Palkovics nem azért költözött a Várba, mert ott szeretett volna élni

Palkovics László kész találkozni V. Naszályi Mártával, az I. kerület megválasztott polgármesterével; szívesen nyilvánosságra hozza vábeli lakása bérleti szerződését, és kész magasabb árat is fizetni - nyilatkozta a miniszter az Atv.hu-nak.

A kormánytag azután szólalt meg, hogy V. Naszályi újságírói kérdésre azt mondta, hogy első körben felmérik a budavári lakásállományt, majd pedig kidolgoznak egy igazságos és méltányos bérlakásrendszert.

V. Naszályi szerint két dolgot kell összehangolni:

"az egyik, hogy a közvélemény számára felháborító ügyeket rendezni kell, az igazságtalanságokat meg kell szüntetni, jóvá kell tenni.

A másik, hogy olyan helyzetet kell teremteni, hogy többé ne önkényes döntések szülessenek, hanem méltányos és átlátható folyamatok során lehessen lakáshoz jutni, és mindenki előre tudhassa, hogy mire számíthat"

Palkovics László havi 55 ezer forintért bérel egy 63 négyzetméteres önkormányzati lakást a Táncsics Mihály utcában; hozzátette: nem azért lakik a Várban, mert kifejezetten ott szeretett volna élni. Majd még tovább fűzte a gondolatot:

szívesen fizet magasabb bérleti díjat is, sőt, szívesen fizetett volna eddig is többet.

Az nem derült ki a nyilatkozatból, hogy ha ennyire komolyan buzog benne a fizetési hajlandóság, akkor erre miért nem került sor eddig. Mindenesetre a politikus hangsúlyozta, hogy nem maga, hanem a családja miatt költözött a várba; azért, hogy a gyerekei közel lehessenek nagyszüleihez.

Palkovics egyébként azt állítja, hogy "ezek a Várban lévő ingatlanok általában lakhatatlanok, pontosabban akkor lakhatók, ha az oda beköltözők ezeket az ingatlanokat lakható állapotba hozzák. A mi a lakásunkban a nyílászárók nem voltak jók, a lakás vizes volt, nem volt benne fűtés, ez gyakorlatilag egy lakhatatlan lakás volt. Én úgy invesztáltam 20 milliót ebbe a lakásba, hogy soha nem lesz az enyém".

Három éve írtunk arról, hogy a Rogán-féle Belváros is megirigyelhette volna az I. kerületi lakásbérleti módszert: Nagy Gábor Tamás fideszes polgármesternek egyszemélyi joga volt, hogy a lakásbérleti pályázatokat intézze. "Hogy ki lakhat a valódi piaci ár töredékéért a Várban, az titok, a képviselőknek is csak öt évvel később derül ki, amikor meghosszabbítják a szerződéseket. Most kezdenek kibukni az Orbán-kormány indulása körül kiadott lakáspályázatok részletei" - írtuk akkor.