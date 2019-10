Botrány a parlamentben: Orbán megpróbálta elvenni Hadházy tábláját

Hétfőn délután kezdte meg őszi ülésszakát a parlament. Rögtön az ülés elején botrány tört ki. Orbán Viktor napirend előtti felszólalása közben Hadházy Ákos független képviselő a szónoki pulpitus elé állva egy táblát tartott fel. Orbán beszéde közben a pulpitusról előrehajolva két kézzel megragadta a Hadházy által feltartott táblát, megpróbálta elragadni tőle, és közben kajánul mosolygott.

A táblára az volt írva:

muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott.

A másik táblára pedig ez:

stop propaganda, stop korrupció.

A parlamenti közvetítésben pontosan nem lehetett látni, mi történt, mert Hadházy akcióját szándékosan nem mutatták a kamerák. Később nemzeti színű zászlókat tartó emberek érkeztek, és a zászlókkal próbálták meg eltakarni Hadházy tábláját.

A parlamenti botrány percei videón

Kövér László házelnök szerint 100 éves golyónyom árulkodik ezen a pulpituson az ellenzék felelőtlenségéről, ezt még a kommunisták sem távolították el. "Arra kérem önöket, hogy abból a választási vereségből, amit elszenvedtek, hogy ne folytassák ugyanazt a háborús politikát, amit folytattak. Tartsák be a házszabályt, ne csináljanak cirkuszt a parlamentből! Aki erre nem képes, forduljon szakemberhez segítségért.

Orbán: minden polgármesterrel együttműködünk

Orbán napirend előtt köszönetet mondott minden választónak párthovatartozásra való tekintet nélkül, hogy részt vettek az önkormányzati választásokon. A részvételi arányok azt mutatják, hogy a magyarok elkötelezettek a demokrácia mellett, és hisznek Magyarország jövőjében, állapította meg. A kormányfő gratulált a megválasztott polgármestereknek és megerősítette:

MINDEN POLGÁRMESTERREL ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETTEL EGYÜTTMŰKÖDÜNK, AKI MAGA IS KÉSZEN ÁLL AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE PÁRTÁLLÁSRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL.

Összességében az egész országot tekintve a kormányzó pártok megkapták a szavazatok több mint 50 százalékát. Ez azt jelenti, hogy a kormány folytathatja a munkáját, megerősítést kapott - mondta Orbán. A kormányfő ezután felsorolta a kormány eredményeit, a családvédelmi akciótervet és a gazdasági növekedésre vonatkozó adatokat.

Gyurcsány: Hova lett az a fickó?

"Önök kereszténységből megbuktak, ön meg fog bukni kormányfőként is" - mondta napirend előtti felszólalásában a jobbikos Jakab Péter. Mint mondta, Orbán megtanította nekünk, az ellenzéknek a másik embert tisztelni, hogy attól még lehet hasznos tagja valaki a társadalomnak, hogy nem ugyanazt gondolja, amit mi. Szerinte a Fidesz megpróbálta eltemetni a magyarok szabadságvágyát, de ez feltámadt. "Vannak menthetetlen emberek, akik tevőlegesen részt vettek a nemzet kifosztásában, ön menthetetlen, de mindenki más menthető". Október 13-án a nemzet újraegyesítése megkezdődött, fejezte be beszédét Jakab.

Az MSZP elnök-frakcióvezetője, Tóth Bertalan arról beszélt, hogy a fideszes képviselők akkor is nevetgéltek a parlamentben, amikor a rabszolgatörvény ellen felléptek az ellenzéki politikusok, aztán az utcákon összekovácsolódott az ellenzék, és ez történt most az önkormányzati választásokon. "Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy a demokrácia működött. Az a sajátos demokrácia, amiben ön gondolkodott, abból lett elegük a választópolgároknak. Az ország háromnegyed részében nem kapott engedélyt az ellenzék arra, hogy plakátokat helyezzen ki. Ugyanez történt a fővárosban, a XI. és XXI. kerületben is." Tóth szerint Orbánék igyekeztek ellehetetleníteni az ellenzéki sikert, de a választók jelezték, hogy ez nem fog sikerülni, az ellenzék pedig tovább fog menni ezen az úton.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke szerint mindenkinek vannak számai és statisztikái az önkormányzati választás után, de azt érdemes figyelembe venni, hogy a nagyobb településeken inkább az ellenzékre szavaztak az emberek, ami világos üzenetnyilvánítás volt. Még egyik-másik kitűnő kormánypárti polgármestert is kiszavaztak, és ez nem a polgármester ellen szólt, hanem a Fidesz politikája elleni lázadás volt.

Harminc évvel ezelőtt láttam egy nagyon bátor embert szónokolni, akiről azt gondoltam, hogy valószínűleg bátrabb is mint én. Bátran beszélt egy szabad világról és a sajtó szabadságáról. (...) Most az adófizetők pénzéből hazug félrevezető propaganda zajlik, nem szabad a sajtó, nem szabad a választás. (...) Hova lett az a fickó, mi történt vele?

