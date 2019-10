Kontrát: Folyik nyomozás a Borkait érintő ügyekben

Nyomozás folyik a Borkai Zsolt fideszes győri polgármestert és üzlettársait érintő ügyekben, legalábbis ez derült ki az országgyűlésben Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának válaszából.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Kontrát Károly

Pintér Sándor belügyminisztert Varju László DK-s képviselő interpellálta, helyette adott választ Kontrát Károly. Interpellációjában Varju felsorolta mindazt, ami a Borkai-féle szexvideón túlmutat:

Audi-földek: A győri önkormányzattal már korábban szerződéses viszonyban álló Rákosfalvy Zoltán ügyvéd a győri Audi gyár szomszédságában fekvő 21 hektár szántót vásárolt magánszemélyektől. A területet ezután a Borkai vezette győri önkormányzat ipari területté minősítette át, Rákosfalvy pedig egy offshore cég mögé rejtőzve eladta a terjeszkedni kívánó Audinak. A tranzakció eredményeként legalább ötmilliárd forint nyereségre tett szert, ami így nem a város kasszájába folyt be.

Rákosfalvy az országban kiadható 11 kaszinó-koncesszió közül hármat: a győrit, a pécsit és a miskolcit szerezte meg. Varju szerint gyaníthatóan ehhez is igénybe kellett vennie Borkai kormányzati körökben élvezett befolyását.

Rákosfalvy egyik cége egyetlen forint bevételt sem termel, de a cég ügyvezetőjeként foglalkoztatja Borkai fiát havi egymillió forintért.

A 2017-ben Győrött megrendezett az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál étkeztetésre kiírt pályázatot a három cég konzorciumaként működő Diákolimpia 2017 Kft. nyerte meg, holott ajánlata, 896 millió forint csaknem négyszerese volt a másik pályázó érvénytelennek nyilvánított, 229 milliós ajánlatának. A konzorcium egyik tagja az ismert győri vendéglős, Szabó Ervin Pálffy 2003 nevű cége volt.

Szabó Ervin egy jól menő vendéglőt adott el Borkai lányának, amelyet minden jel szerint továbbra is ő üzemeltet, ám a haszon értelemszerűen Borkai Petráé.

A luxusjachton vendégeskedő örömlányok közül kettő vállalkozása 3 millió forintos uniós támogatásban részesült.

Kontrát Károly Varju kérdésére azt mondta: Magyarországon senki nem áll a törvények felett, senkit nem illet meg (politikai) védelem, minden rendőrnek törvényi kötelezettsége az elfogulatlan intézkedés. Kontrát azt mondta:

Az ügyekkel összefüggésben nyomozás van folyamatban, minden körülményt vizsgálnak, amelyeknek a tényállás megállapítása szempontjából a cselekmény megítélése kapcsán jelentősége lehet.

Kontrát azt mondta: 1990 óta tartják magukat ahhoz, hogy folyamatban lévő ügyek részleteiről nem nyilatkoznak.

Hozzátette még: a helyi önkormányzatoknál hangsúlyosan jelenik meg meg az önállóság fogalma. Az önkormányzat önállóan mérlegelhet és dönthet bizonyos ügyekben, amelyek felett a Belügyminisztérium nem rendelkezhet.

A Borkai Zsolt, győri polgármestert érintő ügyekben több feljelentés is született. A Jobbik a magyar és a horvát hatóságokhoz fordult szexuális kényszerítés, hivatali visszaélés, valamint kábítószer birtoklásának gyanúja miatt. A Párbeszéd is feljelentést tett a horvát és a magyar hatóságoknál, köztük a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségen, miután felmerül a gyanú, hogy a győri polgármester környezetéhez tartozó emberek törvénytelen pénzügyi ügyleteket hajtottak végre.

A számos közszereplőt feljelentő Tényi István is aktivizálta magát a Borkai-botránnyal kapcsolatban, ő is több feljelentést tett kábítószer birtoklásának gyanúja mellett személyes adattal való visszaélés, és hűtlen kezelés miatt is a rendőrséghez fordult. A győri rendőrség feljelentéskiegészítést kért, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője pedig elfogultságra hivatkozva az ügyből való kizárását kérte, aminek az Országos Rendőr-főkapitányság helyt adott.