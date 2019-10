Kósa arról beszélt, hogy jobb lenne Győrben egy időközi választás

A Bayer show vendége volt Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, az önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke – írja a Hvg.hu, de nem is ez a lényeg, hanem ami a műsorban elhangzott.

Kósa Lajos a műsorban azt mondta ugyanis, hogy noha Borkai Zsolt kilépett a Fideszből, de „Győrben is lesz még ennek szerintem konzekvenciája, mert az egy megfontolandó kérdés, hogy akarja-e egy polgármester olyan helyzetbe hozni a saját városát, amilyenbe most Győr került. Szerintem ez nem helyes, tehát az a helyzet, hogy egy tisztességes választás egyenlő feltételekkel sokkal jobbat tenne Győrnek és neki is, mint bármilyen halogató magatartás.”

A vasárnapi önkormányzati választásokon újra megválasztott Borkai Zsolt győri polgármester múlt kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy bár a Fideszből kilép, függetlenként folytatja az elkövetkező öt évben polgármesteri tevékenységét.

A hétvégén pár százan tüntettek Győrben, hogy mondjon le.

(Borítókép: Kósa Lajos 2019. szeptember 4-én. Fotó: Lehoczky Péter / MTI)