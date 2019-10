A győri polip csápjai balatoni luxusvillákban érnek össze

Nem csak a Balaton partján, Polt Péter legfőbb ügyész szomszédságában van luxusapartmanja a győri polgármester barátjának, Rákosfalvy Zoltánnak. Az ügyvéd a Balatonfüred fő útjáról nyíló kis utcák egyikében is felhúzott egy ingatlant. De nem csak ő. A tulajdoni lapok szerint a Borkai szexbotrányát kirobbantó blog győri polipként emlegetett csápjai ugyanazon a telken, négy luxusapartmanban érnek össze.

Győriek, de nem nagyon van rendszer abban, mikor járnak erre

− a legtöbben az utcában mindössze ennyit tudnak az egy telken felhúzott két ikerház tulajdonosairól. Meg azt, hogy oda általában „szép nagy autókkal, Porschéval és BMW-vel jönnek”, de azokkal általában gyorsan be is állnak a házakhoz tartozó mélygarázsba.

Van, aki viszont az adriai szexhajó főszereplőit rögtön összekapcsolta a füredi kis utcában fel-felbukkanó arcokkal. „Az elmúlt években Borkai is többször megfordult itt, főleg akkor, amikor buli volt”− mondta az Indexnek egy férfi, akinek szintén az utcában van nyaralója. Ő azt mesélte, hogy Rákosfalvy gyakrabban megfordul a Balatonnál, mert „ha nem az Adrián, akkor itt vitorlázik”.

Ismerős arcok

Borkainak ezekben a bulikban nem csak az évek óta a kegyeit élvező ügyvéd-vállalkozó lehetett ismerős, a másik három lakásban is a győri polgármestert körülvevő üzletembereknek vannak érdekeltségei. A tulajdoni lapok szerint a

A másik három ingatlan TULAJDONOSAI között BOLLA PÉTER, SOMOGYI JÁNOS ÉS GASZTONYI LÁSZLÓ vagy közvetlen családtagjaik szerepelnek.

A Borkai-botrányt kirobbantó blog szerzője korábban ezekre az üzletemberekre hivatkozott úgy, mint akik egész Győrt „behálózták” és „szétlopták”. Azzal az Index egy hosszabb cikkben is foglalkozott, hogy az ismerősei körében csak Bübüként emlegetett Rákosfalvy hogyan lett dúsgazdag és sikeres vállalkozó a Borkai-éra alatt, és hogyan támogatta őket a kezdetekben Somogyi János, aki már akkor is a megye egyik milliárdosának számított.

A balatoni ház tulajdonosai között szerepel Gasztonyi László is, akit a blog szintén Borkai Zsolt kiruccanásainak szereplőjeként emlegetett, és aki – Neumann Zoltán mellett – a győri közbeszerzések gyakori nyertese. A Hvg.hu írta meg, hogy Győr nagy tiszteletben álló díszpolgárának cége, a Vill-Korr Hungária Kft. azon a 2010-es, hódmezővásárhelyi közvilágítási tenderen sietett Tiborcz István segítségére, amely prototípusként szolgált az Elios meneteléséhez. A családi cég felívelésében nagy szerepe volt, hogy az Audi 1993-ban Győrbe települt. Később a Vill-Korr építhette – sok egyéb megbízás mellett – a Budavári Palota, a budapesti Nemzeti Színház, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Sándor-palota díszkivilágítását, írta a lap. A vállalkozás országos jelentőségűvé nőtte ki magát, Gasztonyinak pedig bérelt helye lett a leggazdagabb magyarok százas listáján.

A telek negyedik luxusapartmanjának tulajdonosai pedig annak a Bolla Péternek a gyerekei, akit a blog csak Borkai Zsolt mestereként emleget. A blog szerzője szerint Borkai

Bollától sajátította el azokat a módszereket, hogyan kell polgármesterként adott helyzetben úgy eljárnia vagy döntenie, hogy a szűk környezetében lévők hozzáférjenek a közpénzhez.

A győri kabinetfőnök időközben viszont kegyvesztett lett.

Mindenki jól járt

A négylakásos ikerházakat a helyiek szerint nagyjából négy éve építhették. A tulajdoni lapok szerint az értékes balatoni telekhez 2012 decemberében jutottak hozzá Rákosfalvyék, de a tulajdonosok között akkor még Somogyi helyett a győri közbeszerzések másik nagy nyertese, Neumann Zoltán szerepelt. 2013 márciusában Neumann viszont valamiért megszabadult a 83 négyzetméteres ingatlantól, és a két plusz két fél szobás lakás végül a dúsgazdag üzletembernél landolt.

A legnagyobb lakás egyébként Bolla Péter gyerekeié. Hárman 101 négyzetméteren osztozhatnak, de a két plusz három fél szobás ingatlanhoz egy 16 négyzetméteres emeleti erkély is tartozik.

Erkélye egyébként a másik három lakásnak is van, igaz, Rákosfalvy és Gasztonyi két és fél szobás apartmanja csupán 84 négyzetméteres. De a telken legalább egy medencén is osztozhatnak.

A Google Maps 2013 júliusában készült utcafotóján egyébként pont látszik, ahogy épül az ingatlan (a linket a magánlakások védelméről szóló szabályozás miatt nem közöljük). A kerítésre egy nagy molinót akasztottak, amin a tervező és az építtető is olvasható. A tervező az a győri cég, a Teatro Építész Műterem Kft., amely legutóbb azzal került a hírekbe, hogy ők nyerték a Győri Színház fejlesztési munkálatait, amelyre több mint egymilliárd forint jut. A honlapjukon referenciaként további középületek is szerepelnek, például az Audi Aréna is, de Rákosfalvyék házát is feltették a honlapjukra.

Az építtető pedig szintén egy nagy győri vállalkozás, amely például a győri kormányhivatal akadálymentesítését végezte, de a győri egyházmegye több nagy beruházását is elnyerték az utóbbi években.