Borkai Zsolt maga a Fidesz

Szabó Tímea (Párbeszéd) számon kérte Orbánon, hogy nem mondta, hogy "Boldog Karácsonyt!" Szerinte a 7 százalékos különbség Tarlós és Karácsony között azt jelenti, hogy "az embereknek elege van abból, amit önök műveltek, szabadságra van szükségük, az után a lopás után, amit műveltek". Szabó szerint az emberek elvárják, hogy Orbán és a Fidesz bocsánatot kérjen tőlük, mert sok volt a gyűlöletből, a propagandasajtóból. "Tényleg azt hitték, hogy ezt megkajálják a budapestiek és a nagyvárosban élők? Mit gondoltak, hogy tétlenül fogják nézni az egészségügy szétrombolását, Budapest kifosztását? Erre mondtak nemet a budapestiek". A Párbeszéd politikusa szerint

naivitás volt a kormánypártoknak azt képzelniük, hogy az emberek szótlan tűrik majd Borkaiék luxusorgiáit, nem egy van belőle ebben az országban, hanem százak rohangálnak ebben az álkeresztény rendszerben. Borkai Zsolt az maga a Fidesz.

Szabó szerint Karácsony intézkedései nagyon fognak a Fidesznek fájni, például, hogy a Lokál terjesztését nem fogja Budapesten engedélyezni. "Vége a hazugsággyárnak Budapest utcáin. Nem lesz betondzsungel a Ligetből, a fővárosi cégeknél nem lesz rabszolgatörvény, és ez csak az első néhány lépés. Ahogy most felszabadítottuk Budapestet, úgy fogjuk az egész országot 2022-ben".

Keresztes László Lóránt (LMP) szerint nem meglepő, hogy a parlament hétfőn ilyen indulatokkal kezdődött. Mint mondta, ma itt erővel vettek el egy táblát egy ellenzéki képviselőtől, szerint Kövér László házelnöknek ezzel a kérdéssel foglalkoznia kell. Keresztes szerint sok különbség van az ellenzéki pártok között, de a most általuk elmondottakkal ő maga és a pártja azonosulni tud. A képviselő szerint "a kormányfőtől egy győzelmi jelentést hallottunk, ezzel pedig hibát követett el. Ez egy óriási vereség volt, ki kell mondani, hogy 3 millió ember él olyan településen, ahol ellenzéki polgármester van". Keresztes szerint véget ért egy fontos időszak, egymást érték a választások, de most a megválasztottaknak bizonyítaniuk kell, hogy mindenki érdekét képviselni tudják.

Kocsis Máté mindenkit kiosztott

Szabó Tímea megjegyzéseire reagálva Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője azt mondta:

A képviselő asszony szerint a Fidesz közössége Borkaikból áll, ez némi túlzásnak tűnik.

Harrach szerint az is kérdéses, mennyire teljesül majd a "Boldog Karácsonyt" kívánalom, mert nem lesz könnyű Budapestet vezetni. Karácsony Gergely mögött ugyanis nem egy párt és egy eszmeiség áll, hanem egy koalíció azonos társadalomkép nélkül.

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető ezután sorban kiosztotta az előtte szóló ellenzéki képviselőket:

Hadházy Ákosnak : "Nem láttuk már egy jó ideje a hírekben, most ismét sikerült bekerülnie. Tudja képviselő úr, ezek azok a provokatív és anarchista húzások, amikre a magunk mértéktartó módján fogunk reagálni. Ilyen vétséget egy anarchista fajankó követ el."

: "Nem láttuk már egy jó ideje a hírekben, most ismét sikerült bekerülnie. Tudja képviselő úr, ezek azok a provokatív és anarchista húzások, amikre a magunk mértéktartó módján fogunk reagálni. Ilyen vétséget egy anarchista fajankó követ el." Jakab Péternek : A jobbikos politikus pártelnöki székfoglalót tartott a parlamentben, de ha már erőszakot emleget, kérdezze meg elnök elődjét, milyen cigányt verni, beleköpni a Duna parti cipőkbe, utcán masírozni.

: A jobbikos politikus pártelnöki székfoglalót tartott a parlamentben, de ha már erőszakot emleget, kérdezze meg elnök elődjét, milyen cigányt verni, beleköpni a Duna parti cipőkbe, utcán masírozni. Tóth Bertalannak : Ők voltak azok, akik Demszky Gábort segítették vissza a hatalomba. És vajon a kampány során melyik párt képviselőjének volt az egyetlen bizonyított kokainozása?

