) és Szemereyné Pataki Klaudia (Kecskemét), de így is mindketten gond nélkül hozták a városukat – szemben a Tatabányán 8 százalékpontot visszaeső Schmidt Csabával, akinek a veresége a vasárnap egyik legnagyobb meglepetése volt.

Hogy a Fidesz visszaesése mennyire relatív, abból is látszik, hogy a megyei jogú városok felében a kormánypárt jelöltje 2014-hez képest is erősített. Ez történt Sopronban, Zalaegerszegen, Nyíregyházán, Debrecenben és Veszprémben, de több olyan településen is (Eger, Szombathely, Pécs, Hódmezővásárhely), ahol ennek ellenére kikaptak az ellenzéki összefogás jelöltjétől.

A Fidesz fővárosi visszaesése már jóval egyértelműbb. A 23 kerület közül 16-ban a fideszes polgármesterjelölt százalékosan gyengébben szerepelt, mint 2014-ben. Az egyik legnagyobbat Józsefvárosban zuhantak, ahol Sára Botond most szoros csatában kapott ki az ellenzéki Pikó Andrástól, Kocsis Máté ‘14-es támogatottságához képest azonban 57 százalékról 48-ra esett. Figyelemre méltó, hogy a XV., XVII. és Nagy Gábor Tamás révén az I. kerületben is mennyivel rosszabbul szerepelt a fideszes jelölt, mint öt éve. Budapesten a Fidesz csak külső kerületekben tudott javítani, valamint Pokornival a biztosan megtartott Hegyvidéken.

Igazán sokat a Fidesz csak abban a két dél-pesti kerületben tudott javítani, ahol saját jelölt helyett a független helyi erős ember mögé álltak be, Pesterzsébeten az eddig ellenzéki polgármestert igazolták át. Hasonló volt a helyzet vidéken például Békéscsabán, ahol most a Fidesz a 2014-ben még jobbikosként győző Szarvas Pétert támogatta, aki aratott is: majdnem 80 százalék szavazott rá, miközben a kormánypárt 2018-ban a békési megyeszékhelyen ehhez képest keveset, 44 százalékot kapott.

Itt azt ábrázoltuk, hogy szerepelt a mostani polgármester-választáson a fideszes jelölt a párt városban elért 2018-as országgyűlési listás eredményéhez képest:

A Fidesz jelöltjeinek eredménye az országgyűlési választásokhoz képest A Fidesz polgármesterjelöltjei majdnem minden megyei jogú városban jobban szerepeltek, mint a párt 2018-ban, mégis sok helyen veszítettek. százalékpontos változás Miskolc +0,4 Salgótarján -1,9 Eger -0,6 Nyíregyháza +9,9 Sopron +4,6 Győr -5,7% Tatabánya +6,6 Budapest +5,8 Debrecen +12,5 Érd -4,4 Szombathely -2,9 Székesfehérvár +12,1 Szolnok +7,6 Veszprém +10 Dunaújváros +3,1 Kecskemét +0,8 Zalaegereszeg +19,7 Békéscsaba +34 Hódmezővásárhely -5,8 Nagykanizsa +3,6 Szekszárd +1,3 Kaposvár +12,4 Szeged +2,7 Pécs +1,6 A Fidesz jelöltjeinek eredménye az országgyűlési választásokhoz képest Jelöltjei majd minden megyei jogú városban jobban szerepeltek, mint a párt 2018-ban, mégis sok helyen veszítettek. százalékpontos vátozás Salgótarján -1,9 Nyíregyháza +9,9 Tatabánya +6,6 Érd -4,4 Sopron +4,6 Győr -5,7% Debrecen +12,5 Budapest +5,8 Szombathely -2,9 Székesfehérvár +12,1 Szolnok +7,6 Veszprém +10 Zalaegereszeg +19,7 Békéscsaba +34 Hódmezővásárhely -5,8 Kaposvár +12,4

Ha a kisebb, 10 ezer fő feletti városokat is bevesszük a képbe, a felülteljesítő fideszes polgármesterek toplistáját – éppen Békéscsabát megelőzve – Kiskunfélegyháza vezeti. A Bács-Kiskun megyei városban korábbi kormánypárti belső konfliktusok után a Fidesz Csányi József, a Lezsák-féle Nemzeti Fórum színeiben induló polgármestert támogatta, aki Fidesz-logó nélkül aratott 90 százalékos totális győzelmet. Vecsésen Szlahó Csaba, Sátoraljaújhelyen Szamosvölgyi Péter nyert nagyon magas arányban fideszes támogatottsággal, az eredményük különösen szembeötlő, ha a Fidesz 2018-as országgyűlési települési eredményével vetjük össze.

A Fidesz ellenében induló, kiugróan jól szereplő jelöltek közül Pető Zsolt (Abony), Fehér László (Celldömölk) és a Veresegyházt 1965 óta megszakítás nélkül irányító Pásztor Béla ért el sokkal-sokkal jobb eredményt, mint az ellenzéki erők együttesen az országgyűlési választásokon. Balmazújváros, Nyírbátor és Tapolca győztes ellenzéki polgármesterei szintén összehasonlíthatatlanul népszerűbbek, mint pártszinten az ellenzék, és érdekes módon ugyanez továbbra is elmondható Wittinghoff Tamásról, aki Budaörsön a saját szexvideó-botránya ellenére még javított is az előző ciklushoz képest.