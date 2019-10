Dobozokkal teli teherautó indult az I. kerületi önkormányzattól a fideszes volt polgármester házához

Kartondobozokkal megpakolt teherautó indult el az I. kerületi önkormányzattól a leköszönő fideszes polgármester, Nagy Gábor Tamás házához, ezt vette videóra Gelencsér Ferenc, a Momentum megválasztott I. kerületi önkormányzati képviselője, szúrta ki a 444.hu.

A felvétel még kedd éjszaka készült, két nappal azután, hogy a kerületet irányító fideszes polgármester kikapott az ellenzék által támogatott V. Naszályi Márta párbeszédes politikustól.

A felvételen azt látni, hogy a fuvarosok előbb a Várban lévő önkormányzatnál fejezik be a dobozok felpakolását a ponyvás teherautóra, amikor Gelencsér megkérdezi tőlük, miket visznek el az önkormányzatból. A fuvarosok erre azt válaszolták, ők nem tudják, mi van a dobozokban.

Végül azt elárulták, hogy a megbízójuk a leköszönő fideszes polgármester, és azt is elmondták, hogy a szállítmányt a Táncsics utcába viszik, mire a képviselő azt mondja, ott van a polgármester lakása is.

A további felvételek már a Táncsics utcában készültek, az egyik fuvaros pedig bement az utcából merőlegesen nyíló, a polgármester háza mentén húzódó sikátorba, Gelencsér szerint pedig tovább is ment az utcával párhuzamosan húzódó sétányra, ahol elkezdett telefonálni valakinek.

Amikor visszatért, anélkül, hogy bármit lepakoltak volna, tolatásba kezdtek a teherautóval, és elhagyták az utcát.

Közben Gelencsér úgy kommentálta a jelenetsort, mint „repül a terhelő bizonyíték, ki tudja, hol áll meg”. A képviselő szerint tehát a lezárt dobozokban valamiféle dokumentumokat, iratokat szállítottak a polgármester házához.

A lap felhívta a fuvarozó társaságot, akik azt állították, a dobozokban könyveket szállítottak. Azt pedig, hogy odamentek a volt polgármester házához, de bármilyen lepakolás nélkül el is hajtottak, azzal magyarázták: eredetileg úgy volt, hogy ott a helyszínen még felvesznek valamilyen szállítmányt, de aztán a telefonálás után kiderült, hogy mégsem kell felvenni semmit, így aztán tovább is mentek a végleges célhelyre.

Nagy Gábor Tamást is megszólaltatták az ügyben. Ő szintén azt mondta, hogy ezek felhalmozott könyvek voltak, és csak azért csinálták az egészet késő éjjel, mert nem akarták napközben feltartani hosszas pakolással a hivatal munkáját. Azt bármilyen kérdés nélkül maga szögezte le, hogy nem iratokat vittek el, mert náluk nem voltak nem iktatott iratok. Ő viszont a le nem pakolásról már azt mondta, a helyszínre érve derült ki, hogy a teherautó nem tud befordulni a sikátorba, amin keresztül az épület sétány felőli elejéhez lehetett volna hajtani. Hátulról pedig sokáig tartott volna és nehézkes lett volna azt a sok könyvet becipelni. Így aztán a szállítmányt egy külső raktárba vitték a fuvarosok, állítja.

Amikor pedig megtudta, hogy a lap beszélt a fuvarosokkal is, a volt polgármester hirtelen megkérdezte: ugyanazt mondták-e, mint ő.

V. Naszályi Márta győzelmét rögtön hétfőn Nagy Gábor Tamás megtámadta: személyesen jelezte neki ugyanis, hogy leadták a kifogást, újraszámoltatnák a szavazatokat. V. Naszályi Márta 121 szavazattal győzte le a volt fideszes polgármestert. Csütörtökön azonban összeült a Fővárosi Választási Bizottság, és a kérelmeket elutasította. Különös pikantériája a történteknek, hogy Nagy Gábor Tamás már hétfőn gratulált legyőzőjének, és nem említette, hogy jogorvoslatot nyújtanak be az eredmény ellen, sőt, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat átadás-átvételéről is. V. Naszályi úgy érzékelte, inkább lélektani okai voltak, hogy egy ilyen szoros eredmény esetében megtette ezt a jogorvoslati utat a Fidesz, és az Indexnek azt mondta, bízik benne, hogy hétfőn most már tényleg jogerőre emelkedik az eredmény.