: Ők voltak azok, akik Demszky Gábort segítették vissza a hatalomba. És vajon a kampány során melyik párt képviselőjének volt az egyetlen bizonyított kokainozása? Gyurcsány Ferencnek: Nem felejtjük el, amikor az Astorián süvítettek a gumilövedékek. Nem felejtjük el a szemkilövetést sem.

Orbán: A közösségi média korában a sajtó korlátozhatatlan

Orbán Viktor kormányfő viszontválaszában azt mondta Hadházy akciójára, hogy "semmilyen provokációnak nem fogunk felülni". A jobbikos Jakab Péter hozzászólására úgy reagált, visszautasítja, hogy az embereket jobbágyoknak nevezzék, továbbá kereszténységből és erkölcsből való "kioktatást kisnyilasoktól nem fogadunk el. Az Önök pártjának egy tagja a holokauszt áldozatainak cipőibe beleköpött".

Orbán szerint érthetetlen, hogy miért kérik rajta számon, hogy nem szabad a sajtó egy része.

Ez gyermeteg a szociális média korában, a média korlátozhatatlan. Nevetségesnek tartom a 21. században a szabad sajtót hiányolni, a szociális média világában.

Később visszatért arra, hogy "az ellenzék újságokat akar betiltani" - utalva a Lokálra, amit Karácsony vissza akar vonni az utcákról.

Visszautasította Orbán azt is, hogy a DK és Gyurcsány erkölcsi megközelítést kérjen rajta számon a kurdok ellen irányuló török offenzíva miatt. Mint mondja, az történt, hogy a legnagyobb NATO-szövetségesünk kivonult egy területről, ahová egy másik NATO-tagország bevonult, és a két ország vitatkozik. Mint mondja, nekünk ehhez annyiban van közünk, hogy nemzeti érdekként nézünk erre a kérdésre, úgy, hogy a Törökországban lévő menekültek ne induljanak el az EU felé.

Mint Orbán elmondta, a DK esetében az őszödi beszéd miatt sem fogadnak el erkölcsi kioktatást, majd felidézi a Gyurcsány által 2006-ban elmondottakat. Orbán visszautasította, hogy Budapest kisemmizett lenne, szerinte sok százmilliárdos fejlesztés történt a fővárosban, mint mondja, a Tarlóssal kötött megállapodást betűre és számra be fogják tartani.

"Beszélnek itt jobbágyfelszabadításról, népfelkelésről, de én szeretném azt hinni, hogy azért szavaztak valakire az emberek, mert azt gondolták, hogy jobban fognak dolgozni, mint az előzőek. Nem kevesebbet tettek itt a mai napon Önök, mint arra szólították fel a polgármestereket, hogy ne a települések ügyeit intézzék, hanem harcot folytassanak a magyar kormánnyal szemben, gondolják át ezt újra..."

Ezen a ponton Kövér László házelnök beleszólt Orbán beszédébe, és a háttérben beszélgető ellenzéki képviselőkhöz beszélve azt kérdezte, "meddig tudnak süllyedni még az ostobaságban?!" A házelnök szerint az ellenzék sárba tiporja a parlament tiszteletét,

szégyelljék magukat, primitív ostoba fajankók!

Orbán az intermezzo után úgy folytatta, hogy ő mást javasol az ellenzéknek a polgármesterek felbujtása helyett, azt, hogy keressék az együttműködést a magyar kormánnyal, hogy segítsék a magyar embereket.

Kéthetes ülésezésbe kezd a parlament

Az önkormányzati választások és a Borkai-botrány után hétfőn kéthetes üléssel kezdte meg őszi ülésszakát az országgyűlés. A képviselők az ülés elején megemlékeztek öt közelmúltban elhunyt korábbi képviselőről: Máté Lászlóról (MSZP), Tóth Sándorról (KDNP), Rajk Lászlóról (SZDSZ), Riz Leventéről (Fidesz) és Szekó Józsefről (Fidesz).

A napirend előtti felszólalások után a DK-s Varju László mentelmi ügyéről tárgyalnak és döntenek. A legfőbb ügyész a választás rendje elleni bűntett ügyében folyó nyomozás miatt kezdeményezte az ellenzéki képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyészség gyanúja szerint Varju László a 2018-as országgyűlési választás előtt pénzt ígért egy függetlenként induló, korábbi MSZP-s jelöltnek azért, hogy visszalépjen a javára.

Kedden kilenc javaslat általános vitáját bonyolíthatják le. Ekkor kerülhet terítékre a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter azon előterjesztése, amely a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevők otthonteremtésével összefüggő módosításokat tartalmaz.

Az október 23-i nemzeti ünnepen nem lesz ülés, csütörtökön a tavalyi költségvetés zárszámadását tárgyalják egyetlen napirendi pontként.

Az ülés október 28-án, hétfőn ér véget. Az ülések második hetében megszokott módon ekkor kérdések és azonnali kérdések hangozhatnak el.

(Borítókép: Tordai Bence / Facebook)