Már saját magát mémeli a faszi

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt nyilvános szerepléseikor leginkább nyugdíjasok gyűrűjében lehet látni, az elmúlt időkben azonban egyre több energiát fordított arra, hogy a fiatalok felé nyisson. Mémek, #Feriaházban-turné és beszélgetések: ellátogattunk mi is pár országjáró állomására, ahol egy fiatal és sokszor még nem is szavazóképes korosztály tagjaival találkoztunk, akiknek Gyurcsány már inkább celeb, mint politikus. Akiknek már fontosabb a kígyók kígyóznak, mint az őszödi beszéd.

Ezek a mai fiatalok

Folyamatos problémát jelent a politikában a fiatalabb korosztály elérése. Ezzel sokan sokféleképpen próbálkoztak már, például ifjúsági párt létrehozásával, az önkormányzati választás kampányában sztilós offrottyos szórólapokkal, csetes beszélgetésekkel vagy akár mémekkel is. Arról már itt is írtunk, hogy az EP-választások idején úgy tűnt, jól működtek a gifek és a mémek a Momentumnak és a DK-nak is, viszont az EP-választások után sem állt meg az élet: Gyurcsány Ferenc úgy döntött, meglépi a legváratlanabbat, és tényleg beáll fiatalnak.

Persze ezt elég magas fokon pörgette már az EP-választások előtt is, hiszen hirdetett mémháborúkat, lehetett a csetrobotjával beszélgetni a Messengeren, sőt, még kacagtató képeket is posztolt az Instagramra. Az EP-választás után viszont még egyenesebben a fiatalokat kezdte célozni Gyurcsány, ráadásul elég erősen két kommunikációs felületre, az Instagramra és a Facebookra fókuszálva. Olyannyira, hogy végül még egy 35 év alattiaknak szánt turnét is belengetett a nagyérdeműnek:

Gyurcsány ezzel lényegében bevállalta a lehetetlent: egy olyan országban, ahol politikailag a nyugdíjas korosztály a legaktívabb, a fiatalok közel fele pedig külföldre menne, meghirdetett egy politikai rendezvénysorozatot, kifejezetten a 35 év alattiaknak. Már az is kérdéses volt, hogy létrejöhet-e egy tisztán „fiataloknak” szánt esemény, főleg egy olyan párt szervezésében, amelynek jelentős részben eleve nyugdíjasok alkotják a táborát. De emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy a közösségi oldalak kizárólagos használata elég-e ahhoz, hogy komoly potenciális szavazótábort érjen el az egykori miniszterelnök. Valamint arra is, hogyan értékelik a fiatalok Gyurcsány lépéseit, illetve hogy egyáltalán mit tudnak a volt miniszterelnökről, és miért érdekli őket egy közel 60 éves politikus.

Gyurcsány volt a miniszterelnök, amikor születtem

Legelőször egy Pest megyei városban látogattuk meg Gyurcsány #Feriaházban néven futó, fiatalokat célzó országos turnéját. Ott a legnagyobb meglepetésünkre tényleg nagyon fiatalokat, kábé egy fél osztálynyi 14-16 éves középiskolás fiút találtunk. Ők a DK elnökét úgy ülték körbe, mintha csak az élet nagy dolgairól sztorizgató osztályfőnöküket hallgatták volna. A srácok mind bringával érkeztek, és mint később kiderült, javarészt tényleg osztálytársak is voltak. Úgy tűnt, egyszerre érzik gáznak, hogy egy politikai rendezvényen vannak, és menőnek azt, hogy egy ismert politikus csak az ő kedvükért van ott, sőt, még meg is hallgatja őket.

Mikor tegezhetnénk mi Orbán Viktort?

– kérdezte az egyikük félig tőlünk, félig a többiektől. Abban pedig mindegyikük egyetértett, hogy a jelenlegi miniszterelnököt nemhogy tegezni nem lehetne, el se jönne egy ilyen eseményre.

Láttam a mémet, amikor a „kígyók kígyóznak”-ot mondja, aztán beírtam a nevét a Youtube-ra, meg a Gyakorikérdések.hu-ra

– mondta az egyik felsős, aki ezután elkezdte követni Gyurcsányt az Instagramon és a Messengeren. Ő volt az, aki az osztálytársainak mondta, hogy este lesz ez a találkozó, ezért bringáztak ide együtt a srácok. Amikor azt kérdeztük, tudják-e, hogy mit csinált Gyurcsány korábban, egy másik fiú válaszolt:

Persze. Ő volt a miniszterelnök, amikor születtem.

Egy cifra káromkodásból ismerem Gyurcsányt

A felső tagozatosnál picit idősebb fiúk és lányok Gyurcsány találkozóinak többi állomásán jellemzően azt mondták, hogy a szüleiktől hallották először a politikus nevét, még akkoriban, amikor miniszterelnök volt. A 19 éves Anett és a 18 éves Lili például arról mesélt nekünk Budapesten, hogy már a szüleik is Gyurcsány Ference szavaztak, innen hozzák a szimpátiát.

A lányok – mint mindenki, akivel beszéltünk – azt mondták, először csak poénból kezdték el követni Gyurcsány csetrobotját, de aztán ottragadtak, mert szórakoztatónak és informatívnak találták.

Egyikük Karácsonyt is követni kezdte a Messengeren, de róla hamar leiratkozott, mert túl hosszú és unalmas üzeneteket kapott tőle.

