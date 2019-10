A vacsora miatt fojthatta meg élettársát a pécsi gyilkosság gyanúsítottja

A rendőrségre 2019. október 20-án este érkezett bejelentés arról, hogy holttest van egy pécsi lakásban, írja a police.hu. A sértett – egy 63 éves helyi nő – halálát az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint idegenkezűség okozta. A rendőrök a bűncselekménnyel összefüggésben október 21-én egy 49 éves pécsi férfit fogtak el, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

Az RTL Klub híradójának nyilatkozó helyi szerint – aki ismerte az áldozatot és az elkövetőt, a sértett élettársát, is – a férfi már korábban is többször súlyosan bántalmazta a nőt. A szemtanú azt meséli, hogy a tragédia napján is veszekedés hallatszott,

a férfi azt követelte az idős asszonytól, hogy készítsen neki vacsorát.

Az RTL értesülései a férfi megfojtotta a nőt.

Az ügyben emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, és indítványozták a gyanúsított letartóztatását.