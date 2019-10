Kiment a rendőrség egy rablóért, ha már ott voltak, elvitték a lakótársát is

Egy ismeretlen férfi 2019. október 12-én 3 óra 30 perc körül megszólított egy nőt a IX. kerületi Thaly Kálmán utcában és a mobiltelefonját kérte tőle. Amikor a nő nem adta oda neki, a férfi a földre lökte, többször megütötte, majd elvette a telefonját és a pénzét.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a rablás helyszínének közelében több kamerafelvételt is lefoglaltak, és a felvételek elemzése során azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 23 éves budapesti F. Attilát, aki ellen október 14-én elfogatóparancsot adtak ki, két nappal később pedig meg is találták és el is fogták Józsefvárosban egy Asztalos Sándor utcai lakásban. Sőt, nem is csak őt - derül ki a rendőrség honlapjának híréből.

Ugyanis a nyomozók a kutatásakor még egy férfit találtak az ingatlanban, aki a lakás galériáján takarók alá próbált elrejtőzni. A bujkáló férfi a 30 éves I. Zoltán volt, aki ellen a bíróság elfogatóparancsot adott ki lopás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A budapesti rendőrök I. Zoltánt a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte jogerős büntetését.

A ferencvárosi nyomozók F. Attilát előállították a IX. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol rablás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.