Lilit és Anettet a Gyurcsánnyal való személyes találkozáskor az lepte meg, hogy az exminiszterelnök „retorikailag mennyire ott van”. Meg az, hogy „milyen provokatívan lehetett kérdezni a Ferit”.

Szabolcs, az elsőéves politológushallgató édesapja egyik cifra káromkodásához hozzácsapott névként találkozott legelőször Gyurcsánnyal. Szerinte a gyurcsányozás miatt a saját korosztályának és főleg a nála fiatalabbaknak nehéz arról utólag tájékozódni, hogy mit csinált jól anno „az öreg”. Ehhez az évfolyamtársa, Tamás hozzátette:

A rossz dolgokra a szemkilövetéstől a gázáremelésen át egészen az „el lehet menni az országból”-ig mindenki emlékszik. De a pár száz forintos vizitdíj szerintem például kifejezetten pozitív ötlet volt.

Szabolccsal, Tamással és még két szaktársukkal, Mátéval és Balázzsal Szegeden találkoztunk. Ők mind kritikusabban álltak az egész elmémesült Gyurcsány-jelenséghez és a rá már csak Feriként hivatkozó kortársaikhoz is. Azt ugyanakkor elismerték, számukra is vonzó és nem mindennapi lehetőség, hogy ilyen közvetlenül beszélhetnek egy korábbi miniszterelnökkel.

Ez a korosztály, akit ő most meg akar szólítani, pont az, amelyik az őszödi beszédet nem élte még át úgy, hogy fel is fogja annak jelentőségét

– emelte ki Balázs azt, hogy szerinte miért tud tizenéveseket vonzani a Gyurcsány-találkozó. Szóba került az is, hogy a DK-s politikus a fiatalokhoz hasonlóan öltözött fel: menő kapucnis pulcsit húzott, és úgy hajtotta a nadrágszárát, ahogy azt egy menő tornacipőhöz illik. Ráadásul azt is megértette, hogy az internet nyelvén kell kommunikálnia, élőben is. Ahogy Szabolcs fogalmazott:

Már saját magát mémeli a faszi, de ezen nincs semmi meglepő, azért csinálja, mert működik.

És ezzel nehéz lenne vitatkozni. Mi magunk is sok olyan fiatal egyetemistával találkoztunk, főleg a budapesti állomáson, akik arról beszéltek, hogy

ők csak ironikusan jöttek el;

csak egy közös szelfit akartak;

csak XY szereti a társaságukból a Ferit, a többiek meg elkísérték őt, hogy ne kelljen egyedül jönnie.

Ezek a fiatalok voltak azok is, akik amúgy lelkes Puzsér-aktivistának, politikailag inaktívnak vagy épp Fidesz-, esetleg Momentum-szimpatizánsnak vallották magukat. Számukra Gyurcsány tényleg

egy két lábon járó mém, aki a viccesen trash és a vállalhatatlanul gáz határán mozog.

Olyan híres ember, akivel akarnak szelfizni, de a közös képet tuti nem tennék ki saját Facebook-oldalukra.

Még Instára is legfeljebb csak sztoriba. Valami vicces szöveggel együtt. Hogy tudják a követőim, hogy ezt nem komolyan tolom, és aztán el is tűnjön.

Erzsi néni álnéven csetel az igazi Ferivel

Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire és főleg, hogy hogyan lehet a DK-s rendezvényre járó nyugdíjas kemény magot távol tartani egy olyan eseménysorozattól, ahol Gyurcsány Ferenccel lehet személyesen beszélgetni. Korábban ez komoly fejtörést okozott a pártnak, tudtuk meg Wirsching Viktóriától, a DK kommunikációs igazgatójától, aki szerint

Végül egy borzasztó egyszerű taktika működött: kizárólag az Instagramon és a Messengeren hirdették meg a találkozókat

Azaz nem volt nyilvános Facebook-esemény és a DK hivatalos naptárában sem látszottak a #Feriaházban turné időpontjai. Azokon a helyszíneken, ahol mi jártunk, javarészt tényleg a 35, sőt inkább a 25 év alattiak várták Gyurcsányt, de persze azért így is akadtak olyan idősebbek, akiket a saját életkoruk nem riasztott el a részvételtől.

Találkoztunk például a nyugdíjas Erzsi nénivel is, aki azt mesélte nekünk, hogy már öt éve facebookozik. Álnéven, hogy a fia ne tudja ellenőrizni, mit csinál az interneten. Messengeren tartja a kapcsolatot Gyurcsánnyal,

a csetrobottal való beszélgetésről pedig abszolút elhiszi, hogy a Feri maga válaszol neki.

Így jutott el a budapesti rendezvényre is. Azt mondta, látta, hogy kifejezetten 35 év alattiaknak szól ez az alkalom, épp azért jött el, mert kíváncsi volt, hogy milyen az ifjúság.

Erzsi néni azt is elmesélte, hogy elkeseríti az, amit a saját közelében látott a jövő generációval kapcsolatban. Eddigi tapasztalatai alapján a mai fiatalok élvezik a „mamahotelt”, nem akarnak felnőni, nem gondoskodnak saját magukról, és nem hajlandóak tenni a saját környezetükért. Azt bánta egy kicsit, hogy az eseményen keveset tudott meg a fiatalokról, mert elsősorban Gyurcsány beszélt, akit viszont már többször is hallott élőben. Biztatónak találta ugyanakkor azt, hogy „meglepően sok fiatal vett részt” ezen a találkozón. Úgy látta: őket talán mégiscsak érdekli a jövő.

(Címlap és borítókép fotó: Nagy Szabolcs / Index)