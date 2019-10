Már diákokat is Wittinghoff ellen uszít az őt lejárató kamu védegylet

Budaörs frissen megválasztott vezetősége ellen kampányol a Wittinghoff Tamás szexvideóját közzétevő nemlétező védegylet, a Megalázott Nők Védegylete – írja a 168 óra. Emailekben iskolák vezetését, diákönkormányzatokat és szülői munkaközösségeket szólítanak fel, hogy küzdjenek a városvezetés ellen.

Hiába vállalta fel tetteit, azok sajnos következmények nélkül maradtak. A választások eredményeként a főváros és tágabb környezete az ellenzéki pártok irányítása alá került. Félő, hamarosan beváltják azon ígéretüket, melyet évek óta hangoztatnak, hogy menekültek ezereit (sic!) telepítik le a fővárosban és a környező településeken. Ezt nem engedhetjük meg. Budaörs polgármestere pontosan olyan viselkedést tanúsított, mely elsősorban a muzulmán országokban hagyomány. Ezt meg kell akadályozni! Gyermekeink, lányaink jövője a tét

– írják a 168 órához eljuttatott levelükben.

Fotó: Wittinghoff Tamás / Facebook

Állításuk szerint több ellenzéki politikusról is vannak hasonló felvételeik, de a választásra való tekintettel eddig nem hozták azokat nyilvánosságra. Azt ígérik, hogy hamarosan bemutatják a kamu védegylet tagjait és a bizonyítékaikat.

A levélben még arra is kérték az iskolákat, hogy vezényeljenek ki minél több diákot a magyar-török csúcstalálkozó szabadtéri programjaira (pedig utóbbi leginkább muzulmán ország). A levél végére került egy blog címe, amin mindössze egy bejegyzés olvasható.

Több iskola is kapott hasonló levelet, többek között a Budaörsi Hermann Ottó Általános Iskola is. Az intézmény igazgatója, Turcsik Viktor megerősítette a 168 órának, hogy megkapták a levelet, de azt is kijelentette, hogy nem politizálnak, és nem fognak diákokat küldeni a rendezvényre.