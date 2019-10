A hét elejére visszatér a nyár

Hétfőn napos időre lehet számítani fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül- írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap este többfelé lesz élénk, az ország nyugati, északnyugati harmadán erős a szél. Éjjel még 8 és 16 fok körül alakul a a hőmérséklet, ennél a kevésbé felhős, szélcsendes helyeken hidegebb is lehet.

Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat.

A Kárpát-medencében, valamint a Kelet-európai-síkság területén továbbra is magasnyomású képződmény uralkodik. Ezeken a tájakon döntően napos, csapadékmentes az idő, ugyanakkor már előfordulnak olyan vidékek is, ahol az éjszaka képződött köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet egész nap megmarad. Továbbra is a Skandináv-félsziget északi tájain van a leghidegebb, ahol téli az idő, napközben is fagy. A kontinens északi országaiban másutt többnyire 2, 10, Közép-Európa nagyobb részén általában 14, 22 fok közé melegszik fel a levegő. Délkelet felé haladva ennél is melegebb van, a Balkán-félsziget déli részén 27, 28 fok is előfordul.

A meleg levegő utánpótlása a következő 36 órában sem szűnik meg a Kárpát-medencében, ennek megfelelően folytatódik a napos idő, a hőmérséklet magas lesz.

